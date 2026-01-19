Ingresaron US$ 136 millones desde China para reactivar la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz confirmó este domingo el ingreso de los fondos del crédito internacional chino destinados a la reactivación de la represa La Barrancosa-Jorge Cepernic.

El desembolso total asciende a US$ 150 millones, de los cuales US$ 136 millones ya fueron acreditados en el país tras el pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a finales de diciembre.

La noticia marca el fin de una parálisis que comenzó en diciembre de 2023, coincidiendo con la asunción de Javier Milei. Los US$ 14 millones restantes del tramo permanecen en China para el pago directo de maquinaria y usinas que deben ser importadas para la obra.

El ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, calificó el hecho como el paso final para la «puesta en marcha definitiva» del proyecto, supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la UOCRA, un paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores”, indicó la provincia de Santa Cruz.

“Las partes coincidieron en que el proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución”, expresó el gobierno local.

Prioridad para la mano de obra local

Tras la confirmación financiera, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con la UTE (integrada por la china Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA. El objetivo es iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas.

Se espera la incorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos.

En Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de mano de obra local. «Quienes hayan trabajado en las represas y tengan domicilio en la provincia tendrán prioridad absoluta», subrayó el ministro Álvarez.

La represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) cuenta actualmente con un avance del 42%, mientras que Cóndor Cliff se mantiene en un 20%.5__IP__

El gobernador Claudio Vidal lideró las gestiones en Beijing y contó con el apoyo del Ministerio de Economía nacional para destrabar la adenda financiera. A pesar del alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con Washington, la necesidad de divisas y la importancia de la obra para el sistema interconectado nacional primaron para mantener el flujo crediticio con los bancos ICBC y Bank of China.

Con los fondos ya disponibles, el gobierno santacruceño busca aprovechar la ventana climática antes del invierno para avanzar en la etapa de hormigonado y montaje electromecánico, buscando recuperar parte del tiempo perdido durante el bienio de inactividad.

