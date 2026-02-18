LA OBRA SOCIAL DEL ESTADO FUEGUINO HABILITA UNA OFICINA TEMPORARIA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 18/02/2026.-A partir de hoy miércoles 18 de febrero, los afiliados podrán acercarse a Belgrano 319 para realizar sus trámites, mientras se ejecutan obras de refacción en la sede habitual de Perito Moreno 38.

La Obra Social del Estado Fueguino informa a sus afiliados y a la comunidad en general que, debido a las tareas de refacción que se están llevando a cabo en su oficina central de calle Perito Moreno 38, dicha sede permanecerá temporalmente cerrada.

Con el objetivo de garantizar la continuidad y normalidad en la atención al público, la institución habilitará a partir de este miércoles 18 de febrero una oficina transitoria en calle Belgrano 319 (ex Hotel Los Yaganes) de la ciudad de Río Grande. El horario de atención será de 8 a 14 horas.

Durante este período, los afiliados podrán acercarse a la oficina temporaria para realizar trámites esenciales, entre los que se incluyen: Gestión de derivaciones; afiliaciones; prestaciones especiales –discapacidad-; trámites de reintegros, así como el área de compras asistencial.

La medida busca minimizar las molestias y asegurar que todos los servicios continúen prestándose mientras se desarrollan las mejoras edilicias en la sede de Perito Moreno 38.