Informe: La política de Milei y Melella, o cómo se salió todo de control

Rio Grande 16/02/2026.- No nos sorprende a quienes, desde 2022, venimos cuestionando, criticando y refutando cada una de las salidas de Javier Milei y sus acólitos o adláteres. Porque el señor no tiene amigos, solo fanáticos o empleados; sus perros son su entorno más cercano. Lo mismo ocurre en Tierra del Fuego: silencio de funcionarios, deudas de todo tipo, sueldos de hambre muy por debajo de la supuesta inflación del INDEC, educación en cero, industria textil y electrónica destruidas, sin inversiones. Se suspendió un préstamo de 65 millones de dólares para la modernización del sistema eléctrico de Ushuaia, y podríamos seguir, pero cada uno de ustedes ve esto todos los días.

Partiendo de ahí, no podemos decir que estamos hablando de un líder ni de un conductor, sino de un personaje tan cruel como disociado de la realidad, que no fue votado una vez, sino tres. Los resultados de esa decisión no evitan todo comentario: Milei es presidente por voto democrático, Melella también llegó por el voto popular, pero no está cumpliendo con nada de lo prometido y si bien sabemos las causas, como los recortes económicos del gobierno nacional, a nivel local no se ha hecho nada para sortear todos estos problemas.

Después de recorrer 6.000 kilómetros este verano y ver la situación de medio país, no les voy a contar nada que los ciudadanos inteligentes no sepan: pobreza, cierre de pymes, industrias, campos abandonados, rutas destruidas, ciudades apagadas como Río Colorado, General Conesa, San Julián, General Sarmiento, Teka, Gobernador Costa, Sierra Grande, Río Gallegos, Choele Choel, General Roca, Bahía Blanca, Tres Arroyos, . La provincia de La Pampa también, con incendios. Y lo de la Comarca Andina, quemándose hasta las raíces mientras Milei bailaba en un teatro de Mar del Plata… sin comentarios.

Epuyen, El Hoyo, Puerto Patriada, Cholilla… en síntesis, el Parque Nacional Los Alerces, con 259.000 hectáreas, se redujo a casi la mitad. En Tierra del Fuego ya perdimos 12.000 hectáreas en 2022 y no pasó nada. Esto debido a un recorte del 69% de los fondos destinados a prevención de incendios y un plan de recorte de personal del 20 %.

Allí, en la cordillera entre Chubut y Río Negro, uno de los lugares más bellos de la Patagonia, se perdieron más de 45.000 hectáreas de bosques nativos. No me lo contó nadie: estuve ahí, 18 días viendo la desesperación, el abandono del Estado, la falta de recursos y el ninguneo del gobierno nacional. La foto del gobernador Torres con Santilli y su huida en helicóptero nadie me la contó. Tampoco los 600.000 dólares que desaparecieron para la prevención de incendios y que Torres se niega a entregar.

Medio país, toda la Patagonia, está sacudida por las políticas de Milei. Y el fenómeno de Tierra del Fuego es lo más extraño de todo eso.

Algunos puntos que me preocupan

Tierra del Fuego pareciera que ya no pertenece a la Patagonia.

Aquí no hay ajuste en la política, sí en salarios, jubilaciones, prestaciones de la obra social, pagos a proveedores, sueldos de policías retirados y en actividad, docentes, profesionales de la salud, viviendas. La crisis es total: la demanda aumenta, pero desde hace casi tres años no se construye una sola vivienda en la provincia.

Sospechas respecto del manejo de fondos del puerto de Ushuaia, hoy intervenido: Nación reclama 6.000 millones de pesos que no aparecen. Es dinero de los fueguinos que falta.

Se decidió por decreto recortar ingresos a las municipalidades. Según el gobernador, 32 millones menos para Ushuaia “no es nada”. Denle 32 millones a un jubilado y verán cuánto es.

El intendente de Río Grande sostuvo que “no es una medida política, sino fiscal”, lo que evita mayores comentarios.

