Opinión: Los que le no le creyeron a Milei, ¿se merecen esto?

Rio Grande 19/12/2025.- Esto está dedicado a todos los que, una vez mas caímos en la trampa de “el que mas promete, es el que menos cumple”. Han pasado 42 años de la recuperación de la democracia y hoy vemos con estupor que volvimos a vivir momentos similares a los que vivimos entre 1976 y 1983. Una síntesis de la devastadora política de la derecha en Argentina después de dos años.

Algunos dicen, nos gobiernan los civiles de la dictadura, otros que son unos ignorantes, los mas audaces los califican como los más corruptos después del kirchnerismo y asi se suman decepciones de todos los niveles para encontrarle un hilo conductor a las actitudes del gobierno de derecha que nos gobierna.

Y decía, esto esta dedicado a los que:

Creyeron que iban a cobrar en dólares.

A los que creyeron que ese sueldo en dólares iba a ser de más de U$S 1000.

Hoy esos mismos cobran en promedio 225 dólares.

Para los que creyeron que las jubilaciones iban a volar, tambien en dólares y hoy no cubren ni la mitad de la canasta básica. La mínima es de 347.000 pesos, un cuarto de canasta básica.

Para los que creyeron en el crecimiento de la economía, y hoy estamos endeudados a mas de 150 años en 289.000 millones de dólares, que, generó el mismo ministro de economía, Luis Caputo en dos periodos de gobierno, uno con Macri y el actual con Milei.

Para los que te decían que no se iban a recortar los presupuestos para universidades públicas y las desfinanciaron, como desfinanciaron el Garraham y provocaron un éxodo de profesionales sin precedentes.

Para los que creyeron que venían a terminar con la corrupción y en dos años fueron mas denunciados que todo el kirchnerismo en 16 años.

Para los que hablaban de la corrupción K y hoy esconden el escandalo de las coimas de la hermana del presidente en la Administración Nacional de Discapacidad, donde se quedan con el 3% de comisión de los laboratorios.

Esconde a Kueider, a Santilli, Ritondo, Villaverde, detenida por posesión de cocaína en Estados Unidos y embargada por estafas en su provincia, Rio Negro, el escandalo de cobros del Diputado Pauli en Tierra del Fuego, se le quedaba con los desarraigos a empleados de la legislatura.

Para los que decían que eran superiores intelectual y estéticamente y terminan encubriendo a un diputado preso por posesión y distribución de pornografía infantil.

Para los que hablaban de el gobierno narco anterior y tuvieron que bajar a Jose Luis Espert de las listas a diputados bonaerenses porque descubrieron que lo financiaba el narco Fred Machado.

Para los que se comieron el verso del “especialista en desarrollo con y sin dinero” y hoy el 70 % de la población argentina está endeudada y ha tenido que reducir gastos porque no llegan a mitad de mes.

Para los mayores de 60 años que, a pesar de haber vivido situaciones idénticas en 1980, o 2001 creyeron la archiremanida palabra libertad y crecimiento y hoy deben marchar todos los miércoles a reclamar por sus jubilaciones miserables.

A los que creyeron en las fuerzas armadas que iban a ser una guardia real, y no llegan a cobrar 3 millones de pesos en el más alto rango y un soldado se suicida por una deuda de dos millones de pesos que debería ser su salario por poner el cuerpo en defensa de un presidente que ni siquiera lo mencionó después de su muerte.

A los que creyeron que el campo explotaría y en 27 hs se les quedaron con 7000 millones de dólares y les volvieron a poner retenciones cuando acumularon las reservas que el FMI les exige.

Para los que negaban aumentos de tarifas, y en dos años el gas aumentó 900%, la nafta 430 %, la luz mas de 300 %, el transporte 120%, alquileres, telefonía celular, todo aumentó.

Para los que creían que íbamos a hacer negocios con el mundo, y hoy ven que solo hay relación sumisa con Estados Unidos e Israel. Pero se importa desde China.

A los fueguinos que lo votaron y lo llevaron al triunfo en esta provincia que, pensaron que se los iba a premiar y hoy está a punto de desaparecer la industria electrónica, ya desaparecieron las textiles, 238 empleadores y, más de 10.190 desocupados. Esa fue la forma de agradecer el voto fueguino, despidos en las fabricas importantes como lo que hizo Newsan después de su visita dejando en la calle a mas de 150 trabajadores con la foto de Milei en el bolsillo.

A los que creían que los niños eran lo prioritario, el propio Milei, atacó a un niño autista de 12 años y lo trato de kirchnerista, o una diputada libertaria, que remarcó que “no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garraham”, el grado de perversión que manejan es alarmante.

Para los que creyeron que venían las lluvias de inversiones y aun después de dos años no llego ni una importante, solo anuncios. Cerraron 10 mil kioscos, 3000 panaderías, y miles de pymes.

La desindustrialización quedó en evidencia con el éxodo de empresas multinacionales que huyeron del pais, por caída de consumo e inflación.

Para los que creyeron, y aun difunden el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, (RIGI), y hoy hay solo tres proyectos en marcha que no llegan a ocupar 1000 trabajadores. Solo generan incertidumbre, mienten descaradamente y hacen sus propios negocios, deberían denunciarlo por publicidad engañosa de un producto que es malo desde la raíz.

