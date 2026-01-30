Banco Controlado por China frena crédito de US$ 65 millones para Tierra del Fuego

El frenazo a créditos chinos para infraestructura en Tierra del Fuego, incluyendo proyectos energéticos y portuarios, se debe principalmente a la reconfiguración de la política exterior argentina bajo el gobierno de Javier Milei, priorizando el alineamiento con EE.UU., sumado a la falta de garantías financieras y cambios en los convenios de financiamiento tras la paralización de obras.

Esta calificación es un indicador de que, si bien no es el nivel de mayor riesgo («basura» de baja calidad), el emisor presenta un perfil de riesgo moderado a alto.

Significado: Existe un riesgo de impago mayor en comparación con los valores de grado de inversión (Baa3/BBB- o superior).

Cuestiones Operativas y de Gestión: Informes indican que los problemas técnicos y el manejo financiero de los proyectos, como la falta de inversión en infraestructura portuaria, han generado desconfianza en los organismos financiadores.

Revisión de Fondos: Se detectaron demoras y renegociaciones en el financiamiento de obras energéticas clave, con el Ministerio de Economía solicitando nuevos tramos de fondos tras la paralización técnica de proyectos a finales de 2023.

Cambio de Geopolítica: El gobierno de Milei mantiene una postura crítica hacia la influencia china, buscando limitar su participación en proyectos estratégicos como radares o infraestructura crítica.

El préstamo había sido otorgado en 2023 e iba a estar destinado a la adquisición, el transporte y la instalación de ocho turbinas eólicas, con una capacidad individual de 4,2 MW cada una y una capacidad instalada total de 33,6 MW. Incluía también la línea de interconexión con el sistema local de distribución de energía eléctrica de 33 kV y los estudios de viabilidad del proyecto.

Este medio consultó al Ministerio de Economía respecto a este evento pero no recibió una respuesta.

La Ley de Responsabilidad Fiscal sostiene que los accesos a operaciones de endeudamiento deben ser analizados en primer lugar por el Ministerio de Interior conjuntamente con el Ministerio de Economía.

Y la provincia de Tierra del Fuego, que enfrenta dificultades financieras, no recibió ese aval. Este miércoles, la agencia crediticia Moody’s Local bajó las calificaciones de la provincia a BB+ pero mantuvo la perspectiva estable. Esta acción responde al “marcado deterioro de las métricas fiscales, causado por un aumento de gastos que superó ampliamente a la evolución de los ingresos”.

Aún así, el informe destaca entre las “fortalezas crediticias” un “perfil de vencimientos adecuadamente distribuido en el tiempo”, y un “nivel de endeudamiento por debajo del promedio de jurisdicciones comparables”.

Además de las dificultades financieras, el Gobierno de Tierra del Fuego está enfrentado políticamente al Gobierno de Milei. El peronista Gustavo Melella está a la mitad de su segundo y último (a excepción que se realicen cambios en la carta magna provincial) mandato como gobernador.

La decisión del Gobierno Nacional de eliminar aranceles a la importación de celulares afectó a las industrias establecidas en la ciudad de Río Grande. En las últimas semanas se sumó un conflicto más: la intervención nacional del puerto de Ushuaia, capital fueguina, provincia más austral del país ubicada en un lugar estratégico por su cercanía a la Antártida.

Esta decisión, del pasado 20 de enero, se justificó -según el Gobierno Nacional- en fallas estructurales y de seguridad, falta de inversión y presunto desvío de fondos. El gobernador Melella apeló a esta medida pero la Justicia Federal de Ushuaia no encontró motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial.

El gobernador sugirió un trasfondo geopolítico. “Los fueguinos tenemos que saber qué hay detrás de la intervención del puerto. La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional ante el aterrizaje de un avión oficial norteamericano, sin aviso ni explicación, lo único que generan son más sospechas”, dijo a través de la red social X.

El aterrizaje al que hace referencia es la visita que una comitiva de legisladores de Estados Unidos realizó a Ushuaia (y luego otras provincias argentinas) el pasado 25 de enero. La Embajada de Estados Unidos en Argentina explicó que el motivo fue “abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

¿Trasfondo geopolítico?

Un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación CAUCE, concluyó que entre las razones detrás de la cancelación del crédito está “la falta de garantías soberanas y un cambio en el panorama político nacional tras la toma de posesión del presidente Javier Milei en diciembre de 2023”.

“El caso del parque eólico en Tierra del Fuego ilustra cómo la interacción entre la geopolítica y los cambios en las prioridades nacionales puede influir en la ejecución de proyectos estratégicos”, sostiene el comunicado.

Javier Milei es un socio estratégico de Estados Unidos, que intervino financieramente para apoyar el programa económico de La Libertad Avanza previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Además, Donald Trump ubicó a Latinoamérica como prioridad en su estrategia de seguridad nacional.

Para Sabino Vaca Narvaja, ex embajador de Argentina en China (2021 – 2023), “el cancelamiento del préstamo fue formalmente técnico (sin garantía soberana), pero políticamente coherente con un rumbo que frena obra pública y se alinea de manera rígida con Estados Unidos”. “El resultado es una relación con China que puede terminar siendo más comercio (y más importaciones) sin el “beneficio grande” del vínculo: financiamiento competitivo para infraestructura crítica”, agregó el ex funcionario.

Con información de Bloomberg y Moodys Corporatión calificadora de riesgo y www.lalicuadoratdf.com.ar