Tierra del Fuego: El peor año desde 2001 para industria, comercio y pymes, mas de 14 mil personas perdieron el empleo.

|Indicador
|Valor
|Período
|Desempleo
|8.3% (≈8.000 personas)
|2º trimestre 2025
|Desempleo
|7% (≈6.000 personas)
|1º trimestre 2025
|Textil: plantas operativas
|7 (antes 11)
|2024–2025
|Textil: empleo perdido
|−50% (de 1.100 a 550 puestos)
|2023–2024/25
|Sueño Fueguino (textil)
|35 despidos; 130 empleos en riesgo
|Oct 2025
|Resultado fiscal 2025
|Déficit acumulado $83.713 millones
|Cierre 2025
|Presupuesto 2026 (recursos)
|$2,231 billones
|Proyecto 2026
|Presupuesto 2026 (resultado)
|+$39.752 millones económico; −$49.192 millones financiero
|Proyecto 202
Cierres de empresas
- Contexto general: La provincia lideró el ranking nacional de cierres desde fines de 2023 hasta octubre de 2025, en un marco de ajuste, apertura importadora y desregulación, sin señales claras de reactivación y con riesgo por la quita de aranceles desde el 1 de enero de 2026. El informe periodístico no aporta un número consolidado, pero describe un proceso extendido en industria y comercios.
- Sector textil (caso ilustrativo): De 11 plantas que operaban el año anterior, quedaron 7 y ninguna a plena capacidad. El empleo pasó de 1.100 trabajadores en 2023 a 550 en 2024/25 (−50%).
- Empresa puntual: Sueño Fueguino (Río Grande) confirmó 35 despidos y advirtió que 130 puestos adicionales están en riesgo.
- Industria y energía: Además de cierres y bajas en producción, hubo tensiones en el traspaso de áreas de YPF dentro de la provincia, reflejando fragilidad institucional y operativa del sector hidrocarburífero.
Desempleo generado
- Evolución 2025: La tasa de desocupación subió del 7% en el primer trimestre (≈6.000 personas en Ushuaia–Río Grande) al 8,3% en el segundo trimestre (≈8.000 personas), ubicándose por encima del promedio nacional.
- Diagnóstico industrial: ADIMRA advirtió “deterioro general” en Tierra del Fuego por caída de producción, aumento del desempleo e incremento de importaciones de productos que se fabrican localmente, acentuando la vulnerabilidad del empleo industrial.
Futuro de la provincia en 2026
- Presupuesto provincial: El proyecto 2026 estima recursos por $2,231 billones, con un resultado económico positivo de $39.752 millones pero un déficit financiero proyectado de $49.192 millones. Prioriza gasto social e infraestructura (≈60% a servicios sociales).
- Arrastre 2025: El cierre del año mostró un déficit acumulado de $83.713 millones, lo que condiciona la capacidad de inversión y la política fiscal de 2026.
- Marco nacional esperado: Proyecciones oficiales para 2026 prevén una inflación interanual a diciembre del 22,7%, dólar oficial en $1.229 y crecimiento del PBI de 5,5%. Si se cumplen, podrían aliviar costos y demanda, aunque la apertura importadora seguiría presionando a la industria local si no hay medidas de protección o reconversión.
Qué significa para vos en Río Grande
- Riesgos: Más competencia importada, presión sobre empleo industrial y comercio, y transición compleja en energía.
- Oportunidades: Obras y programas sociales priorizados pueden sostener actividad local; si mejora la macro nacional, podría reactivarse el consumo y parte de la producción.
Panorama sectorial de Tierra del Fuego 2025 y perspectivas 2026
Snapshot económico y laboral 2025
- Desempleo: La tasa alcanzó el 7% en el primer trimestre de 2025 (≈6.000 personas), por debajo del promedio nacional, y lideró la región patagónica en registros posteriores del año.
- Inflación regional: En junio 2025, la Patagonia registró 1,8% mensual, levemente por encima del 1,6% nacional.
- Diagnóstico industrial: ADIMRA alertó por “deterioro general” en la provincia, con aumento del desempleo, caída de producción y más importaciones de productos que se fabrican localmente.
- Finanzas y consumo: Hubo una caída interanual del 23,9% en coparticipación hasta mayo 2025, y el Banco de Tierra del Fuego otorgó más de $68.000 millones en préstamos para sostener el consumo.
Sectores: estado actual y señales clave
Industria electrónica y metalmecánica
- Situación actual: Señales de caída de producción y presión importadora sobre bienes que se fabrican localmente; el empleo industrial muestra deterioro frente a la apertura comercial nacional.
- Señales a seguir: Evolución de importaciones de electrónica/metal, planes de producción y continuidad del régimen económico local, y demanda nacional de bienes durables.
Textil y confecciones
- Situación actual: El sector está entre los más sensibles a apertura importadora y caída del consumo; recortes de turnos y personal se han reportado en plantas de la provincia durante 2025.
- Señales a seguir: Protección arancelaria, costos logísticos, acuerdos con retailers y estacionalidad de la demanda.
Comercio minorista y pymes
- Situación actual: La Cámara de Comercio de Río Grande describió una crisis creciente y enfatizó la necesidad de proyectos productivos para reactivar empleo e inversión; respaldó una iniciativa de acuicultura sustentable como vía para diversificar la matriz.
- Señales a seguir: Programas de financiamiento del BTF y promociones al consumo, ticket promedio y flujo de visitantes, y costos de alquiler/servicios.
