Jose Luis Iglesias: Muchos de los que dicen ‘no a las salmoneras’ después viajan a Punta Arenas y comen salmón, y no se preguntan de dónde viene”

Tierra del Fuego 04/12/2025.- Seria muy difícil, tratar de no faltarle el respeto al Presidente de la Cámara de Comercio, después de esta afirmación que algunos le permiten por razones que desconozco, pero una cosa si sé que, callarse es ser cómplice de la propalación de la ignorancia. Dejar que este señor se sienta el represéntate de una comunidad es mucho, que con comentarios de este calibre crea que la sociedad es estúpida , ademas de, según el, no tener derecho a comer lo que quieran cuando quieran. Siempre he dicho que lo que está mal, está mal no importa quien lo diga, y esto está mal, de comienzo a fin. En Rio Grande nadie quiere las salmoneras porque, a pesar de Iglesias la gente tiene criterio propio y sabe que es una absoluta falsedad que se generará empleo con este modelo de negocios, ni directos ni indirectos. Una provocación, una muestra de sectarismo, y falta de respeto a una sociedad que ya se ha expresado al respecto y el no es rotundo. En este informe generado con notas propias y de paginas especializadas en el tema, demostramos que esta desafortunada frase, no hace mas que reforzar la idea de que, esto es un negocio para pocos y que no genera empleo, ni sustituye a la industria electrónica. El relato del cambio de la matriz productiva lo venimos escuchando desde 1987 y aquí estamos peor que hace 34 años gracias a las políticas a la que estos sectores les dieron su apoyo.

Publicaciones sobre salmoneras en La Licuadora TDF durante 2025

Fecha Título / Tema principal Contenido resumido 02/12/2025 Argentina: Tierra del Fuego cierra el año con el riesgo de perder la ley que la protege de la industria salmonera Explica el avance de un proyecto para habilitar salmoneras en la provincia, pese a la prohibición vigente. Se destaca la división política y las críticas por ignorar la experiencia chilena y el impacto socioambiental. 02/12/2025 “No es desarrollo: es sacrificio”. El reclamo selk’nam contra las salmoneras La comunidad selk’nam realizó vigilias en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, vinculando la memoria de su genocidio con la defensa ambiental. Rechazo explícito a la salmonicultura como amenaza a su continuidad territorial. 18/11/2025 Fuerte mensaje contra las salmoneras a días de una sesión clave Cocineros y pescadores fueguinos organizaron un encuentro en Ushuaia para valorar la gastronomía local y defender la prohibición de salmoneras. Se menciona la inminente discusión legislativa sobre la Ley 1355. 27/11/2025 Sacrificio chileno Reseña de un documental sobre el impacto de la industria salmonera en Chiloé, usado como advertencia para Tierra del Fuego. Se enfatizan los daños ambientales y sociales en Chile como antecedente【search earlier】.

Observaciones clave

Eje central del debate: la posible modificación de la Ley 1355, que actualmente prohíbe la instalación de salmoneras en aguas fueguinas.

la posible modificación de la Ley 1355, que actualmente prohíbe la instalación de salmoneras en aguas fueguinas. Actores involucrados: Gobierno provincial, Legislatura, comunidades originarias (selk’nam), chefs y pescadores locales, organizaciones ambientales.

Gobierno provincial, Legislatura, comunidades originarias (selk’nam), chefs y pescadores locales, organizaciones ambientales. Narrativa dominante: rechazo social amplio, con referencias constantes a los impactos negativos en Chile como ejemplo a evitar.

rechazo social amplio, con referencias constantes a los impactos negativos en Chile como ejemplo a evitar. Fechas críticas: noviembre y diciembre de 2025 concentraron la mayor cantidad de notas, coincidiendo con sesiones legislativas y movilizaciones sociales.

