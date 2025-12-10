María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Noruega, a que fue Milei y quién recibirá su galardón
PorArmando Cabral
Internacionales 10/12/2025.- A pesar que se había anunciado su presencia en el acto, se dio de baja a último momento. La dirigente vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones que le otorgaron el tercer mandato a Maduro.
La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, no asistirá este miércoles a recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Así lo confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. La ceremonia está programada para las 13 en Oslo, 9 en Argentina.Durante el fin de semana el Instituto Nobel había anunciado que la venezolana recibiría en persona el premio, el cual incluye una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. Sin embargo, todo fue cancelado a último momento.La dirigente vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses, cuando encabezó una protesta en Caracas contra Nicolás Maduro. Por este motivo, desde que se anunció el galardón, persistió la duda sobre si asistiría al acto o no.
La opositora se vio obligada a pasar a la clandestinidad tras las elecciones que le otorgaron el tercer mandato a Maduro. En este contexto, Machado sostiene que el mandatario le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de votos recogidos en las máquinas para sustentar sus denuncias. El chavismo rechazó las acusaciones.
Quién va a recibir el premio
Ante la ausencia de la dirigente venezolana, el Instituto Nobel noruego informó que el premio se entregará igual y la persona encargada en recibirlo será su hija.
«Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre», declaró Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, a la radio pública NRK. Además de recibir la medalla y el diploma, la hija también leerá «el discurso que María Corina misma escribió», precisó Harpviken.Desde Vente Venezuela, el partido político de Machado, confirmaron que no asistirá pero no descartaron su participación en otros eventos del día. “Confirmamos que ella no asistirá a la ceremonia del Nobel, pero somos optimistas sobre su presencia en el resto de la agenda del día. Estén atentos a los próximos eventos”, dijeron en un comunicado dirigido a la prensa.A Oslo también viajaron decenas de venezolanos exiliados, así como Javier Milei y otros presidentes, entre ellos los de Paraguay, Ecuador y Panamá.