Energía e hidrocarburos
- Situación actual: El sector mantiene rol estratégico, aunque 2025 mostró tensiones institucionales y necesidad de reglas claras para inversiones; el contexto fiscal y regulatorio condiciona planes de expansión.
- Señales a seguir: Marcos regulatorios, inversiones privadas, continuidad de obras de infraestructura eléctrica y gasífera.
Turismo y servicios
- Situación actual: Sensibles al poder de compra y a costos de transporte; la mejora de la inflación regional y promociones financieras pueden sostener demanda en temporadas altas.
- Señales a seguir: Tarifas aéreas, ocupación hotelera, eventos y cruceros, y paquetes financiados (BTF).
Construcción y obra pública
- Situación actual: La caída de coparticipación y restricciones fiscales afectan el ritmo de obras; refuerzos puntuales en infraestructura eléctrica actuaron como “puntos de apoyo” en 2025.
- Señales a seguir: Presupuesto provincial, licitaciones, crédito hipotecario y de refacción, y costos de materiales.
Tabla rápida: riesgos y oportunidades por sector
-
Sector Riesgo principal Oportunidad Empleo (sensibilidad) Señales a monitorear Electrónica/metalmecánica Importaciones y caída de producción Sustitución con valor agregado local Alta Importaciones, régimen y demanda durable Textil Apertura y costos Nichos de calidad y acuerdos locales Alta Protecciones, logística, estacionalidad Comercio/pymes Consumo débil y costos Financiamiento y proyectos productivos Media Promos BTF, ticket y tráfico Energía Incertidumbre regulatoria Nuevas inversiones e infraestructura Media Regla de juego, obras y precios Turismo/servicios Poder de compra Temporada y paquetes financiados Media Tarifas, ocupación, eventos Construcción Presión fiscal Obras focalizadas y crédito Alta Presupuesto, licitaciones, costos
Perspectivas 2026: escenarios probables
- Escenario base: Moderación de la inflación y recuperación gradual del consumo podrían estabilizar comercio y servicios; sin cambios en la apertura importadora, la industria seguirá bajo presión, obligando a mayor eficiencia y diferenciación de producto.
- Impulso local: Proyectos productivos (p. ej., acuicultura sustentable) con reglas claras y estándares ambientales pueden diversificar empleo y cadenas de valor, especialmente en la zona norte.
- Condicionantes fiscales: La dinámica de coparticipación y el nivel de obra pública seguirán marcando el pulso de construcción y encadenamientos locales; la continuidad de líneas de crédito del BTF será clave para sostener consumo y capital de trabajo.
Acciones concretas para comercio y pymes
- Caja y financiamiento: Evalúa líneas del BTF para capital de trabajo y promociones al consumo; diseña calendarios de medios de pago y cuotas con costos explícitos.
- Oferta y diferenciación: Prioriza productos con margen y rotación, aposta a calidad/servicio posventa, y considera bundles o suscripciones locales.
- Costos y precios: Implementa revisiones mensuales de costos; usa reglas claras de actualización (por ejemplo, umbrales de ajuste) para evitar shocks de precios.
- Canales y datos: Fortalece ventas mixtas (tienda física + online), medí ticket promedio, tasa de conversión y reposición para afinar compras.
- Alianzas locales: Intégrate a iniciativas sectoriales y proyectos productivos (p. ej., proveedores de servicios a acuicultura/turismo) para diversificar ingresos.
- Riesgo operativo: Manteen planes de contingencia (inventario crítico, proveedores alternativos, y caja mínima) ante volatilidad de demanda y costos.
El Peor año para Tierra del Fuego desde el 2001.
- Sí, 2025 está considerado por referentes industriales como el peor año para la industria fueguina desde la crisis de 2001, incluso más grave que el deterioro del período 2015–2019.
Comparación histórica de crisis industriales en Tierra del Fuego
Crisis 2001–2003
- Coincidió con la crisis nacional.
- El empleo industrial cayó de 2.900 a 2.149 puestos en apenas dos años.
- Fue un golpe fuerte, pero con recuperación parcial hacia mediados de la década.
Período 2015–2019
- Se produjo una pérdida de casi la mitad del empleo industrial respecto a los niveles previos.
- La apertura importadora y la falta de protección al régimen especial redujeron la capacidad productiva.
- El empleo industrial pasó de más de 10.000 puestos en 2015 a menos de 6.000 en 2019.
Crisis 2025
- Empresarios y sindicatos locales afirman que “de todas las crisis que pasamos, esta es la peor”.
- El gobierno nacional eliminó aranceles de importación y los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados, dejando a la industria local sin protección.
- El empleo industrial siguió cayendo: de 1.100 trabajadores en textiles en 2023 a apenas 550 en 2025.
- La UOM declaró un paro por tiempo indeterminado y cooperativas como RENACER advirtieron que la situación es crítica.
- El régimen promocional fue cuestionado por su bajo valor agregado y alto costo fiscal, lo que debilitó aún más la defensa política del sector.
Conclusión
- 2001–2003: crisis nacional con fuerte impacto local.
- 2015–2019: deterioro prolongado, pérdida de casi la mitad del empleo industrial.
- 2025: considerada la peor crisis por actores locales, porque combina caída del empleo, pérdida de protección arancelaria y cuestionamiento político al régimen.
En síntesis, 2025 superó en gravedad tanto a la crisis de 2001 como al período 2015–2019, dejando a la industria fueguina en su punto más vulnerable en dos décadas.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
- Generado con herramientas de IA