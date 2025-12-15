MÁS PRODUCCIÓN: 1.000.000 DE PLANTINES DE VERDURAS ENTREGADOS DURANTE LA TEMPORADA

El Municipio de Río Grande avanza con la temporada hortícola 2024-2025, consolidando políticas públicas que promueven la Soberanía Alimentaria, el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de la producción local. Cabe destacar que continúan desarrollándose la entrega de plantines a productores, productoras y a la comunidad en general.
Entre septiembre y noviembre, la Secretaría de Desarrollo Productivo acompaña a 282 productores de nuestra ciudad, quienes recibieron cerca de un millón de plantines correspondientes a 20 variedades de verduras, las cuales están listas para trasplantar y son producidas en el Invernadero Municipal. Las variedades más solicitadas son lechuga, acelga, rúcula, repollo, kale, tomate, cilantro, orégano, tomillo y otras especias esenciales para producción hortícola de la región.
Hasta la fecha, el Municipio ya destinó cerca de 70 mil plantines a la comunidad. Esta iniciativa se enmarca en el programa “Soberanía Alimentaria en Casa”, el cual busca seguir fortaleciendo el acceso a alimentos frescos y promover la producción domiciliaria como parte del enfoque integral de la Soberanía Alimentaria.
Desde el comienzo de la temporada, el programa “RGA Agroproductiva” brinda asistencia técnica, acompañamiento permanente y recursos productivos para impulsar los distintos proyectos que llevan adelante los productores riograndenses. Además de la provisión de plantines, se facilitan herramientas y espacios de comercialización con el objetivo de fortalecer la economía local y diversificar la oferta de alimentos producidos en la ciudad.
Es importante destacar que el Municipio proyecta entregar alrededor de 2 millones de plantines para el cierre de la temporada, prevista para mayo de 2026, de los cual ya se distribuyó la mitad del objetivo planteado.
A partir de estas acciones, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que fortalezcan las acciones concretas sobre el desarrollo económico, la producción local y la Soberanía Alimentaria.