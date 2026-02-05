Giro en Tierra del Fuego ¿Milei se queda con el Puerto de Ushuaia? Por qué el caso ahora va a la Corte

Tierra del Fuego 05/02/2026.- El revés judicial que deja la intervención firme y el control en manos de Nación por tiempo indefinido.

La disputa por el control del Puerto de Ushuaia dio un giro decisivo en los tribunales que favorece los planes de la administración de Javier Milei. La Unidad Fiscal de la ciudad dictaminó que el Juzgado Federal local es «incompetente» para resolver sobre la legalidad de la intervención nacional, desplazando la discusión hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este movimiento judicial ocurre tras el rechazo a la medida cautelar urgente que había solicitado el gobernador Gustavo Melella para recuperar la gestión provincial de la terminal. Al tratarse de un conflicto directo entre una provincia y el Estado Nacional, la fiscalía determinó que el único tribunal con facultades para intervenir es el máximo organismo de Justicia del país.

El «factor tiempo»: la ventaja para Nación

El envío del expediente a la Corte Suprema implica, en los hechos, una victoria táctica para el Gobierno nacional. A diferencia de los juzgados locales, el máximo tribunal no tiene plazos breves para pronunciarse, y mientras el caso se encuentre en ese «limbo» jurisdiccional, la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) continuará plenamente vigente.

La decisión judicial despeja el camino administrativo para que el Gobierno nacional retenga el mando de la terminal estratégica. Sin una cautelar que suspenda los efectos del Decreto 81/2026, la provincia pierde la capacidad de gestionar sus propios recursos mientras dure el extenso proceso en Buenos Aires.

Tensión por el control y la soberanía

Resolución ANPyN – Puerto de Ushuaia

Desde el entorno de Melella, el secretario Legal y Técnico Emiliano Fossatto ratificó que el Gobierno provincial «agotará todas las instancias judiciales» para revertir lo que consideran un avasallamiento al federalismo. Sin embargo, el dictamen fiscal también observó errores en la estrategia legal fueguina, señalando que la presentación debió ser encabezada por la Fiscalía de Estado provincial y no directamente por el Ejecutivo.

Mientras tanto, en el Congreso, el diputado Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto para convocar a una reunión informativa urgente en la Comisión de Transporte. El legislador advirtió que el Puerto de Ushuaia es una infraestructura clave no solo para el comercio, sino por su vinculación directa con la Antártida y el Atlántico Sur.

