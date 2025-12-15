MÁS PRODUCCIÓN: 1.000.000 DE PLANTINES DE VERDURAS ENTREGADOS DURANTE LA TEMPORADA

Rio Grande 15/12/2025.- Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se continúa acompañando el desarrollo agroproductivo de la ciudad con la entrega de plantines producidos en el Invernadero Municipal. En los últimos 3 meses, a través el programa «RGA Agroproductiva» ya se asiste a más de 280 productores mediante la distribución de casi 1 millón de plantines con 20 variedades de verduras; mientras que, bajo el programa «Soberanía Alimentaria en Casa», a la comunidad ya se le entregó cerca de 70 mil plantines. Para el cierre de temporada se proyecta entregar 2 millones de plantines, de los cual ya se distribuyó la mitad de dicho objetivo, por ello es importante remarcar que se continuará brindando el acompañamiento durante los próximos meses.

El Municipio de Río Grande avanza con la temporada hortícola 2024-2025, consolidando políticas públicas que promueven la Soberanía Alimentaria, el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de la producción local. Cabe destacar que continúan desarrollándose la entrega de plantines a productores, productoras y a la comunidad en general.

Entre septiembre y noviembre, la Secretaría de Desarrollo Productivo acompaña a 282 productores de nuestra ciudad, quienes recibieron cerca de un millón de plantines correspondientes a 20 variedades de verduras, las cuales están listas para trasplantar y son producidas en el Invernadero Municipal. Las variedades más solicitadas son lechuga, acelga, rúcula, repollo, kale, tomate, cilantro, orégano, tomillo y otras especias esenciales para producción hortícola de la región.

Hasta la fecha, el Municipio ya destinó cerca de 70 mil plantines a la comunidad. Esta iniciativa se enmarca en el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, el cual busca seguir fortaleciendo el acceso a alimentos frescos y promover la producción domiciliaria como parte del enfoque integral de la Soberanía Alimentaria.



Desde el comienzo de la temporada, el programa “RGA Agroproductiva” brinda asistencia técnica, acompañamiento permanente y recursos productivos para impulsar los distintos proyectos que llevan adelante los productores riograndenses. Además de la provisión de plantines, se facilitan herramientas y espacios de comercialización con el objetivo de fortalecer la economía local y diversificar la oferta de alimentos producidos en la ciudad.

Es importante destacar que el Municipio proyecta entregar alrededor de 2 millones de plantines para el cierre de la temporada, prevista para mayo de 2026, de los cual ya se distribuyó la mitad del objetivo planteado.

A partir de estas acciones, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que fortalezcan las acciones concretas sobre el desarrollo económico, la producción local y la Soberanía Alimentaria.