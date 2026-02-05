EL GREMIO DE FERROCARRILES Y PUERTOS RESPALDÓ LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR PARA REVERTIR LA INTERVENCIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA

Tierra del Fuego 05/02/2026.- El gobernador Gustavo Melella mantuvo una reunión -este miércoles en Casa Tierra del Fuego- con autoridades de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (ADPFA), con el fin de coordinar acciones conjuntas destinadas a restituir la administración provincial del Puerto de Ushuaia, intervenido por el gobierno nacional.

El Secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación del Personal de Dirección de Puertos Argentinos, Ricardo Alonso, se refirió a la reunión mantenida con el Mandatario Provincial y señaló que “nos venimos a reunir con el Gobernador de Tierra del Fuego para darle apoyo ante la difícil situación que está pasando en el puerto de Ushuaia y coordinar acciones que nos lleven a recuperar la gestión portuaria en el ámbito de la provincia, que es donde corresponde que esté”

“Nosotros creemos que es una decisión arbitraria del Gobierno Federal, primero porque invade jurisdicción provincial y segundo porque toma por asalto prácticamente por las formas y por el contenido, un organismo que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego y que, de repente, hoy está siendo administrado por funcionarios nacionales que no conocen la provincia”, añadió, al tiempo que remarcó el agravante “de que están desviando fondos a cuentas nacionales en lugar de tenerlas en las cuentas del Puerto, que es donde la ley obliga que estén esos fondos”.

Asimismo, al referirse a las causas de la intervención, consideró que “Ushuaia es un lugar tentador, 550 cruceros al año en plena temporada como está sucediendo ahora, no es despreciable en materia económica, es un lugar estratégico para el país por su ubicación, por su cercanía a la Antártida, por su cercanía a Malvinas, por los intereses internacionales que hay detrás de la provincia en su conjunto y el Puerto es una herramienta esencial para eso”.

Por otro lado, habló sobre el arribo del avión estadounidense días posteriores a la toma del Puerto y opinó que “la aparición de un avión sin aviso, sin control del Estado, con legisladores estadounidenses, llama la atención, nosotros no podemos decir que esté vinculado una cosa con la otra, pero realmente llama la atención”

Finalmente, sostuvo que “estamos convencidos que Ushuaia es la prueba piloto de un plan mayor, de una intervención del Gobierno Federal de quedarse con los puertos que en los años 90 fueron transferidos a las provincias y algunos hasta privatizados, de eso no tenemos ninguna duda, por eso nuestra preocupación”.

El Gobernador Melella ratificó el compromiso de su gestión en defender las competencias provinciales y la autonomía fueguina, con el fin de revertir la intervención y garantizar la correcta administración de un recurso estratégico para el desarrollo fueguino.