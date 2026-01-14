Flybondi volvió a fallar y multiplicó cancelaciones en verano 15 vuelos en cuatro dias.

Tierra del Fuego 14/01/2026.- Flybondi canceló 125 vuelos en solo cuatro días y dejó a más de 22 mil pasajeros afectados. Problemas de flota y enojo en Aeroparque. La empresa que Dante «Willy» Querciali contrató con el Instituto Fueguino de Turismo, y cuyos resultados desconocemos, pero las cancelaciones no empezaron ahora sino desde que comenzó a prestar el servicio.

En el arranque de la temporada alta de verano, Flybondi volvió a quedar en el centro de la polémica tras cancelar 125 vuelos en apenas cuatro días, una cifra que representa casi una cuarta parte de su programación prevista. La situación afectó a más de 22.000 pasajeros y reavivó las críticas por los problemas operativos que la aerolínea arrastra desde hace varias temporadas.

Según datos oficiales, entre el jueves y el lunes la compañía operó poco más de 520 vuelos y trasladó alrededor de 94.000 personas, mientras avanzaban las suspensiones y reprogramaciones que generaron escenas de caos en Aeroparque.

Problemas operativos y falta de flota

La empresa atribuyó las cancelaciones a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”, además del cierre temporal del aeropuerto internacional de Ezeiza, factores que —según explicó— obligaron a realizar ajustes de último momento en la programación.

Desde Flybondi aseguraron que se priorizó la reubicación de los pasajeros afectados, aunque en los aeropuertos la situación fue muy distinta. Durante la mañana del martes, decenas de viajeros denunciaron largas filas, falta de información y una atención que calificaron como insuficiente ante la cancelación inesperada de sus vuelos.

Un verano que repite los mismos conflictos

“No es algo nuevo”, reconocen incluso dentro del sector aerocomercial. Por segundo verano consecutivo, Flybondi vuelve a ser noticia por demoras, reprogramaciones y cancelaciones masivas, pese a haber anunciado meses atrás la incorporación de nuevas aeronaves.

Un informe de especialistas en aeronavegación indica que, solo en los últimos cinco días, casi 20.000 personas se vieron afectadas por la suspensión de vuelos. La propia compañía admitió haber cancelado más de 100 trayectos en ese breve lapso.

Antecedentes y una crisis que persiste

Hace poco más de un año, Flybondi ya había informado a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la reprogramación de 71 vuelos entre Navidad y Año Nuevo. Lejos de corregirse, el problema se profundizó esta temporada, con cifras aún más altas.

La aerolínea, fundada en 2018 y emblema del modelo low cost impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri, fue adquirida en julio pasado por COC Global Enterprise, firma vinculada al empresario Leonardo Scaturicce. Desde entonces, la empresa busca dejar atrás una compleja situación financiera, aunque los inconvenientes operativos siguen siendo recurrentes.

Promesas de refuerzo y dudas sobre el servicio

En un intento por estabilizar su operación, Flybondi anunció que incorporará cuatro aeronaves alquiladas para reforzar la flota durante el verano. Sin embargo, informes recientes la ubican entre las compañías más impuntuales del mercado aerocomercial argentino, con elevados índices de demoras y cancelaciones.

Mientras tanto, miles de pasajeros continúan pagando el costo de un servicio que, en plena temporada turística, vuelve a mostrar serias dificultades para cumplir con su programación.

La empresa tiene varios convenios firmados con el INFUETUR

