Estados Unidos intervino militarmente mas de 40 países después de la Segunda Guerra Mundial, China solo participó en conflictos fronterizos.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 40 países, mediante invasiones directas, ocupaciones, bombardeos o despliegues de tropas. La lista incluye desde Corea y Vietnam hasta Irak y Afganistán, pasando por América Latina, Medio Oriente y África.
Principales países invadidos o intervenidos por EE.UU. (1945–2025)
|País
|Año(s)
|Tipo de intervención
|Japón
|1945
|Bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki
|Corea del Norte / Corea del Sur
|1950–1953
|Guerra de Corea, ocupación parcial
|China
|1950–1953
|Bombardeos durante la Guerra de Corea
|Guatemala
|1954, 1960, 1967–69
|Golpe apoyado por la CIA, bombardeos
|Indonesia
|1958
|Bombardeos contra insurgencia
|Cuba
|1959–61
|Invasión de Bahía de Cochinos, operaciones encubiertas
|Congo
|1964
|Apoyo militar en crisis interna
|Vietnam
|1961–1973
|Guerra de Vietnam, ocupación y bombardeos masivos
|Laos
|1964–1973
|Bombardeos intensivos
|Camboya
|1969–1970
|Bombardeos y operaciones terrestres
|Granada
|1983
|Invasión directa
|Líbano
|1983–84
|Bombardeos y despliegue de marines
|Libia
|1986
|Bombardeos aéreos
|El Salvador
|1980s
|Apoyo militar en guerra civil
|Nicaragua
|1980s
|Apoyo a la “Contra”, operaciones encubiertas
|Irán
|1987
|Ataques navales en el Golfo Pérsico
|Panamá
|1989
|Invasión para derrocar a Noriega
|Irak
|1991, 2003–2011
|Guerra del Golfo, invasión y ocupación
|Kuwait
|1991
|Defensa tras invasión iraquí
|Somalia
|1993
|Intervención militar (“Black Hawk Down”)
|Bosnia
|1994–95
|Bombardeos de la OTAN liderados por EE.UU.
|Sudán
|1998
|Bombardeo de fábrica en Jartum
|Afganistán
|2001–2021
|Invasión y ocupación tras el 11-S
|Yugoslavia (Serbia/Kosovo)
|1999
|Bombardeos de la OTAN
|Yemen
|2002–actualidad
|Ataques con drones
|Siria
|2014–actualidad
|Bombardeos contra ISIS
|Libia
|2011
|Intervención aérea de la OTAN
(La lista no es exhaustiva; EE.UU. también realizó operaciones menores en países como Honduras, Haití, Pakistán, Somalia en distintas fases, y otros.)
Claves para interpretar la lista
- No todas fueron “invasiones” clásicas: muchas fueron bombardeos, operaciones encubiertas o despliegues de tropas limitadas.
- Motivaciones principales: Guerra Fría (anticomunismo), control de recursos estratégicos (petróleo, canal de Panamá), lucha contra el terrorismo (Afganistán, Irak, Siria).
- Impacto global: estas intervenciones dejaron huellas profundas en la política interna de los países afectados, generando crisis humanitarias y debates sobre el rol de EE.UU. como potencia mundial.
Riesgos y debates
- Críticas internacionales: se cuestiona la legitimidad de muchas intervenciones, acusadas de violar la soberanía nacional.
- Efectos duraderos: guerras prolongadas como Vietnam, Irak y Afganistán muestran el costo humano y económico de estas acciones.
- Narrativa oficial vs. realidad: mientras EE.UU. suele justificar sus acciones en defensa de la democracia o la seguridad, en muchos casos los resultados fueron desestabilización y violencia.
Cuales eran los objetivos de esas invasiones
Estados Unidos no ha invadido ni ocupado militarmente Nigeria ni Groenlandia, pero ha desplegado fuerzas y realizado acciones con objetivos estratégicos distintos: en Nigeria, para combatir el terrorismo islamista; en Groenlandia, por su valor geopolítico en el Ártico. Ambos casos responden a lógicas de influencia, no de ocupación directa.
