China registró el mayor superávit comercial jamás visto en la historia económica mundial

Esta descomunal cifra, que se explica en gran parte por una estrategia de autosuficiencia para sustituir importaciones por producción local, fue impulsada por un aumento de las exportaciones hacia la Unión Europea, África, América Latina y el Sudeste Asiático, registrando solo en diciembre un superávit de US$ 114,140 millones.

Este crecimiento se produjo a pesar de los aranceles impuestos por la administración Trump en Estados Unidos, que redujeron el superávit con ese país en un 22%. Esta guerra comercial entre China y Estados Unidos causó una caída de 20% interanual en las exportaciones del gigante asiático al país norteamericano y una baja de 14,6% en las importaciones, según datos oficiales chinos.

Al mismo tiempo, el desplome del mercado inmobiliario ha reducido el ahorro de los hogares, frenando sus compras, incluso de productos chinos. Sin demanda interna, las fábricas se volcaron fuertemente en las exportaciones.

Fuerte dependencia de las exportaciones

El FMI advirtió que, para una economía del tamaño de China, depender tanto de las exportaciones aumenta las tensiones comerciales, como la anteriormente mencionada entre este país y Estados Unidos. Sin embargo, Pekín se resiste a revaluar su moneda: los empleos industriales son un escudo frente a la crisis inmobiliaria

En general, el comercio exterior chino alcanzó en 2025 un aumento de 3,8% interanual. «En 2025, el valor total de las importaciones y exportaciones de China alcanzó 45.470 billones de yuanes (6,55 billones de dólares), o sea un incremento de 3,8%», declaró en conferencia de prensa Wang Jun, viceministro de Aduanas. «La cifra superó por primera vez los 45 billones de yuanes, marcando un nuevo máximo histórico», agregó.

Las exportaciones, que históricamente representan un impulsor económico de la segunda economía mundial, alcanzaron 26,99 billones de yuanes, un aumento de 6,1%. En tanto, las importaciones sumaron 18,48 billones de yuanes en 2025, 0,5% más que el año previo.

FN

Perfil