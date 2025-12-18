Recomendaciones para conductores antes de salir de vacaciones, normas a cumplir, velocidades máximas, multas y

Para viajar en vacaciones en automóvil de manera segura, es esencial preparar el vehículo (mecánica y documentación), cuidar el estado físico del conductor, planificar el trayecto, llevar elementos de emergencia y respetar normas de tránsito. La prevención es la clave para evitar accidentes y disfrutar el viaje.

Medidas de seguridad antes de salir

Documentación obligatoria: Licencia de conducir vigente, cédula verde/azul, seguro del vehículo, comprobante de VTV (si corresponde), DNI y tarjeta de crédito/débito para peajes.

Chequeo mecánico completo: Frenos, neumáticos (incluida la de auxilio), luces, batería, niveles de aceite, agua y líquido de frenos.

Elementos de seguridad obligatorios: Matafuegos cargado y homologado, balizas portátiles, chaleco reflectivo, botiquín de primeros auxilios, rueda de auxilio y herramientas básicas.

Estado del conductor

Descanso previo: Dormir al menos 7–8 horas antes de conducir. Evitar manejar cansado o bajo efectos de alcohol/medicación.

Hidratación y alimentación: Evitar comidas pesadas y mantenerse hidratado para conservar la concentración.

Pausas regulares: Detenerse cada 2 horas o 200 km para estirar las piernas y descansar.

Planificación del viaje

Ruta y horarios: Planificar el recorrido, evitar horas pico y conducir preferentemente de día.

Condiciones climáticas: Revisar pronóstico antes de salir y adaptar la velocidad a la visibilidad y estado de la ruta.

Carga del vehículo: Distribuir el peso de manera equilibrada, evitando exceso de equipaje que afecte la estabilidad.

Precauciones durante el viaje

Uso obligatorio de cinturón de seguridad en todos los ocupantes.

Velocidad adecuada: Respetar límites de velocidad y mantener distancia de seguridad.

Atención plena: Evitar distracciones como el celular; usar manos libres solo si es imprescindible.

Evitar distracciones como el celular; usar manos libres solo si es imprescindible. Niños: Viajar siempre en sillas homologadas según edad y peso.

Alcohol y drogas: Tolerancia cero al consumo antes o durante la conducción.

Elementos adicionales recomendados

GPS o mapas actualizados.

Linterna y cargador portátil.

Agua y alimentos no perecederos para emergencias.

Contactos de asistencia mecánica y seguros.

✅ En síntesis: viajar seguro en vacaciones en automóvil requiere preparar el vehículo, cuidar al conductor, planificar el trayecto y respetar normas de tránsito. Estas medidas reducen riesgos y garantizan un viaje más tranquilo y disfrutable.

