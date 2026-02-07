Economía, Info general, internacionales, Nacionales, Provinciales, seguridad

Estados Unidos intervino militarmente mas de 40 países después de la Segunda Guerra Mundial, China solo participó en conflictos fronterizos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 07/02/2026.- Este informe intenta esclarecer los verdaderos interés de Estados Unidos, hoy aliado de Argentina, después de haber invadido mas de 40 países con el mismo discurso, eliminación del comunismo o terrorismo, como ocurrió recientemente con Venezuela, cuando en realidad lo único que ha hecho es quedarse con sus recursos naturales, violar la independencia de cada uno de ellos y provocando millones de muertos en todo el mundo. Estados Unidos es el socio económico de Argentina, en la era Milei y acaba de firmar un acuerdo de libre comercio que permitirá que la potencia, exporte a nuestro país productos sin aranceles, lo que terminara con la poca industria que queda en pie. Detrás de esto se suma la intervención del puerto de Ushuaia, un punto geopolíticamente estratégico para su conexión interoceánica y acceso a la Antártida. La destrucción del comercio internacional, las violaciones a los derechos humanos con la aparición de ICE cazando ciudadanos extranjeros, es una muestra de la política que apoya Milei y sigue a rajatabla. Nadie en su sano juicio sería socio de una maquina de guerra como Estados Unidos.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 40 países, mediante invasiones directas, ocupaciones, bombardeos o despliegues de tropas. La lista incluye desde Corea y Vietnam hasta Irak y Afganistán, pasando por América Latina, Medio Oriente y África.

Principales países invadidos o intervenidos por EE.UU. (1945–2025)

País Año(s) Tipo de intervención
Japón 1945 Bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki
Corea del Norte / Corea del Sur 1950–1953 Guerra de Corea, ocupación parcial
China 1950–1953 Bombardeos durante la Guerra de Corea
Guatemala 1954, 1960, 1967–69 Golpe apoyado por la CIA, bombardeos
Indonesia 1958 Bombardeos contra insurgencia
Cuba 1959–61 Invasión de Bahía de Cochinos, operaciones encubiertas
Congo 1964 Apoyo militar en crisis interna
Vietnam 1961–1973 Guerra de Vietnam, ocupación y bombardeos masivos
Laos 1964–1973 Bombardeos intensivos
Camboya 1969–1970 Bombardeos y operaciones terrestres
Granada 1983 Invasión directa
Líbano 1983–84 Bombardeos y despliegue de marines
Libia 1986 Bombardeos aéreos
El Salvador 1980s Apoyo militar en guerra civil
Nicaragua 1980s Apoyo a la “Contra”, operaciones encubiertas
Irán 1987 Ataques navales en el Golfo Pérsico
Panamá 1989 Invasión para derrocar a Noriega
Irak 1991, 2003–2011 Guerra del Golfo, invasión y ocupación
Kuwait 1991 Defensa tras invasión iraquí
Somalia 1993 Intervención militar (“Black Hawk Down”)
Bosnia 1994–95 Bombardeos de la OTAN liderados por EE.UU.
Sudán 1998 Bombardeo de fábrica en Jartum
Afganistán 2001–2021 Invasión y ocupación tras el 11-S
Yugoslavia (Serbia/Kosovo) 1999 Bombardeos de la OTAN
Yemen 2002–actualidad Ataques con drones
Siria 2014–actualidad Bombardeos contra ISIS
Libia 2011 Intervención aérea de la OTAN

(La lista no es exhaustiva; EE.UU. también realizó operaciones menores en países como Honduras, Haití, Pakistán, Somalia en distintas fases, y otros.)

Claves para interpretar la lista

  • No todas fueron “invasiones” clásicas: muchas fueron bombardeos, operaciones encubiertas o despliegues de tropas limitadas.
  • Motivaciones principales: Guerra Fría (anticomunismo), control de recursos estratégicos (petróleo, canal de Panamá), lucha contra el terrorismo (Afganistán, Irak, Siria).
  • Impacto global: estas intervenciones dejaron huellas profundas en la política interna de los países afectados, generando crisis humanitarias y debates sobre el rol de EE.UU. como potencia mundial.

