La buena noticia: Detuvieron a la abogada argentina acusada por injuria racial en Brasil
PorArmando Cabral
Internacionales 06/02/2026.- Se trata de Agostina Páez, la santiagueña de 29 años que era monitoreada con una tobillera electrónica. Solo en argentina este tipo de personajes salen impunes, ojala pase muchos añños conviendo con las personas de las que se burló de manera repulsiva.
Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas en Brasil, quedó detenida en una comisaría de Río de Janeiro.
La abogada argentina Agostina Páez, retenida en Brasil tras una causa de injurias raciales en su contra, fue trasladada a una comisaría. La medida responde a la orden de prisión preventiva emitida por la justicia brasileña.
La joven santiagueña, retenida con tobillera electrónica, compartió en las últimas horas cómo se sentía ante la situación y confesó: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”. La abogada explicó que recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que está controlada.
Además, detalló que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno” y recalcó que «se están vulnerando todos sus derechos». Por último, agregó: «Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando».
La abogada argentina detenida en Brasil fue trasladada a una comisaría
Páez se encontraba con una tobillera electrónica mientras pasaba sus días en el departamento en el que cumplía el encierro. Ahora, la Justicia decidió trasladarla a una comisaría luego de emitir la orden de detención.
La información fue confirmada por TN y detallaron que se desconoce aún si el lugar físico será una alcaldía, cárcel común o dependencia policial. Su familia y abogado intentaron entablar contactos diplomático, a modo de evitar la prisión o aliviar la situación, pero no tuvieron éxito.
