El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y debate la Ley de Glaciares: Que dijo Coto

Fernando Salino , de Justicialista Social Federal, también rechazó el pliego. Entre sus argumentos, citó fragmentos de un libro escrito por él en el año 2002 llamado La cuestión Malvinas. Crítica del nacionalismo argentino. «Cualquier idea de soberania argentina sobre los kelpers se me hace impasable», leyó el senador.

La Libertad Avanza busca ser el primer país de la región que apruebe el acuerdo con la Unión Europea.

Quien también cuestionó con dureza la designación de Iglesias fue la jujeña Carolina Moisés. La senadora, que acaba de romper con Popular señaló: «Es un hombre misógino, violento e ignorante».

Más adelante, le advirtió al Gobierno que «va a tener problemas» con esta designación. «El Gobierno está cometiendo un error», dijo la jujeña y aseguró que está «más cerca del lumpenaje» que de ocupar un cargo diplomático.

Por el oficialismo, fue Juan Carlos Pagotto el encargado de defender la postulación. «Es un puesto de capital importancia y creo que el postulante está capacitado para llevarlo adelante», dijo el riojano.

Acuerdo Mercosur – Unión Europea: intento fallido

Saldado el debate por el pliego de Iglesias, comenzó el tratamiento por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global. Ambos bloques representan en conjunto más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global, lo que daría lugar a un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

«Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado», afirmó Francisco Paoltroni, senador de LLA que ofició como miembro informante. Durante el debate del acuerdo, el Canciller se hizo presente en uno de los palcos, para seguir los discursos.

El Senado sesionó por segunda vez en la semana. HSN

En primer momento, el tema esta previsto para la sesión del viernes. Pero, para «primerear» a Uruguay y ser el primer país de la región se anticipó para la sesión prevista para este jueves. A ese acelere se le sumó que, durante el debate, el radical Maximiliano Abad interrumpió los discursos y pidió la palabra para proponer que, primero, se vote el acuerdo y, saldada esta instancia, se retomen los discursos. La intención del marplatense era «lograr el efecto simbólico de ser el primer país del Mercosur en votar el acuerdo».

La propuesta fue rechazada por Popular. Los senadores insistieron con que «primero se dan los discursos y después se vota». Por eso, Mayans propuso que los oficialistas se bajen de la lista de oradores. La propuesta fue aceptada por la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich.

De todas maneras, las intenciones de Abad cayeron en saco roto. Mientras tanto, Uruguay sancionaba el acuerdo y se convertía, efectivamente, en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo. Ratificado el acuerdo, la sesión siguió su curso: la lista de oradores se mantuvo intacta.

«Es un tratamiento exprés que lleva 26 años», dijo la senadora Patricia Bullrich en su discurso de cierre. Minutos antes José Mayans había acusado al oficialismo por acelerar el debate. «Hoy al país le va a traer los mejores resultados en la historia», auguró la exministra de Seguridad.

«Este acuerdo con la Unión Europea es el resultado de más de 40 años de una estrategia que hoy le traerá al país los mejores resultados en la historia», continuó la porteña. Más adelante, la jefa del bloque oficialista señaló: «El comercio aumenta la libertad y esa es nuestra mirada y nuestra filosofía».

Finalmente, el texto se ratificó por amplia mayoría. Recibió 96 a favor y 3 en contra. Los votos en contra fueron de los bonaerenses de Popular, Juliana Di Tullio y Eduardo De Pedro y el de la fueguina Cristina López. Al momento de la votación, el canciller Pablo Quirno se encontraba presente en uno de los palcos de la Cámara alta.

En términos generales, el tratado prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.

Para Argentina, el acuerdo permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca, además de otorgar ventajas inmediatas en productos donde el país es particularmente competitivo. La eliminación o reducción acelerada de aranceles beneficiaría directamente a bienes como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, además de impulsar a la agroindustria y a la cadena cárnica.

En Diputados, el acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s 60.000 millones para la región, fue apoyado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.

La Ley de Glaciares divide aguas

El otro plato fuerte de la jornada es la reforma a la Ley de Glaciares. La propuesta del oficialismo -que fue dictaminada en diciembre- busca establecer cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las «áreas periglaciares» de las «geoformas periglaciales».

Asimismo, el texto sujeta su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como «reservas estratégicas» por estudios de la «autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción» local.

La reforma a la Ley de Glaciares divide aguas en todos los bloques. En la previa a la sesión, se daba por descontado que los principales aliados de LLA, el PRO y la UCR votarían de manera dividia. Lo mismo se espera de Popular, espacio que conduce José Mayans. Es que, al menos hasta el inicio de la sesión, no se descartaba que algunos senadores de provincias mineras acompañen la iniciativa con su voto.

Frente a este panorama, si bien el Gobierno se mostraba confiado con los números, se espera una votación ajustada. De ser aprobada, la iniciativa será girada a Diputados para su sanción definitiva.

El oficialismo busca otro triunfo legislativo en el Senado. Mariano Fuchila

En la previa a la sesión, un grupo de activistas ambientales irrumpieron en el Congreso saltaron las rejas e ingresaron a la explanada del Palacio, en protesta contra la Ley de Glaciares. La policía intervino y detuvo a los manifestantes que se presentaron con pancartas y consignas en defensa del medio ambiente.

