Ingeniero Walter García Coop Eléctrica Rio Grande:»El corte puedo haber ocurrido por acción de un tercero»

Rio Grande 16/12/2025.- Asi lo explico el ingeniero Walter García, al señalar que este fue uno de los cortes mas extensos que se han sufrido en nuestra cuidad y algunos usuarios han estado hasta 9 hs sin luz. García explicó tambien que las condiciones climáticas, con viento, lluvia y bruma lo que dificulto aun mas la culminación de las tareas que ahora se podrían solucionar en las próximas dos horas.

El ingeniero Walter García, explicó a que se debió el corte de energía que se produjo anoche y que se extendió por mas de 8 hs en la zona norte de nuestra ciudad.

Según señaló, » estas fallas correspondieron a efectos colaterales de la falla principal. esa falla la encontramos hace unos minutos es una sección de cable subterráneo que conecta la zona del supermercado de la rotonda de San Martin y Santa Fe, hasta la Av. Prefectura Naval en Chacra II, si bien no se encontró la zona donde esta la falla, si sabemos como está entonces ahora podemos hacer la reparación.

En cuanto a la demora, García señaló que es una de las demoras mas grandes que hemos tenido en la Cooperativa para reparar, una situación muy complicada, por el horario, por la condiciones de la falla en particular, la falla en un cable subterráneo no es lo mismo que en un cable aéreo, el cable subterráneo no se ve, genera una serie de efectos que no son fáciles de discernir, por lo tanto lleva mas tiempo.

la realidad es que ahora si, tenemos identificado el problema, tenemos que reconfigurar la usina para volver a tener luz en toda la ciudad-Mientra tanto tenemos usuarios que están con un corte muy grande de mas mas de 9 hs. Por esta situación se va a hacer algún tipo de conexión provisoria para reducir este tiempo, entendemos que una hora y media a dos horas va a estar solucionado el problema.

Según explicó García, «lo mas probable es que este cable haya fallado por la acción de un tercero que generalmente generan problemas haciendo excavaciones, pero aun no lo hemos descubierto, cuando lo hagamos veremos que fue lo que ocurrió realmente», finalizó