Nigeria: Intervención antiterrorista y presión religiosa
Tipo de acción: Bombardeos, despliegue limitado de tropas, cooperación militar.
Objetivos principales:
- Combatir al Estado Islámico y Boko Haram en el norte del país.
- Presionar al gobierno nigeriano para proteger a comunidades cristianas perseguidas.
- Estabilizar la región del Sahel, clave para la seguridad africana y europea.
- Evitar expansión de grupos islamistas hacia países aliados como Níger, Chad y Camerún.
Acciones recientes:
- Bombardeos desde buques estadounidenses en el Golfo de Guinea contra campamentos del Estado Islámico.
- Despliegue de oficiales militares para fortalecer cooperación antiterrorista.
Groenlandia: Presencia estratégica en el Ártico
Tipo de acción: Presión diplomática, presencia militar pactada, intentos de compra.
Objetivos principales:
- Control geoestratégico del Ártico, clave por rutas marítimas emergentes y recursos naturales.
- Presión para anexión o mayor influencia, especialmente bajo la presidencia de Donald Trump.
- Fortalecer presencia militar de EE.UU. en el norte, frente a Rusia y China.
Acciones recientes:
- Presencia militar pactada desde 1951 bajo el Tratado de Defensa con Dinamarca, actualizado en 2004.
- Ejercicios militares conjuntos con la OTAN en la región ártica.
- Intentos diplomáticos de compra de la isla, rechazados por Dinamarca y Groenlandia.
Comparación estratégica
|Aspecto
|Nigeria
|Groenlandia
|Tipo de intervención
|Militar activa (bombardeos, tropas)
|Presencia pactada, presión diplomática
|Justificación oficial
|Lucha contra el terrorismo islamista
|Seguridad ártica, interés geopolítico
|Relación con el gobierno local
|Cooperación militar con Nigeria
|Acuerdo con Dinamarca y Groenlandia
|Riesgo de ocupación directa
|Bajo
|Nulo, pero con intentos de anexión
|Sensibilidad internacional
|Alta (por víctimas civiles)
|Alta (por soberanía danesa)
Que importrancia tiene en Nigeria el petroleo
El petróleo es el pilar económico de Nigeria: representa más del 90% de sus exportaciones y cerca del 9% de su PIB, aunque su impacto real va mucho más allá, afectando la política, la seguridad y las relaciones internacionales del país. Estados Unidos ha sido históricamente uno de sus principales compradores, lo que convierte al crudo nigeriano en un activo geoestratégico clave.
Importancia del petróleo en Nigeria
Producción y características
- Segundo mayor productor de petróleo de África, después de Angola.
- El crudo nigeriano proviene principalmente del delta del Níger, con variedades ligeras y bajas en azufre, muy valoradas en el mercado internacional.
- Posee grandes reservas probadas, aunque enfrenta dificultades para explotarlas plenamente por corrupción, sabotajes y falta de infraestructura.
Impacto económico
- Más del 90% de las exportaciones provienen del petróleo.
- Aporta cerca del 9% del PIB, aunque su peso en el presupuesto nacional es mucho mayor.
- Genera ingresos fiscales clave, pero también alta dependencia, lo que ha dificultado la diversificación económica.
Impacto político y social
- El control de los recursos petroleros ha generado conflictos armados en el delta del Níger, con grupos insurgentes que reclaman redistribución.
- La corrupción ligada al petróleo ha debilitado instituciones y alimentado el descontento social.
- Las comunidades locales sufren contaminación ambiental severa, sin recibir beneficios proporcionales.
Relevancia geopolítica
- Nigeria ha sido proveedor estratégico para EE.UU. y Europa, aunque su participación ha disminuido con el auge del fracking en EE.UU.
- El petróleo ha motivado presencia militar extranjera, especialmente en zonas de conflicto como el norte del país.
- China ha aumentado su influencia en el sector energético nigeriano, compitiendo con intereses occidentales.