Desde que comenzaron a saltar problemas por todos lados, aparecieron medios digitales por docenas. Alguien los financia para apoyar o destruir al gobierno provincial.

Los nombramientos en el puerto de la hijastra de un vocal del Tribunal de Cuentas son demasiado para cualquier estómago. La designación de un amigo de Ernesto Löffler, integrante del Superior Tribunal de Justicia, en el poder judicial, con un salario de 6 millones de pesos, sin experiencia y tras haber fundido el IPRA, parece haber roto todo límite. La impunidad se advierte en las calles: amigos y más amigos en el gobierno, nombrados en planta; impuestazos, tarifazos; lo de Terra Ignis, que ningún especialista puede explicar.

Los créditos del banco para comprar útiles escolares son prueba contundente del estado de pobreza de los fueguinos.

El sueldo promedio en la provincia más austral del país es de 1.540.000 pesos, con una canasta básica de casi 3 millones y una canasta básica total por encima de 4 millones, considerando alquileres y servicios. Un alquiler ronda los 650.000 pesos.

Tierra del Fuego es además la provincia más endeudada con tarjetas de crédito: en promedio, 1.450.000 pesos por familia, para comprar alimentos. Los fueguinos están comprando comida en 3 cuotas, algo nunca visto. Es decir, Tierra del Fuego es una provincia pobre, se la mire por donde se la mire.

No podemos dejar de mencionar aquí el desmanejo en el máximo órgano de control de la Provincia, el Tribunal de Cuentas suma escándalos tras escandalo, las auditorias son inútiles y la Legislatura Provincial, no ha emitido palabra sobre todo lo que hemos expuesto, muy por el contrario se suma a este tipo de aberraciones haciendo silencio.

No olvidemos que también están destruidas la industria textil y la electrónica, por una única razón: la apertura de importaciones que lleva adelante Milei, permitiendo el ingreso al país de millones de productos chinos y norteamericanos sin aranceles.

¿Qué le pasó a Gustavo Melella?

No sabemos qué le pasó a Gustavo Melella y su gabinete, pero vemos que muchas de sus decisiones coinciden con las de Milei: ajuste para trabajadores y jubilados, proyectos de destrucción masiva como la salmonicultura, cuestionada incluso por inversores y científicos. Incumplimiento del período de clases, crisis educativa sin precedentes, comparable solo al gobierno de Bertone.

Caída de la producción de gas y petróleo, recorte de ingresos que ni siquiera se reclaman: 50.000 millones en 2025 y otra suma similar este año. Señales como el pedido adelantado de fondos a las empresas para pagar aguinaldos no hacen pensar en cambios significativos en el corto plazo.

También elige los medios en los cuales salir al aire. En esto se parece a Milei: rara vez responde un llamado, y cuando lo hace promete cosas que después no cumple. Cuando las preguntas van al hueso, opta por la susceptibilidad y condena al “atrevido” a la inexistencia, pasa a la lista negra. Lo mismo hacen algunos de sus funcionarios o legisladores de FORJA, que jamas responden el teléfono porque no pueden responder preguntas profundas. Hasta funcionarios de 3a linea apagan el teléfono para los medios que no son funcionales.

Su distanciamiento de Vuoto, a quien nunca toleró porque “eso es La Cámpora”, terminó con esa sociedad agarrada con alfileres. Ahora, ¿quién será su socio político? Nadie lo sabe, quizá haya un leve giro a la derecha y en 2027, los libertarios lleguen al gobierno de seguir manejándose en estos términos.

La provincia está mal, y quien lo niegue debería salir más seguido a la calle o pasar por un supermercado. Pararse en la puerta de su casa y ver cuántos vendedores ambulantes intentan venderle algo, adultos mayores cortando césped por “lo que usted pueda aportar”.

Esta es la realidad que los fueguinos ven todos los días y que no necesitan que nadie les cuente.