Riesgos y debates

  • Críticas internacionales: se cuestiona la legitimidad de muchas intervenciones, acusadas de violar la soberanía nacional.
  • Efectos duraderos: guerras prolongadas como Vietnam, Irak y Afganistán muestran el costo humano y económico de estas acciones.
  • Narrativa oficial vs. realidad: mientras EE.UU. suele justificar sus acciones en defensa de la democracia o la seguridad, en muchos casos los resultados fueron desestabilización y violencia.

Cuales eran los objetivos de esas invasiones

Mapa cronológico mundial mostrando las intervenciones militares de Estados Unidos desde 1945 hasta la actualidad, con países resaltados en color y líneas temporales

Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 40 países desde 1945, con objetivos que van desde contener el comunismo en la Guerra Fría hasta asegurar recursos estratégicos, proteger aliados o combatir el terrorismo. Cada intervención tuvo motivaciones específicas, pero en conjunto reflejan la búsqueda de mantener influencia global y garantizar intereses geopolíticos y económicos.

Objetivos principales de las invasiones/intervenciones

País Año(s) Objetivo declarado / real
Corea (Norte/Sur) 1950–53 Contener expansión comunista; asegurar península aliada.
Vietnam, Laos, Camboya 1961–73 Frenar influencia soviética y china en Asia.
Guatemala 1954 Derrocar gobierno reformista que afectaba intereses de United Fruit; evitar “comunismo”.
Cuba 1961 Intento de derrocar a Fidel Castro; proteger hegemonía en el Caribe.
República Dominicana 1965 Evitar triunfo de fuerzas de izquierda en guerra civil.
Granada 1983 Derrocar gobierno marxista; proteger estudiantes estadounidenses.
Panamá 1989 Derrocar a Noriega; asegurar control del Canal.
Irak 1991 Expulsar tropas iraquíes de Kuwait; proteger flujo de petróleo.
Irak 2003–11 Derrocar a Saddam Hussein; supuesta eliminación de armas de destrucción masiva; asegurar influencia en Medio Oriente.
Afganistán 2001–21 Desmantelar Al Qaeda y derrocar al Talibán tras el 11-S.
Libia 2011 Apoyar rebelión contra Gadafi; proteger civiles según la OTAN.
Siria 2014–actualidad Combatir ISIS; limitar influencia iraní y rusa.
Irán (Golfo Pérsico) 1987 Proteger rutas petroleras durante guerra Irán-Irak.
Somalia 1993 Intervención humanitaria y lucha contra milicias locales.
Bosnia/Kosovo 1994–99 Detener limpieza étnica; estabilizar Balcanes.
Yemen 2002–actualidad Operaciones contra Al Qaeda y grupos islamistas.

Patrones comunes en los objetivos

  • Guerra Fría (1945–1991): frenar expansión comunista (Corea, Vietnam, América Latina).
  • Recursos estratégicos: petróleo y rutas comerciales (Irak, Irán, Kuwait, Panamá).
  • Seguridad nacional: lucha contra terrorismo (Afganistán, Siria, Yemen).
  • Protección de aliados: apoyo a gobiernos pro-occidentales (Corea del Sur, Kuwait, Bosnia).
  • Cambio de régimen: derrocar gobiernos considerados hostiles (Guatemala, Granada, Panamá, Irak, Libia).

Riesgos y debates

  • Legitimidad cuestionada: muchas intervenciones se hicieron sin aval de la ONU.
  • Costos humanos: Vietnam, Irak y Afganistán dejaron cientos de miles de muertos y millones de desplazados.
  • Efectos duraderos: en varios casos, la intervención generó más inestabilidad (ej. Libia tras 2011).
  • Narrativa oficial vs. intereses reales: EE.UU. suele justificar en nombre de la democracia, pero detrás hubo intereses económicos y geopolíticos.

El mapa cronológico que compartímos arriba muestra país por país y año de intervención.

Que pasa con Nigeria y Groenlandia, es el mismo argumento?

