La historia del puerto de Ushuaia: de un hito clave en 1991 al choque con Milei

Tierra del Fuego 03/02/2026.- El puerto de Ushuaia fue noticia en las últimas semanas por la decisión del Gobierno nacional de intervenir ese lugar estratégico.

l puerto de Ushuaia, enclavado en la ciudad más austral de Argentina, es una pieza clave para la economía, la soberanía y la conectividad marítima del país.

Su trayectoria a lo largo de más de un siglo lo convirtió en un nodo logístico crucial para la Patagonia y la Antártida, y hoy se encuentra en el centro de una disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, tras la decisión de intervenir su administración.

Este conflicto no solo tiene implicancias administrativas, sino que también pone en juego aspectos históricos, políticos y geopolíticos de gran envergadura.

Los comienzos y el asentamiento europeo en el extremo austral

Antes de contar con infraestructura portuaria formal, Ushuaia era un fondeadero natural en la bahía del Canal Beagle. Las embarcaciones que llegaban debían fondear en la bahía y trasbordar carga y pasajeros en botes menores hacia la costa debido a la ausencia de un muelle formal. Esto se mantuvo hasta entrado el siglo XX.

El impulso para poblar y desarrollar la región obedeció en gran medida a decisiones estratégicas del Estado argentino. En 1884, el coronel de Marina Augusto Lasserre arribó a la bahía, en el marco de una política de ocupación territorial impulsada por el presidente Julio A. Roca tras el Tratado de Límites con Chile de 1881. Un año después, Ushuaia fue declarada capital del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, lo que significó el inicio de una presencia estatal más sistemática.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las instalaciones portuarias eran rudimentarias, basadas en pequeños muelles de madera y pedraplén, y gran parte de las obras fue llevada a cabo por mano de obra local y de reclusos del presidio que funcionó en la región.

El gran salto: infraestructura portuaria moderna

Con el paso del tiempo, y especialmente tras la provincialización de Tierra del Fuego en 1991, Ushuaia empezó a consolidarse como un puerto de relevancia. El Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, obra emblemática, fue concebido para convertir al puerto en un terminal de aguas profundas capaz de recibir embarcaciones de mayor calado y facilitar el transporte de mercancías y pasajeros. Esta infraestructura se completó en marzo de 1999 y es una de las mayores transformaciones de la historia portuaria local.

El puerto continuó ampliándose con el tiempo y actualmente cuenta con un muelle de más de 500 metros de longitud, además de instalaciones destinadas al tráfico comercial, pesquero, científico y turístico.

De territorio nacional a provincia: la provincialización y la transferencia del puerto

Hasta finales del siglo XX, Ushuaia y toda Tierra del Fuego eran parte de un Territorio Nacional administrado directamente desde Buenos Aires. Este estatus cambió tras décadas de reclamos y gestiones: el 26 de abril de 1990, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 23.775, conocida como “Ley Torres”, que estableció la “provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, convirtiéndola en la provincia Nº 23 de Argentina.

Tras la sanción de la ley, se redactó y sancionó en Ushuaia la Constitución provincial en 1991, y ese mismo año la provincia realizó las primeras elecciones de autoridades.

En el marco de este proceso de descentralización administrativa iniciado en los años 90, Argentina emprendió un plan de provincialización y transferencia de puertos que estaban bajo jurisdicción nacional. En ese contexto, el 1 de diciembre de 1992 se firmó el Acta de Transferencia mediante la cual la Administración General de Puertos (AGP) cedió a la provincia el dominio, administración y explotación del puerto de Ushuaia, que pasó a estar bajo el control provincial a través de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).

Las condiciones del acuerdo establecieron que los ingresos generados por el puerto debían ser contabilizados por separado de las rentas generales y aplicados exclusivamente a su administración, operación y desarrollo, con la Nación conservando facultades de control y sanción en caso de incumplimiento.

El auge del turismo antártico y el rol moderno del puerto

En las últimas décadas, Ushuaia se consolidó como una puerta de entrada principal al continente antártico. La mayoría de los cruceros turísticos con itinerarios antárticos zarpan desde este muelle, lo que ha transformado la economía local y potenciado el desarrollo del sector turístico.

Es habitual que cada temporada más de 500 buques de pasajeros recalquen en Ushuaia, transportando a cientos de miles de pasajeros y tripulantes, cifra que genera un impacto económico directo en hoteles, servicios, comercios y transporte local.

Además, el puerto presta servicios a embarcaciones comerciales, científicas y pesqueras, y es utilizado como base logística para diversas actividades en la región austral, lo que lo convierte en un activo económico estratégico para Tierra del Fuego y para Argentina.

La intervención administrativa en 2026 y el conflicto federal

Recientemente, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo dependiente del Ejecutivo nacional, dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por 12 meses, mediante una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial. La medida implicó la asunción por parte de la ANPyN de la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal portuaria.

El Gobierno nacional justificó la intervención argumentando la existencia de irregularidades financieras, desvío de fondos y deficiencias en las instalaciones portuarias, que según su diagnóstico ponían en riesgo la seguridad operativa y la continuidad de las operaciones.

Rechazo provincial y vías judiciales

La decisión fue rechazada de inmediato por el gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la intervención como una violación de la autonomía provincial y una medida carente de sustento técnico y legal.

El ejecutivo provincial presentó recursos judiciales para intentar frenar la intervención, argumentando que la medida contraviene el acuerdo de transferencia y el principio federal.

Este conflicto refleja tensiones más profundas entre las esferas nacional y provincial sobre la administración de recursos estratégicos y pone en discusión la interpretación de competencias y derechos en el federalismo argentino.

