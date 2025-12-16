La Casa legislativa designó autoridades y fijó el cronograma institucional para el período 2026 Zamora fue ratificada por unanimidad como presidente del Concejo Deliberante

En el marco de la sesión preparatoria, el cuerpo legislativo avanzó con la designación de autoridades, la ratificación de cargos administrativos, la confirmación de las presidencias de comisiones internas y la definición del cronograma de sesiones y reuniones de comisión correspondiente al período legislativo 2026.

Durante el desarrollo de la sesión, y a propuesta del concejal Abregú, se procedió a la designación de las autoridades del cuerpo deliberativo.

En primer término, se aprobó la designación de Guadalupe Zamora como presidente del Concejo Deliberante, cargo que ejercerá hasta el 14 de diciembre de 2026. En la misma instancia, también se avaló la designación de Alejandra Arce como vicepresidente primera del Concejo Deliberante y seguidamente se designó a Jonatan Bogado como vicepresidente segundo del Concejo Deliberante, con mandato hasta la misma fecha. Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad, sin necesidad de recuento.

Asimismo, el cuerpo legislativo aprobó la designación de la doctora Johana Chávez como secretaria legislativa, cargo que desempeñará hasta el 14 de diciembre de 2027. De igual modo, se resolvió la designación del profesor Pablo González como secretario administrativo, con mandato también hasta el 14 de diciembre de 2027. En ambos casos, las propuestas fueron sometidas a consideración del pleno y resultaron aprobadas sin objeciones.

En otro tramo de la sesión, se avanzó con la organización interna del Concejo Deliberante. A propuesta del concejal Ybars, se resolvió mantener las actuales autoridades en la presidencia de las comisiones internas, decisión que fue acompañada por la totalidad de los concejales presentes.

Posteriormente, el cuerpo deliberativo fijó el cronograma de sesiones ordinarias para el período 2026, donde se estableció que las sesiones se realizarán el cuarto jueves de cada mes a las 14 horas, con la salvedad de que la primera sesión ordinaria se llevará a cabo el 24 de marzo de 2026. La moción fue aprobada por unanimidad.

Del mismo modo, a propuesta del concejal Ybars, se determinó el día y horario de las reuniones de comisión, quedando establecidas para el segundo miércoles de cada mes a las 10 horas, resolución que también fue aprobada por unanimidad.

Al cierre de la sesión, la Presidencia agradeció especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la Casa Legislativa por el acompañamiento y la labor desarrollada, dando por finalizada la jornada institucional.