Estados Unidos no ha invadido ni ocupado militarmente Nigeria ni Groenlandia, pero ha desplegado fuerzas y realizado acciones con objetivos estratégicos distintos: en Nigeria, para combatir el terrorismo islamista; en Groenlandia, por su valor geopolítico en el Ártico. Ambos casos responden a lógicas de influencia, no de ocupación directa.

Nigeria: Intervención antiterrorista y presión religiosa

Tipo de acción: Bombardeos, despliegue limitado de tropas, cooperación militar.

Objetivos principales:

  • Combatir al Estado Islámico y Boko Haram en el norte del país.
  • Presionar al gobierno nigeriano para proteger a comunidades cristianas perseguidas.
  • Estabilizar la región del Sahel, clave para la seguridad africana y europea.
  • Evitar expansión de grupos islamistas hacia países aliados como Níger, Chad y Camerún.

Acciones recientes:

  • Bombardeos desde buques estadounidenses en el Golfo de Guinea contra campamentos del Estado Islámico.
  • Despliegue de oficiales militares para fortalecer cooperación antiterrorista.

Groenlandia: Presencia estratégica en el Ártico

Tipo de acción: Presión diplomática, presencia militar pactada, intentos de compra.

Objetivos principales:

  • Control geoestratégico del Ártico, clave por rutas marítimas emergentes y recursos naturales.
  • Presión para anexión o mayor influencia, especialmente bajo la presidencia de Donald Trump.
  • Fortalecer presencia militar de EE.UU. en el norte, frente a Rusia y China.

Acciones recientes:

  • Presencia militar pactada desde 1951 bajo el Tratado de Defensa con Dinamarca, actualizado en 2004.
  • Ejercicios militares conjuntos con la OTAN en la región ártica.
  • Intentos diplomáticos de compra de la isla, rechazados por Dinamarca y Groenlandia.

Comparación estratégica

Aspecto Nigeria Groenlandia
Tipo de intervención Militar activa (bombardeos, tropas) Presencia pactada, presión diplomática
Justificación oficial Lucha contra el terrorismo islamista Seguridad ártica, interés geopolítico
Relación con el gobierno local Cooperación militar con Nigeria Acuerdo con Dinamarca y Groenlandia
Riesgo de ocupación directa Bajo Nulo, pero con intentos de anexión
Sensibilidad internacional Alta (por víctimas civiles) Alta (por soberanía danesa)

Que importrancia tiene en Nigeria el petroleo

El petróleo es el pilar económico de Nigeria: representa más del 90% de sus exportaciones y cerca del 9% de su PIB, aunque su impacto real va mucho más allá, afectando la política, la seguridad y las relaciones internacionales del país. Estados Unidos ha sido históricamente uno de sus principales compradores, lo que convierte al crudo nigeriano en un activo geoestratégico clave.

Importancia del petróleo en Nigeria

Producción y características

  • Segundo mayor productor de petróleo de África, después de Angola.
  • El crudo nigeriano proviene principalmente del delta del Níger, con variedades ligeras y bajas en azufre, muy valoradas en el mercado internacional.
  • Posee grandes reservas probadas, aunque enfrenta dificultades para explotarlas plenamente por corrupción, sabotajes y falta de infraestructura.

Impacto económico

  • Más del 90% de las exportaciones provienen del petróleo.
  • Aporta cerca del 9% del PIB, aunque su peso en el presupuesto nacional es mucho mayor.
  • Genera ingresos fiscales clave, pero también alta dependencia, lo que ha dificultado la diversificación económica.

Impacto político y social

  • El control de los recursos petroleros ha generado conflictos armados en el delta del Níger, con grupos insurgentes que reclaman redistribución.
  • La corrupción ligada al petróleo ha debilitado instituciones y alimentado el descontento social.
  • Las comunidades locales sufren contaminación ambiental severa, sin recibir beneficios proporcionales.

Relevancia geopolítica

  • Nigeria ha sido proveedor estratégico para EE.UU. y Europa, aunque su participación ha disminuido con el auge del fracking en EE.UU.
  • El petróleo ha motivado presencia militar extranjera, especialmente en zonas de conflicto como el norte del país.
  • China ha aumentado su influencia en el sector energético nigeriano, compitiendo con intereses occidentales.

Comparación con Groenlandia

Aspecto Nigeria Groenlandia
Recurso clave Petróleo (exportación masiva) Minerales estratégicos, posición geográfica
Tipo de interés de EE.UU. Económico y militar (antiterrorismo) Geopolítico y militar (control ártico)
Presencia militar Bombardeos y cooperación táctica Bases pactadas con Dinamarca
Riesgo ambiental Altísimo (derrames, contaminación) Bajo, pero con presión por explotación minera
Conflicto interno Alto (insurgencia en el delta) Bajo, con autonomía política creciente

Que hizo China en todo este tiempo, destino todo su capital al desarrollo?

China no destinó todo su capital únicamente al desarrollo interno, pero sí priorizó la construcción de una base industrial y tecnológica sólida desde 1949. Tras décadas de socialismo planificado, a partir de 1978 con Deng Xiaoping orientó gran parte de sus recursos hacia la modernización económica, logrando convertirse en la segunda potencia mundial.

Etapas del desarrollo económico de China

1949–1978: Socialismo planificado

  • Objetivo: industrialización acelerada y autosuficiencia.
  • Acciones: colectivización agrícola, nacionalización de industrias, planes quinquenales.
  • Resultado: crecimiento inicial, pero con crisis graves (Gran Salto Adelante, Revolución Cultural).

1978–2000: Reformas y apertura

  • Objetivo: modernizar economía y atraer inversión extranjera.
  • Acciones: zonas económicas especiales, liberalización parcial del mercado, apertura al comercio global.
  • Resultado: tasas de crecimiento cercanas al 10% anual, millones de personas salieron de la pobreza.

2000–2010: Expansión global

  • Objetivo: consolidar rol como “fábrica del mundo”.
  • Acciones: inversión masiva en infraestructura, exportaciones manufactureras, acumulación de reservas.
  • Resultado: China se convirtió en el mayor exportador mundial y acumuló enormes reservas de divisas.

2010–actualidad: Innovación y geopolítica

  • Objetivo: transición hacia economía tecnológica y liderazgo global.
  • Acciones: inversión en inteligencia artificial, energías renovables, telecomunicaciones (Huawei, 5G).
  • Resultado: disputa abierta con EE.UU. por hegemonía tecnológica y militar.

Comparación con EE.UU. en el mismo período

Aspecto China EE.UU.
Estrategia Desarrollo interno, industrialización, luego apertura Intervenciones militares globales, defensa de hegemonía
Capital Inversión en infraestructura, tecnología, manufactura Gasto militar masivo, innovación ligada al complejo militar-industrial
Resultado Segunda potencia mundial, líder en manufactura y tecnología emergente Potencia militar dominante, pero con desgaste económico por guerras

Riesgos y debates

  • Dependencia inicial de exportaciones: vulnerabilidad frente a crisis externas.
  • Desigualdad interna: crecimiento acelerado generó brechas regionales.
  • Tensión geopolítica: el ascenso chino desafía el orden occidental, generando fricciones con EE.UU. en comercio, tecnología y seguridad.

En síntesis, China sí destinó la mayor parte de su capital al desarrollo económico interno, pero con una estrategia gradual: primero industrialización socialista, luego apertura al mercado y finalmente innovación tecnológica. Mientras EE.UU. gastaba enormes recursos en guerras e intervenciones, China acumulaba poder económico y se posicionaba para disputar la hegemonía global.

China intervino militarmente en varios países desde 1945, pero en menor escala que Estados Unidos. Sus acciones se concentraron en conflictos fronterizos y regionales, buscando asegurar su soberanía y proyectar influencia en Asia.

