Estados Unidos intervino militarmente mas de 40 países después de la Segunda Guerra Mundial, China solo participó en conflictos fronterizos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 07/02/2026.- Este informe intenta esclarecer los verdaderos interés de Estados Unidos, hoy aliado de Argentina, después de haber invadido mas de 40 países con el mismo discurso, eliminación del comunismo o terrorismo, como ocurrió recientemente con Venezuela, cuando en realidad lo único que ha hecho es quedarse con sus recursos naturales, violar la independencia de cada uno de ellos y provocando millones de muertos en todo el mundo. Estados Unidos es el socio económico de Argentina, en la era Milei y acaba de firmar un acuerdo de libre comercio que permitirá que la potencia, exporte a nuestro país productos sin aranceles, lo que terminara con la poca industria que queda en pie. Detrás de esto se suma la intervención del puerto de Ushuaia, un punto geopolíticamente estratégico para su conexión interoceánica y acceso a la Antártida. La destrucción del comercio internacional, las violaciones a los derechos humanos con la aparición de ICE cazando ciudadanos extranjeros, es una muestra de la política que apoya Milei y sigue a rajatabla. Nadie en su sano juicio sería socio de una maquina de guerra como Estados Unidos.