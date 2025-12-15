SEMANA HISTÓRICA DE CRUCEROS CON LA LLEGADA INAUGURAL DEL CELEBRITY EQUINOX Y UN MOVIMIENTO RÉCORD DE PASAJEROS

Ushuaia 15/12/2025.- Autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) destacaron la histórica primera recalada del crucero Celebrity Equinox en el puerto de Ushuaia, un hito que coincide con una semana de intensa actividad que consolida a la ciudad como puerto líder para las navegaciones antárticas e internacionales.

La llegada del Celebrity Equinox, un hecho inédito para la ciudad, representó el movimiento de aproximadamente 3.000 pasajeros, reforzando el posicionamiento de Ushuaia como escala estratégica en los itinerarios internacionales y generando un impacto directo en la economía y el sector turístico local.



Al respecto, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, expresó: “queremos agradecer especialmente a la empresa Celebrity Cruises por continuar eligiendo el puerto de Ushuaia en esta temporada. Desde la DPP estamos a disposición tanto del sector público como del privado para seguir trabajando de manera conjunta y avanzar hacia el futuro. Estamos muy agradecidos y les damos la bienvenida al Celebrity Equinox al Fin del Mundo”.

Murcia subrayó que este logro es resultado de una gestión portuaria sostenida y de una infraestructura adecuada que permite operaciones seguras y eficientes para buques de gran porte, en un esquema de colaboración público-privada.

Por su parte, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, valoró la elección de Ushuaia como escala inaugural del buque: “la llegada del Celebrity Equinox reafirma el posicionamiento de Ushuaia como destino y como puerto líder en el turismo de cruceros. Este tipo de recaladas genera un movimiento muy importante en la economía local, beneficiando al sector turístico y a toda su cadena de valor”.

La visita del Celebrity Equinox se enmarcó en una semana de extraordinaria actividad portuaria. Entre el 12 y el 13 de diciembre, Ushuaia recibió cinco buques: tres cruceros antárticos y dos internacionales, incluyendo además el Sapphire Princess. Este operativo concentrado implicó un movimiento aproximado de 6.000 pasajeros en apenas dos días, fortaleciendo significativamente el flujo turístico en la ciudad.

La agenda portuaria continúa con una alta concentración de recaladas, con la llegada diaria de cruceros antárticos y regionales, consolidando a Ushuaia como la principal puerta de entrada a la Antártida y un nodo logístico clave del extremo sur del continente.