Para los que votaron por el desarrollo de la industria y la producción y hoy no pueden negar que en dos años cerraron mas de 18 mil empresas, un promedio de 30 cierres por día.

A los que decían el estado está lleno de ñoquis y después fueron despedidos como ocurrió con mas de 60 mil trabajadores del estado.

A los que decían que mejoraría la situación de los municipios, y hoy se les han recortado todos los programas de asistencia inclusive hasta los de becas a estudiantes.

Tambien decían que no habría aumentos y el pasaje de colectivos se duplicó y hoy hay que invertir 60 mil pesos mensuales por 25 de pasajes en Rio Grande.

Para los que disimulan la pobreza, pero, la realidad señala que el 72 % de la población económicamente activa no supera el millón de pesos de salario y la canasta básica sin incluir el alquiler supera el millón quinientos mil pesos, la canasta básica total es inalcanzable para el 72 % de los trabajadores.

Para los que creyeron que saldrían de la pobreza y hoy la Universidad Católica, desmiente los números del INDEC, mientras Milei, asegura que 13 millones de personas salieron de esa situación. El comentario anterior me evita mayores comentarios.

Para los que se quejaban de las rutas y hoy después de 2 años no se reparó un kilometro de pavimento, no se inauguró una sola obra, ni un puente, ni una alcantarilla, ni una escuela, una comisaria u hospital en este pais

Para los que creían en el federalismo y hoy ven que después de 24 meses de gobierno, Milei no ha mantenido una sola reunión con los Gobernadores de las 23 provincias, ni ha visitado mas que Córdoba, Santa Fe y Formosa para inaugurar una iglesia evangélica. Se ha referido a los mandatarios provinciales con vulgaridades como “los voy a mear a todos”, los voy a fundir”, sin duda estamos en presencia de una personalidad perversa, vulgar y muy poco astuta.

Esto está dirigido, tambien a los que niegan la inflación, pero de esos un 70 % hoy no puede salir a comer, ir al cine, o tomarse vacaciones, algunos ni ponerle nafta al auto.

A los que creían que, sacando los aranceles de los teléfonos celulares importados, los argentinos iban a comprarlos mas baratos, eso no pasó y hoy se matan en Ciudad del Este por un celular o una Tablet a 50 dólares, mientras aca, están cerca de los 2000 dólares.

A los que cuestionaban las compras en el exterior con el argumento de no defender la industria nacional, una demostración de ignorancia, porque a la industria nacional la arruinó Milei y sus medidas económicas.

A los que creían que se terminaba el desempleo y en dos años dejaron en la calle a mas de 265.000 trabajadores formales registrados.

A los que pedían que se aplique la estabilidad laboral, en dos años hay 4.700.000 monotributistas, gente que paga para trabajar y no tiene ni obra social, ni vacaciones, ni otros beneficios básicos.

Tambien esto, está dirigido a quienes creen que por no tener dólares esta política disruptiva no los afecta, otra postura sin fundamento ya que la inflación en dólares supera el 200% y es en esa moneda que se pagan todos los insumos que ingresan importados a nuestro pais.

Para los que creen que defender la soberanía en el Atlántico Sur, es comprar F 16 vetustos, o denunciar el saqueo en nuestro mar por parte de flotas chinas y españolas. Mientras el gobierno nacional se arrodilla ante los miembros de la OTAN, como Estados Unidos e Inglaterra y Milei tiene una foto de Margaret Tacher en su escritorio o se envuelve en la bandera de Israel.

Amigo de un delirante compulsivo como Donald Trump y aliado de un genocida como Benjamin » Bibi » Netanyahu, denunciado por la ONU y con pedido de captura internacional por crímenes de lesa humanidad.

En definitiva, es entendible que quienes no tenían idea de quien era este panelista de programas de chimentos, denunciado por este medio en 2022, como un psicótico, egocéntrico, mitómano, misógino, hoy empiecen a ver los resultados de votar con bronca, odio o lo que fuera que los llevó a cometer esta tropelía en plena democracia.

Milei les mintió a todos, destruyó el estado desde adentro, a insultado a medio pais, a denigrado a periodistas, artistas, cantantes, profesionales y científicos de la manera mas brutal que se haya conocido. Las preferidas de todas las vulgaridades y destrato son las mujeres, lo que lo hace aún más repudiable.

Sus delirios místicos ya no son secretos para nadie y sus ataques de ira cuando pierde una elección sea donde sea, preocupan por la agresividad con que se comporta. Ha roto relaciones con México, España, Brasil, Chile de Boric y se apoya en Bukele, otro ultra derechista anti derechos, o Georgia Meloni, primer ministro de Italia, auto declarada fascista. En fin, de estas cosas no se vuelve y no es una opinión, son hechos, quizá los fanáticos puedan rechazarlos, eso no va a cambiar las cosas, no mejorará la situación, no generará empleo, o mayor producción.

El daño ya está hecho y solo se podrá cambiar con el voto en 2027 o seguir cayendo, depende de cada uno de nosotros que no lo votamos y de los que lo votaron y no pueden ocultar su decepción, aunque lo intenten.

