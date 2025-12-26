VACACIONES CON LA MUNI: EL LUNES INICIAN LAS INSCRIPCIONES A LOS TALLERES DE VERANO EN EL ALEM

R$io Grande 26/12/2025.- En el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompaña a cientos de vecinos y vecinas con propuestas culturales para todas las edades, en pos de que disfruten de la ciudad y compartan momentos de calidad en comunidad.

Con el objetivo de que las infancias, juventudes, adultos y adultas mayores puedan vivir un verano diferente en nuestra ciudad, el Municipio de Río Grande abrirá las inscripciones este 29 de diciembre para que las y los vecinos puedan ser parte de las distintas propuestas del Centro Cultural Alem.

La oferta incluye talleres de Tango de Salón, Tango Pilates, Batería, Percusión, Teatro, Guitarra Criolla, Guitarra Eléctrica, Conociendo al Piano, Mis primeros Tejidos, Crochet, Amigurumis, Telar Recreativo.

Además, se brindará Papelería Creativa, Artes Plásticas, Manualidades, Mi primera Puntada, Iniciación a la Danza, Danza Contemporánea, El lenguaje del Retazo, Cerámica y violín, entre otros. Las propuestas estarán dirigidas a distintas franjas etarias.

La inscripción es gratuita y se habilitará de manera online este 29 de diciembre a las 12 del mediodía, por lo que se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales del Municipio.

Mediante estas acciones, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el acompañamiento a las familias durante el verano, generando propuestas accesibles que fomentan el disfrute, el bienestar y el encuentro entre vecinos y vecinas de todas las edades.