Comparación con Groenlandia
|Aspecto
|Nigeria
|Groenlandia
|Recurso clave
|Petróleo (exportación masiva)
|Minerales estratégicos, posición geográfica
|Tipo de interés de EE.UU.
|Económico y militar (antiterrorismo)
|Geopolítico y militar (control ártico)
|Presencia militar
|Bombardeos y cooperación táctica
|Bases pactadas con Dinamarca
|Riesgo ambiental
|Altísimo (derrames, contaminación)
|Bajo, pero con presión por explotación minera
|Conflicto interno
|Alto (insurgencia en el delta)
|Bajo, con autonomía política creciente
Que hizo China en todo este tiempo, destino todo su capital al desarrollo?
China no destinó todo su capital únicamente al desarrollo interno, pero sí priorizó la construcción de una base industrial y tecnológica sólida desde 1949. Tras décadas de socialismo planificado, a partir de 1978 con Deng Xiaoping orientó gran parte de sus recursos hacia la modernización económica, logrando convertirse en la segunda potencia mundial.
Etapas del desarrollo económico de China
1949–1978: Socialismo planificado
- Objetivo: industrialización acelerada y autosuficiencia.
- Acciones: colectivización agrícola, nacionalización de industrias, planes quinquenales.
- Resultado: crecimiento inicial, pero con crisis graves (Gran Salto Adelante, Revolución Cultural).
1978–2000: Reformas y apertura
- Objetivo: modernizar economía y atraer inversión extranjera.
- Acciones: zonas económicas especiales, liberalización parcial del mercado, apertura al comercio global.
- Resultado: tasas de crecimiento cercanas al 10% anual, millones de personas salieron de la pobreza.
2000–2010: Expansión global
- Objetivo: consolidar rol como “fábrica del mundo”.
- Acciones: inversión masiva en infraestructura, exportaciones manufactureras, acumulación de reservas.
- Resultado: China se convirtió en el mayor exportador mundial y acumuló enormes reservas de divisas.
2010–actualidad: Innovación y geopolítica
- Objetivo: transición hacia economía tecnológica y liderazgo global.
- Acciones: inversión en inteligencia artificial, energías renovables, telecomunicaciones (Huawei, 5G).
- Resultado: disputa abierta con EE.UU. por hegemonía tecnológica y militar.
Comparación con EE.UU. en el mismo período
|Aspecto
|China
|EE.UU.
|Estrategia
|Desarrollo interno, industrialización, luego apertura
|Intervenciones militares globales, defensa de hegemonía
|Capital
|Inversión en infraestructura, tecnología, manufactura
|Gasto militar masivo, innovación ligada al complejo militar-industrial
|Resultado
|Segunda potencia mundial, líder en manufactura y tecnología emergente
|Potencia militar dominante, pero con desgaste económico por guerras
Riesgos y debates
- Dependencia inicial de exportaciones: vulnerabilidad frente a crisis externas.
- Desigualdad interna: crecimiento acelerado generó brechas regionales.
- Tensión geopolítica: el ascenso chino desafía el orden occidental, generando fricciones con EE.UU. en comercio, tecnología y seguridad.
En síntesis, China sí destinó la mayor parte de su capital al desarrollo económico interno, pero con una estrategia gradual: primero industrialización socialista, luego apertura al mercado y finalmente innovación tecnológica. Mientras EE.UU. gastaba enormes recursos en guerras e intervenciones, China acumulaba poder económico y se posicionaba para disputar la hegemonía global.
China intervino militarmente en varios países desde 1945, pero en menor escala que Estados Unidos. Sus acciones se concentraron en conflictos fronterizos y regionales, buscando asegurar su soberanía y proyectar influencia en Asia.
Principales intervenciones militares de China (1945–2025)
|País / Región
|Año(s)
|Objetivo principal
|China continental (Guerra Civil)
|1945–1949
|Derrotar al Kuomintang y consolidar la República Popular China.
|Corea del Norte / Corea del Sur
|1950–1953
|Apoyar a Corea del Norte en la Guerra de Corea; frenar influencia de EE.UU. en Asia.
|India (frontera Himalaya)
|1962
|Guerra sino-india por control de Aksai Chin y Arunachal Pradesh.
|Vietnam
|1979
|Invasión breve para castigar a Vietnam por su intervención en Camboya; reafirmar liderazgo regional.
