La descarada excusa de Villaverde para renunciar a su banca en el senado: «Renunció para no ser usada como herramienta para dañar al gobierno».

Rio Grande 04/12/2025.- La renuncia de, Lorena Villaverde quien debía asumir su banca en el Senado de la Nación es uno mas de los actos vergonzosos de la política argentina que nos toca vivir. La excusa de no asumir para que «no sea utilizada como herramienta para dañar al gobierno, las reformas y el futuro de los argentinos» es por lo menos la confirmación de que esta mas sucia que una papa y aun asi seguirá en diputados y en el entorno de Milei y Karina, su hermana. Es de suponer que la justicia actué con la celeridad que la caracteriza cuando se trata de delitos de los opositores al gobierno nacional de turno.

El posteo del Periodista Hugo Alconada Mon, respecto de las causas por las que no se aceptó el pliego de la ahora renunciada Lorena Villaverde, su relación con el narcotráfico y las estadas fueron publicas por este medio y otros de la Patagonia.

Otra denuncia con la narco, esta vez colectiva por estafas en la venta de terrenos en Las Grutas, es decir estafó a sus propios conciudadanos.