noviembre y diciembre de 2025 concentraron la mayor cantidad de notas, coincidiendo con sesiones legislativas y movilizaciones sociales. Encuesta provincial sobre salmoneras (2025) Fecha: Agosto 2025 Fuente: Consultora Ágora Estrategias, difundida por el portal La TDF Muestra: 780 casos en toda la provincia Resultados principales 61,5% de los fueguinos rechazó la instalación de salmoneras. 31,5% estuvo a favor de habilitarlas. 7% no tuvo opinión definida. Prioridades de la población 46,1% señaló que lo clave es encontrar un equilibrio entre producción y cuidado ambiental. 44,7% optó por priorizar exclusivamente la protección ambiental. 9,2% eligió como prioridad central la generación de empleo y diversificación económica. Conocimiento de la ley vigente 74,2% de los encuestados conocía la existencia de la Ley Provincial N° 1355 , que prohíbe la salmonicultura en aguas jurisdiccionales de Tierra del Fuego. Interpretación El rechazo mayoritario (más de 6 de cada 10 personas) muestra que la sociedad fueguina está fuertemente inclinada hacia la defensa ambiental frente a la propuesta de habilitar salmoneras. El nivel de conocimiento sobre la ley vigente es alto, lo que indica que el tema está instalado en la agenda pública. Aunque existe un sector que valora la generación de empleo, la mayoría prioriza el cuidado ambiental como eje central del debate. Empleos generados por la salmonicultura en países productores que, comenzaron el las décadas del 60, 70 y 80 es decir en el caso de Noruega hace 55 años, chile entre 46 y 40 años. País / Región Empleos directos Empleos indirectos Notas Noruega ~25.000 ~35.000 Responsable de ~50% de la producción mundial de salmón de cultivo. Chile ~20.000 ~30.000 Segundo productor mundial; gran concentración en la Región de Los Lagos y Aysén. Escocia (Reino Unido) ~2.500 ~10.000 Principal productor europeo después de Noruega; fuerte impacto en comunidades costeras. Canadá ~3.000 ~8.000 Producción en Columbia Británica y Terranova; debate ambiental fuerte. Islas Feroe ~1.000 ~2.000 Economía muy dependiente de la salmonicultura; exportaciones clave. Abajo los dichos de Jose Luis Iglesias publicadas en Tiempo Fueguino que, como se puede observar carecen de absoluta veracidad y han sido repudiados por la opinión publica, cocineros, productores y pescadores artesanales, entre ellos los de Puerto Almanza. El no a las salmoneras es rotundo y no es antojadizo, ya que mas del 74% conoce la ley 1355 que prohíbe su instalación. Este medio, estuvo, está y estará en contra de su instalación en nuestra provincia, ni en el sur, ni el Norte. Tierra del Fuego y su ecosistema están considerados como los mas prístinos y frágiles del planeta, ignorar esto habla muy mal de quienes impulsan estos modelos de negocios. En lugar de preocuparse de que comen los fueguinos que viajan a Punta Arenas, debería reflexionar sobre lo que dice, como y en que contexto, apoyando políticas de destrucción del medio ambiente y entrega de soberanía a grupos económicos que presionan para hacer negocios y que ya conocemos.



«El presidente de la entidad, José Luis Iglesias, remarcó que se trata de una iniciativa que no se instalaría en el Canal Beagle, sino en un área controlada del norte provincial, con un sistema productivo que permite regular la cantidad de peces sin depredar ecosistemas naturales ni intervenir en zonas abiertas.

“El problema es que se rechazan proyectos sin siquiera conocerlos. Se habla de contaminación cuando en este caso se trata de producción controlada, con estándares ambientales y sin impacto sobre el Beagle”, expresó Iglesias, al tiempo que insistió en que la acuicultura moderna es una actividad sustentable que se desarrolla en numerosos países del mundo.

Desde la Cámara también subrayaron que el proyecto permitiría generar puestos de trabajo directos e indirectos en una ciudad golpeada por la caída del consumo y la falta de inversiones. Según detallaron, las ventas comerciales registran una baja cercana al 20% real en los últimos meses y podrían cerrar el año con una caída aún mayor.

Iglesias cuestionó además que el debate público esté concentrado casi exclusivamente en Ushuaia, mientras Río Grande enfrenta una situación cada vez más crítica. “Se discuten consignas, pero no se habla de la falta de trabajo ni de la necesidad de nuevos proyectos productivos para la zona norte”, advirtió.

Iglesias también apuntó contra lo que definió como una doble vara instalada en sectores que se oponen a estas iniciativas.

“Muchos de los que dicen ‘no a las salmoneras’ después viajan a Punta Arenas y comen salmón, y no se preguntan de dónde viene”, criticó.

Finalmente, reclamó que las iniciativas privadas sean analizadas con criterios técnicos, serios y sin prejuicios, y sostuvo que “Tierra del Fuego necesita producción, empleo y reglas claras para invertir, no rechazos automáticos”.

www.lalicuadoratdf.com.ar