|Islas Paracel y Spratly (Mar del Sur de China)
|1974, 1988, 2010s
|Choques con Vietnam y Filipinas; asegurar control marítimo y recursos energéticos.
|Tíbet
|1950–1951
|Incorporación forzada del Tíbet a la República Popular China.
|Unión Soviética (frontera del río Ussuri)
|1969
|Enfrentamientos armados por disputas territoriales.
|Hong Kong y Macao
|1997, 1999
|Transición pactada con Reino Unido y Portugal, pero con despliegue militar para asegurar soberanía.
|Taiwán (amenazas constantes)
|1950s–actualidad
|Bloqueos, ejercicios militares y presión para reunificación.
Objetivos estratégicos de China
- Defensa territorial: asegurar fronteras (India, URSS, Vietnam).
- Proyección regional: consolidar influencia en Asia frente a EE.UU. y la URSS.
- Control de recursos: asegurar petróleo y gas en el Mar del Sur de China.
- Unificación nacional: integración de Tíbet, presión sobre Taiwán, control de Hong Kong y Macao.
- Legitimidad interna: mostrar fuerza militar para reforzar el Partido Comunista.
Comparación con Estados Unidos
|Aspecto
|China
|EE.UU.
|Alcance
|Regional (Asia y fronteras)
|Global (Europa, Medio Oriente, América Latina, África)
|Objetivo
|Defensa territorial y soberanía
|Proyección de poder y control geopolítico
|Estrategia
|Intervenciones puntuales, guerras cortas
|Invasiones prolongadas, ocupaciones
|Resultado
|Consolidación regional, disputa en el Mar del Sur
|Hegemonía global, pero con desgaste económico
Claves del contraste
- China invadió menos países que EE.UU., pero con conflictos intensos (India, Vietnam, Corea).
- EE.UU. buscó hegemonía global, mientras que China se centró en asegurar su entorno regional y recursos estratégicos.
- Hoy, la disputa se trasladó al terreno económico y tecnológico, más que a invasiones militares directas.
- La importancia geopolitica de Tierra del Fuego y su valor extrategico.
- Geopolíticamente, Tierra del Fuego no es un foco prioritario ni para Estados Unidos ni para China en comparación con otras regiones del mundo, pero sí tiene un valor estratégico creciente por tres razones:
- Acceso al Atlántico Sur y la Antártida
- Tierra del Fuego es la puerta de entrada natural hacia la Antártida.
- EE.UU. mantiene presencia científica y logística en la región a través de acuerdos internacionales, mientras que China ha expandido sus bases científicas en la Antártida y utiliza puertos sudamericanos (Chile, Argentina) como apoyo.
- Control de rutas marítimas
- El Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle son rutas alternativas al Canal de Panamá.
- Para EE.UU., asegurar estas rutas significa mantener hegemonía naval global.
- Para China, representan corredores estratégicos para su comercio y su proyección hacia el Atlántico.
- Recursos naturales y energéticos
- La región posee reservas de gas y petróleo offshore, además de potencial pesquero y minero.
- EE.UU. observa estos recursos en clave de seguridad energética.
- China los vincula a su estrategia de inversión en infraestructura y acceso a materias primas.
Comparación de intereses
Aspecto EE.UU. China Antártida Presencia científica y militar indirecta vía tratados Expansión de bases científicas y logística en puertos sudamericanos Rutas marítimas Control naval global, alternativa al Canal de Panamá Seguridad de comercio marítimo, acceso al Atlántico Recursos Seguridad energética, apoyo a empresas petroleras Inversión en infraestructura y acceso a materias primas Relación con Argentina Históricamente política y militar Económica y comercial (inversiones, financiamiento)
Conclusión
- EE.UU. ve Tierra del Fuego como parte de su esquema de seguridad hemisférica y control marítimo.
- China la observa como un nodo logístico para su expansión comercial y científica hacia la Antártida.
- En términos de interés geopolítico directo, hoy China muestra más dinamismo en la región (inversiones, presencia científica), mientras que EE.UU. mantiene un rol más tradicional de vigilancia y control estratégico.
- Acceso al Atlántico Sur y la Antártida
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar