TIERRA DEL FUEGO AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS

Tierra del Fuego 10/12/2025.- En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur desarrollará una serie de actividades entre el 9 y el 11 de diciembre, que refuerzan el compromiso provincial con una agenda integral, interseccional y profundamente arraigada en la comunidad.

En el día de ayer martes 9 de diciembre, a las 19:00, se realizará una reunión interinstitucional en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), destinada a conformar la comisión de trabajo para el “Archivo por la Memoria de la Provincia”. Participarán la Dra. Dora Barrancos, el Dr. Carlos Rozanski, Claudia Domínguez (Nieta restituida N° 117) y representantes de FUPE y la APDH.

Este espacio busca unir compromisos para la defensa de los Derechos Humanos y la creación del primer archivo de memoria en la provincia, como herramienta de verdad, justicia y formación ciudadana.

Además, el jueves 11 a las 13:00, se llevará a cabo la constitución del Consejo Provincial por la Igualdad y los Derechos Humanos en el Salón Antártida de la Casa de Gobierno. Este nuevo espacio estratégico reunirá a actores institucionales, sociales y académicos para articular agendas en género, prevención de violencias, trata de personas y justicia económica.

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y esto se puede volver a repetir si no estamos todos alertas y trabajando siempre en comunidad”, recordó Sonia Splausky, Secretaria de Derechos Humanos e Igualdad.

Ambas actividades se enmarcan dentro del Primer Congreso Provincial de Derechos Humanos: “Derechos Humanos desde el Sur”, que tendrá lugar el 10 de diciembre en Ushuaia, y que reúne a referentes nacionales e internacionales bajo los ejes de género, diversidad, interculturalidad y memoria.

Estas acciones refuerzan el compromiso provincial con una agenda de derechos humanos activa e inclusiva, en momentos en los que, según denunció Splausky, “los programas nacionales han sido desmantelados y ya no existe una Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional”.

Desde el Estado fueguino, se sigue avanzando en la defensa de los derechos, desde el sur y con voz propia.