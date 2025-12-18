Info general, locales, Nacionales, Provinciales, seguridad

Recomendaciones para conductores antes de salir de vacaciones, normas a cumplir, velocidades máximas, multas y

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 18/12/2025.- Para viajar en vacaciones en automóvil de manera segura, es esencial preparar el vehículo (mecánica y documentación), cuidar el estado físico del conductor, planificar el trayecto, llevar elementos de emergencia y respetar normas de tránsito. La prevención es la clave para evitar accidentes y disfrutar el viaje.

Medidas de seguridad antes de salir

  • Documentación obligatoria: Licencia de conducir vigente, cédula verde/azul, seguro del vehículo, comprobante de VTV (si corresponde), DNI y tarjeta de crédito/débito para peajes.
  • Chequeo mecánico completo: Frenos, neumáticos (incluida la de auxilio), luces, batería, niveles de aceite, agua y líquido de frenos.
  • Elementos de seguridad obligatorios: Matafuegos cargado y homologado, balizas portátiles, chaleco reflectivo, botiquín de primeros auxilios, rueda de auxilio y herramientas básicas.

Estado del conductor

  • Descanso previo: Dormir al menos 7–8 horas antes de conducir. Evitar manejar cansado o bajo efectos de alcohol/medicación.
  • Hidratación y alimentación: Evitar comidas pesadas y mantenerse hidratado para conservar la concentración.
  • Pausas regulares: Detenerse cada 2 horas o 200 km para estirar las piernas y descansar.

Planificación del viaje

  • Ruta y horarios: Planificar el recorrido, evitar horas pico y conducir preferentemente de día.
  • Condiciones climáticas: Revisar pronóstico antes de salir y adaptar la velocidad a la visibilidad y estado de la ruta.
  • Carga del vehículo: Distribuir el peso de manera equilibrada, evitando exceso de equipaje que afecte la estabilidad.

Precauciones durante el viaje

  • Uso obligatorio de cinturón de seguridad en todos los ocupantes.
  • Velocidad adecuada: Respetar límites de velocidad y mantener distancia de seguridad.
  • Atención plena: Evitar distracciones como el celular; usar manos libres solo si es imprescindible.
  • Niños: Viajar siempre en sillas homologadas según edad y peso.
  • Alcohol y drogas: Tolerancia cero al consumo antes o durante la conducción.

Elementos adicionales recomendados

  • GPS o mapas actualizados.
  • Linterna y cargador portátil.
  • Agua y alimentos no perecederos para emergencias.
  • Contactos de asistencia mecánica y seguros.

En síntesis: viajar seguro en vacaciones en automóvil requiere preparar el vehículo, cuidar al conductor, planificar el trayecto y respetar normas de tránsito. Estas medidas reducen riesgos y garantizan un viaje más tranquilo y disfrutable.

Fuentes: OSDE – Consejos de conducción segura La Capital – Seguridad vial en vacaciones Infobae – Documentos y mecánica antes de salir

Lista de verificación (checklist) lista para familias de Río Grande y Ushuaia antes de salir de vacaciones en cuanto a las velocidades, uso de cinturones y normas de transito?

En Argentina, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes, los límites de velocidad varían según el tipo de vía (máxima 40 km/h en calles, 60 km/h en avenidas, 110–120 km/h en rutas y 130 km/h en autopistas), y se deben respetar todas las normas de tránsito de la Ley Nacional 24.449, que incluyen prioridad peatonal, prohibición de alcohol al volante y uso de luces bajas en ruta.

Normas de tránsito esenciales en Argentina

  • Cinturón de seguridad: Obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, tanto en asientos delanteros como traseros.
  • Velocidades máximas (Ley 24.449):
    • Calles urbanas: 40 km/h
    • Avenidas: 60 km/h
    • Rutas fuera de zonas urbanas: 110 km/h (autos y motos)
    • Autopistas: 120–130 km/h según jurisdicción
    • Zonas escolares y residenciales: 20–30 km/h
  • Velocidades mínimas: En autopistas, no menos de 60 km/h salvo condiciones climáticas adversas.
  • Alcohol y conducción: Tolerancia cero para conductores profesionales y menores de 21 años; límite general de 0,5 g/l de alcohol en sangre.
  • Luces: Obligatorio circular con luces bajas encendidas en rutas y autopistas, incluso de día.
  • Prioridad peatonal: Siempre en esquinas y pasos señalizados.
  • Uso de celular: Prohibido manipularlo mientras se conduce; solo permitido con manos libres.

Recomendaciones prácticas para vacaciones

  • Revisar señalización local: Algunas provincias pueden tener límites específicos (ej. Córdoba y Buenos Aires aplican 130 km/h en autopistas).
  • Control de velocidad: Usar control de crucero en autopistas para evitar multas y fatiga.
  • Cinturón infantil: Los menores deben viajar en sistemas de retención homologados según edad y peso.
  • Multas frecuentes: Exceso de velocidad, no uso de cinturón, alcohol al volante y uso indebido del celular.

En síntesis: Para viajar seguro en vacaciones en Argentina, respetar límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad y cumplir las normas de tránsito es obligatorio y evita sanciones, además de proteger la vida de todos los ocupantes.

Fuentes: Argentina.gob.ar – Cinturón de seguridad; DiDi Argentina – Normas de tránsito; Autocosmos – Uso obligatorio del cinturón

Normas de tránsito en Argentina – Cuadro comparativo

Aspecto Regla principal Sanciones frecuentes
Cinturón de seguridad Obligatorio para todos los ocupantes (delanteros y traseros). Multa económica, quita de puntos en licencia, retención del vehículo en casos graves.
Velocidad en calles urbanas Máxima 40 km/h. Multas por exceso de velocidad, especialmente en zonas residenciales.
Velocidad en avenidas Máxima 60 km/h. Multas y pérdida de puntos.
Velocidad en rutas Máxima 110 km/h (autos y motos). Multas, quita de puntos, retención de licencia.
Velocidad en autopistas Máxima 120–130 km/h según jurisdicción. Multas altas y quita de puntos.
Velocidad mínima en autopistas 60 km/h (salvo condiciones climáticas adversas). Multa por entorpecer tránsito.
Zonas escolares y residenciales 20–30 km/h. Multas severas, especialmente en horario escolar.
Alcohol al volante Límite general: 0,5 g/l. Tolerancia cero para menores de 21 y profesionales. Multas, inhabilitación para conducir, retención del vehículo.
Uso de celular Prohibido manipularlo; permitido solo manos libres. Multas y pérdida de puntos.
Luces bajas Obligatorio en rutas y autopistas, incluso de día. Multa por incumplimiento.

Recomendaciones prácticas

  • Checklist antes de salir: cinturón, luces, matafuegos, botiquín, documentación.
  • Planificación: respetar descansos cada 2 horas y evitar horarios nocturnos prolongados.
  • Prevención de multas: respetar límites de velocidad y señalización local (cada provincia puede tener ajustes).
  • Niños: siempre en sillas homologadas según edad/peso.
