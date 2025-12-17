Medio británico advierte que la compra de F-16 por parte de Argentina podría suponer una grave amenaza para las Malvinas

Tierra del Fuego 17/12/2025.- Un medio británico encendió las alarmas sobre el equilibrio militar en el Atlántico Sur al advertir que Argentina “se está rearmando” tras la compra de 24 cazas F-16 y vincular directamente esa modernización de la Fuerza Aérea con la disputa por las Islas Malvinas. Según el artículo, publicado en GB News, hoy la principal defensa británica en el archipiélago descansa en un único buque, el patrullero HMS Forth, y apenas tres cazas Typhoon desplegados en la base de Monte Agradable.

La nota subraya que la protección naval de las islas quedó reducida al HMS Forth, un buque con armamento limitado, y recuerda que la unidad fue entregada con más de un centenar de defectos técnicos. En paralelo, menciona que solo tres Eurofighter Typhoon de la Real Fuerza Aérea permanecen desplegados en Malvinas, configuración que algunos analistas británicos consideran insuficiente frente a un eventual escenario de crisis. En ese contexto, la compra argentina de 24 F-16 es presentada como un cambio cualitativo en la ecuación militar regional, contrario a lo que se pensaba a principios de año de que las condiciones del archipiélago ofrecen a la Real Fuerza Aérea (RAF) una “incomparable libertad” para realizar entrenamientos aéreos.

El medio sostiene que Buenos Aires “podría pronto representar una amenaza seria” para las islas al modernizar su aviación de combate con los F-16, a los que describe como capaces de “sobrepasar” a los Typhoon estacionados en Mount Pleasant si se considerara solo el factor numérico. La operación de esta compra es leída en Londres como parte de un “rearme descarado” de las Fuerzas Armadas argentinas, que podría alterar la percepción de riesgo en el Atlántico Sur.

Milei, el conflicto por Malvinas y la relación con Washington

El artículo también recoge las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre su intención de lograr que el Reino Unido flexibilice las restricciones a la venta de armamento con componentes británicos hacia la Argentina. Mientras un vocero del Foreign Office negó que existan “conversaciones específicas” para relajar el control de exportaciones, la prensa británica especula con presiones políticas y comerciales para revisar el esquema heredado de la posguerra de 1982.

Al mismo tiempo, el medio recuerda que Milei se pronunció públicamente a favor de una vía “pacífica y diplomática” para abordar la cuestión Malvinas, pero lo contrasta con su insistencia en que “no hay potencia sin poder militar”, sugiriendo que Londres observa con atención la combinación de rearmamento y discurso de reivindicación soberana.

La advertencia mediática llega en un contexto más amplio de fricciones en torno al Atlántico Sur y Malvinas, en el que Argentina ha endurecido su discurso frente a la explotación unilateral de recursos y la presencia militar británica en la zona. Mientras en Buenos Aires se presenta la compra de los F-16 como parte de un proceso de modernización convencional y de recuperación de capacidades básicas de defensa, sectores de la prensa y el establishment de seguridad británico tienden a leer cada paso argentino bajo la sombra de la disputa por Malvinas.

Específicamente, porque el mismo análisis subraya que la modernización argentina no se limita a los F-16. Detalla que el gobierno de Javier Milei busca también reconstruir su flota submarina y explorar con países vecinos la adquisición de buques. El artículo también vincula este giro con el alineamiento político entre Javier Milei y la administración Trump, donde la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington prioriza la primacía estadounidense en el hemisferio occidental, y presenta a Milei como un aliado clave frente a la proyección china en el Atlántico Sur y la Antártida.

Fuente: escenario mundial