Principales intervenciones militares de China (1945–2025)

País / Región Año(s) Objetivo principal
China continental (Guerra Civil) 1945–1949 Derrotar al Kuomintang y consolidar la República Popular China.
Corea del Norte / Corea del Sur 1950–1953 Apoyar a Corea del Norte en la Guerra de Corea; frenar influencia de EE.UU. en Asia.
India (frontera Himalaya) 1962 Guerra sino-india por control de Aksai Chin y Arunachal Pradesh.
Vietnam 1979 Invasión breve para castigar a Vietnam por su intervención en Camboya; reafirmar liderazgo regional.
Islas Paracel y Spratly (Mar del Sur de China) 1974, 1988, 2010s Choques con Vietnam y Filipinas; asegurar control marítimo y recursos energéticos.
Tíbet 1950–1951 Incorporación forzada del Tíbet a la República Popular China.
Unión Soviética (frontera del río Ussuri) 1969 Enfrentamientos armados por disputas territoriales.
Hong Kong y Macao 1997, 1999 Transición pactada con Reino Unido y Portugal, pero con despliegue militar para asegurar soberanía.
Taiwán (amenazas constantes) 1950s–actualidad Bloqueos, ejercicios militares y presión para reunificación.

Objetivos estratégicos de China

  • Defensa territorial: asegurar fronteras (India, URSS, Vietnam).
  • Proyección regional: consolidar influencia en Asia frente a EE.UU. y la URSS.
  • Control de recursos: asegurar petróleo y gas en el Mar del Sur de China.
  • Unificación nacional: integración de Tíbet, presión sobre Taiwán, control de Hong Kong y Macao.
  • Legitimidad interna: mostrar fuerza militar para reforzar el Partido Comunista.

Comparación con Estados Unidos

Aspecto China EE.UU.
Alcance Regional (Asia y fronteras) Global (Europa, Medio Oriente, América Latina, África)
Objetivo Defensa territorial y soberanía Proyección de poder y control geopolítico
Estrategia Intervenciones puntuales, guerras cortas Invasiones prolongadas, ocupaciones
Resultado Consolidación regional, disputa en el Mar del Sur Hegemonía global, pero con desgaste económico

Claves del contraste

  • China invadió menos países que EE.UU., pero con conflictos intensos (India, Vietnam, Corea).
  • EE.UU. buscó hegemonía global, mientras que China se centró en asegurar su entorno regional y recursos estratégicos.
  • Hoy, la disputa se trasladó al terreno económico y tecnológico, más que a invasiones militares directas.
  • La importancia geopolitica de Tierra del Fuego y su valor extrategico.
  • Geopolíticamente, Tierra del Fuego no es un foco prioritario ni para Estados Unidos ni para China en comparación con otras regiones del mundo, pero sí tiene un valor estratégico creciente por tres razones:
    1. Acceso al Atlántico Sur y la Antártida
      • Tierra del Fuego es la puerta de entrada natural hacia la Antártida.
      • EE.UU. mantiene presencia científica y logística en la región a través de acuerdos internacionales, mientras que China ha expandido sus bases científicas en la Antártida y utiliza puertos sudamericanos (Chile, Argentina) como apoyo.
    2. Control de rutas marítimas
      • El Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle son rutas alternativas al Canal de Panamá.
      • Para EE.UU., asegurar estas rutas significa mantener hegemonía naval global.
      • Para China, representan corredores estratégicos para su comercio y su proyección hacia el Atlántico.
    3. Recursos naturales y energéticos
      • La región posee reservas de gas y petróleo offshore, además de potencial pesquero y minero.
      • EE.UU. observa estos recursos en clave de seguridad energética.
      • China los vincula a su estrategia de inversión en infraestructura y acceso a materias primas.

    Comparación de intereses

    Aspecto EE.UU. China
    Antártida Presencia científica y militar indirecta vía tratados Expansión de bases científicas y logística en puertos sudamericanos
    Rutas marítimas Control naval global, alternativa al Canal de Panamá Seguridad de comercio marítimo, acceso al Atlántico
    Recursos Seguridad energética, apoyo a empresas petroleras Inversión en infraestructura y acceso a materias primas
    Relación con Argentina Históricamente política y militar Económica y comercial (inversiones, financiamiento)

    Conclusión

    • EE.UU. ve Tierra del Fuego como parte de su esquema de seguridad hemisférica y control marítimo.
    • China la observa como un nodo logístico para su expansión comercial y científica hacia la Antártida.
    • En términos de interés geopolítico directo, hoy China muestra más dinamismo en la región (inversiones, presencia científica), mientras que EE.UU. mantiene un rol más tradicional de vigilancia y control estratégico.
  • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
loading...