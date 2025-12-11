GOBIERNO RECHAZÓ EL ANUNCIO DE GRAN BRETAÑA DE AVANZAR EN UN YACIMIENTO HIDROCARBURÍFERO EN LA CUENCA MALVINAS NORTE

Tierra del Fuego 12/12/2025.- El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rechazó el anuncio del ilegitimo y pretendido gobierno británico que ocupa nuestras Islas Malvinas sobre la decisión final de inversión tomada por la empresa israelí Navitas para avanzar en el yacimiento denominado «Sea Lion» en la cuenca Malvinas Norte.

Este accionar unilateral, ilegal y provocador del Reino Unido pretende explotar recursos naturales argentinos en un territorio ocupado, vulnerando de forma directa los derechos de soberanía de 45 millones de argentinas y argentinos.

No se trata de un episodio aislado. Se trata de una maniobra de gravedad inusitada, comparable únicamente con la Misión Shackleton de 1976 que llevó a nuestro país a recurrir nuevamente a la Asamblea General de la ONU y motivó la Resolución 31/49, que prohíbe expresamente cualquier medida unilateral respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas mientras no se solucione la disputa.

Al respecto, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, sostuvo que “ante esta medida instamos a la Cancillería Argentina a adoptar todas las medidas diplomáticas y jurídicas necesarias en todos los foros disponibles para frenar esta acción que, de concretarse, afectaría de forma irreversible nuestros derechos soberanos y los recursos que pertenecen a la Provincia y a todo el pueblo argentino”.

“Asimismo solicitamos que se reafirme con claridad ante la comunidad internacional que la Argentina no consiente ni reconocerá ninguna explotación hidrocarburífera en la plataforma continental bajo ocupación británica”, agregó.

El funcionario resaltó también que “las acciones firmes y contundentes que adopte el Gobierno Nacional en defensa de nuestra soberanía contarán con el respaldo unánime del pueblo argentino, porque la Cuestión Malvinas y la defensa de nuestro territorio constituyen una causa nacional que trasciende cualquier diferencia partidaria”.

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego reafirmamos nuestro compromiso histórico y nos ponemos a completa disposición para trabajar de manera coordinada con el Estado Nacional en la protección de nuestros derechos, nuestros recursos y nuestra integridad territorial.