EL MUNICIPIO PRESENTÓ EL PLAN DE ALIVIO FISCAL 2026 PARA LOS VECINOS Y VECINAS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 26/02/2026.- Con descuentos que pueden superar el 30% en impuestos municipales, pago en cuotas sin interés con el Banco Tierra del Fuego, actualizaciones entre las más bajas de los últimos 20 años y beneficios para jubilados, familias cumplidoras y contribuyentes responsables, el Municipio de Río Grande lanzó el Plan de Alivio Fiscal 2026. La decisión, impulsada por el intendente Martín Perez, busca acompañar a los vecinos en un contexto económico complejo, con medidas concretas que se traducen en ahorro real.

La iniciativa, impulsada por el intendente Martín Perez, combina bonificaciones acumulables, descuentos por cumplimiento y actualizaciones moderadas en los impuestos municipales, con un objetivo central: cuidar el bolsillo de las familias riograndenses sin resignar servicios ni presencia del Estado.

Reconocimiento al compromiso fiscal de los vecinos

Uno de los ejes centrales del esquema es la Bonificación por Buen Contribuyente, que otorga un 10% de descuento a quienes no registren deudas al 15 de diciembre de 2025. Este beneficio no exige el pago anual como condición, lo que amplía el acceso y reconoce el cumplimiento sostenido.

A ello se suma el Descuento por Pago Adelantado, que alcanza el 15% para quienes opten por abonar de forma anticipada los tributos vinculados a inmuebles y vehículos. La posibilidad de acumular ambos beneficios permite alcanzar un ahorro del 25% sobre el total del tributo anual.

Más alivio para jubilados y pensionados

El Municipio definió un esquema diferencial para jubilados y pensionados, uno de los sectores más afectados por la situación económica actual. Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% por buen contribuyente y 20% por pago adelantado.

El beneficio está destinado a personas que posean un solo inmueble y cuyos ingresos familiares no superen los $2.150.880, reforzando el carácter social y focalizado de la medida.

Incentivos al cuidado de la ciudad y a la responsabilidad vial

El plan de alivio fiscal 2026 también incorpora beneficios vinculados a la responsabilidad vial y al cuidado de la ciudad. Los vecinos que no registren multas en ejercicios anteriores y realicen el pago anual del impuesto automotor antes del 31 de marzo podrán acceder a un 10% de descuento adicional.

Asimismo, se mantiene el Descuento por Árboles, que reconoce con 100 Unidades Fiscales por cada árbol plantado, hasta un máximo de tres por inmueble. Esta medida promueve acciones concretas de cuidado ambiental y mejora del espacio urbano.

Herramientas financieras que cuidan el bolsillo de los vecinos

El Municipio firmó un nuevo acuerdo con el Banco Tierra del Fuego que permite abonar los tributos municipales en hasta 10 cuotas sin interés mediante el uso de tarjetas de crédito Fueguina Visa y Fueguina MasterCard. Además, en los planes de 3 y 10 cuotas se otorgará un reintegro del 10% del monto abonado.

Por otra parte, quienes decidan efectuar sus pagos de manera virtual podrán acceder a un plan de 3 cuotas sin interés con el banco Macro.

Actualizaciones moderadas: entre las más bajas en los últimos 20 años

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que las actualizaciones previstas para 2026 se encuentran entre las más bajas de las últimas dos décadas, como resultado de una política deliberada de moderación tributaria y revisión exhaustiva de los sistemas de cálculo.

En el caso del impuesto automotor, la base se determina a partir de las valuaciones nacionales, pero se descuentan conceptos como IVA e impuesto al lujo, de los que Tierra del Fuego se encuentra exenta por la Ley 19.640. Además, los contribuyentes podrán solicitar una revisión si el valor fiscal supera el de la póliza del seguro.

Para los inmuebles, la actualización se calcula en función de parámetros objetivos como metros construidos, zona y servicios municipales, garantizando criterios de equidad y proporcionalidad.

Unidad Fiscal diferenciada para aliviar la carga > Prensa Municipal RGA 🗞: Para 2026, la Unidad Fiscal pura fue fijada en $977,67. No obstante, el Municipio resolvió aplicar valores reducidos en distintos conceptos para disminuir el impacto en los contribuyentes.

De este modo, la Unidad Fiscal se establece en $537,72 para derechos de oficina, $635,48 para obras sanitarias y hasta $586,60 para servicios municipales, conforme a lo dispuesto en la ordenanza de presupuesto vigente.

Una definición política para acompañar a las familias

Desde el Municipio remarcaron que este esquema de bonificaciones y descuentos expresa una definición política clara: gobernar con sensibilidad social, eficiencia administrativa y decisiones concretas que acompañen a los vecinos en un contexto adverso.

El plan de alivio fiscal para 2026 busca reconocer el esfuerzo de quienes cumplen, proteger la economía familiar y reafirmar que en Río Grande el Estado municipal elige estar presente con acciones concretas que se traducen en ahorro real.