AVANZA EL CERRAMIENTO Y LAS TAREAS INTERIORES DEL NUEVO GIMNASIO EN EL COLEGIO SOBERANÍA NACIONAL

Tierra del Fuego 18/02/2026.- El Gobierno de la Provincia, informa sobre los significativos avances en la construcción del nuevo gimnasio y su anexo en el Colegio Soberanía Nacional de Río Grande. La obra se desarrolla conforme al cronograma planificado, ejecutándose por etapas para garantizar la calidad y la sostenibilidad del ritmo de trabajo.

Actualmente, los trabajos se concentran en el cerramiento del gimnasio mediante la colocación de paneles prearmados con aislamiento térmico. Esta etapa resulta fundamental no solo para definir la envolvente del edificio, sino también para resguardar la estructura de las condiciones climáticas y permitir el avance ininterrumpido de las tareas interiores.

Paralelamente, se avanza en el área semicubierta y en los sanitarios, ya se han colocado las puertas interiores y se están ejecutando tareas complementarias para la finalización de estos espacios. Además, iniciaron los trabajos de ejecución de veredas y rampas exteriores, cumpliendo con lo estipulado en el proyecto original y mejorando la accesibilidad del establecimiento.

Una vez que se complete la etapa de cerramiento, el personal técnico y operario procederá al hormigonado del piso del gimnasio. Esta instancia es crucial, ya que permitirá continuar con las terminaciones interiores y avanzar hacia las fases posteriores de equipamiento del espacio deportivo.

La obra, que se ejecuta bajo la planificación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, mantiene su objetivo de finalización para el mes de abril de 2026. De esta manera, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con la infraestructura educativa, dotando a la comunidad educativa del Colegio Soberanía Nacional de un espacio moderno y funcional para la práctica deportiva y actividades complementarias.