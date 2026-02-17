El consumo no repunta: menos carne, compras chicas y tarjetas al límite

Argentina 17/02/2026.- El arranque de 2026 confirma el ajuste en los hogares y la falta de reactivación. “El consumo sigue en una zona de fragilidad”, advierten desde la Universidad de Palermo.

El consumo privado inició 2026 sin señales claras de recuperación y con un marcado comportamiento defensivo de los hogares, que priorizan el cuidado del bolsillo ante un escenario económico sin motores de expansión. Así lo refleja el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo (ICP-UP), que en enero mostró una suba mínima del 0,1% mensual desestacionalizado, aunque en la comparación interanual registró una caída del 1,5%, la segunda consecutiva.

“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, advirtió Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP.

El dato confirma la tendencia de desaceleración que se observó en la segunda mitad de 2025, en un contexto en el que el mercado interno sigue debilitado y el consumo se mantiene en niveles similares a los de 2022/2023 y por debajo de los registros de años anteriores.

Ajuste en la mesa y cambios de hábitos

El deterioro del poder de compra se refleja especialmente en el consumo masivo. El informe señala que el consumo de carne vacuna cayó 6,5% interanual y acumuló un semestre en terreno negativo, mientras que el gasto en bienes esenciales continúa condicionado por decisiones de ajuste dentro de los hogares.

El cambio de comportamiento también se observa en los comercios. El vicepresidente de la Federación Nacional Almacenera, Fernando Savore, aseguró que los consumidores abandonaron las compras grandes y optan por reposiciones pequeñas y frecuentes. “La gente ya no hace esa compra quincenal, mensual o semanal”, explicó.

Según el dirigente, los hipermercados no están entre los principales beneficiados del nuevo escenario: mientras las grandes cadenas registraron una caída de 2,4 puntos en noviembre, los almacenes de cercanía crecieron 9%.

Savore también describió un proceso de reorganización en los comercios: “Yo ya no tengo mercadería en el depósito más que para la reposición de la semana”, una práctica que reemplazó al acopio para cubrirse de aumentos.

En paralelo, enero mostró nuevos incrementos en alimentos: subas de 2,5% en lácteos, más de 3% en productos envasados, 5% en fiambres y 6% en artículos de limpieza e higiene personal. Para febrero, anticipó otro aumento del 2,7% en lácteos.

Sectores con caídas y otros que resisten

El panorama es dispar entre rubros. En bienes durables, el patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual en enero y cortó una racha de 17 meses de crecimiento. En contraste, las ventas de motos mostraron un alza del 15,3% interanual y acumulan cinco meses positivos.

En el segmento semidurable, las ventas de indumentaria, calzado y juguetería registraron leves mejoras. Sin embargo, el sector de recreación volvió a mostrar debilidad: el índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires cayó 2,3% interanual en diciembre.

A nivel macro, otros indicadores también reflejan menor dinamismo. La recaudación real del IVA registró una caída del 3,1% interanual y acumuló su tercer retroceso consecutivo, mientras que el crédito al consumo continúa expandiéndose pero a un ritmo menor.

Las compras con tarjeta crecieron 11,7% interanual en enero, lejos de las subas cercanas al 20% que se observaban hacia fines de 2025. El uso de medios de pago digitales, en tanto, se consolidó: según Savore, “de cada 10 clientes, 8 pagan con un formato virtual”.

“Los datos del primer mes del año muestran que el consumo continúa en una zona de fragilidad. La estabilización mensual es una señal relevante, pero todavía convive con indicadores que reflejan menor dinamismo y decisiones más defensivas por parte de los hogares”, concluyó Foglia.

Fuente: GLP