El argentino Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026 en motos

Argentinos 18/01/2026.- Con una remontada épica en la última etapa, logró su primer Dakar tras una definición histórica en Arabia Saudita, donde superó al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos.

El Rally Dakar 2026 tuvo un final de película y un protagonista argentino. Luciano Benavides se consagró campeón en la categoría motos tras una definición electrizante en la última etapa disputada en Yanbu, Arabia Saudita. El salteño revirtió una diferencia que parecía imposible y se quedó con el título por apenas dos segundos, la brecha más ajustada en la historia de la competencia.

El error que cambió todo

Cuando parecía que el título ya tenía dueño, Brabec cometió un error de navegación a apenas siete kilómetros del final. Tomó el camino equivocado y perdió el tiempo justo para que Benavides, que venía forzando el ritmo, recortara la diferencia necesaria para superarlo en la clasificación general.

Benavides cruzó la meta en el segundo puesto de la etapa, ganada por el español Edgar Canet (KTM), pero el resultado le alcanzó para quedarse con el Dakar por solo dos segundos. Tosha Schareina (Honda) completó el podio tanto en la etapa como en la general.

El francés Adrien van Beveren reconoció luego que cometió el mismo error de navegación, aunque logró corregirlo a tiempo, algo que el estadounidense no pudo hacer. El desenlace confirmó una estadística inédita: nunca antes el Dakar se había definido por una diferencia tan mínima en motos.

El legado de los Benavides

Con este triunfo, Luciano le dio a la Argentina su tercera victoria en motos en el Dakar, todas con el apellido Benavides. Su hermano mayor, Kevin, había ganado las ediciones 2021 y 2023, también con finales cargados de dramatismo.

Luciano, que había sido cuarto en la edición anterior, llegó a la última jornada a 3 minutos y 20 segundos del líder y logró una remontada aún más épica que las protagonizadas por su hermano. La familia volvió a demostrar que sabe de gestas en el desierto.

El triunfo de Benavides también significó la 21ª victoria de KTM en el Rally Dakar, ratificando su dominio histórico en la categoría. El campeón defensor, Daniel Sanders, finalizó quinto en la clasificación general de esta edición.

Benavides ganó tres etapas a lo largo de la competencia (la 5ª, 7ª y 8ª) y llegó a Arabia Saudita sin el rótulo de gran favorito, pero terminó llevándose la gloria máxima en el rally más duro del planeta.

“Nunca dejé de soñar”

Tras la consagración, el salteño resumió la hazaña con emoción. “Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo. Hoy saqué lo mejor de mí desde la salida hasta la meta”, aseguró.

Sobre el momento decisivo, explicó: “En los últimos kilómetros Ricky se equivocó y yo tomé el camino correcto. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”. Y cerró, entre risas, con una chicana familiar: “Mi hermano ganó por 43 segundos y yo por dos… creo que le gano en este sentido”.

Dos segundos después de más de 8.000 kilómetros de carrera, Luciano Benavides ya es parte eterna de la historia del Dakar.

Fuente:GLP