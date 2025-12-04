EXPO OFICIOS 2025: UN ESPACIO DE FORMACIÓN, OPORTUNIDADES Y CRECIMIENTO PARA LOS RIOGRANDENSES

Rio Grande 04/12/2025.- El evento, organizado por la Dirección de Empleo, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo, en el marco del programa Formarte es Crecer, brindó una variada oferta de cursos con salida laboral. Quienes asistieron pudieron disfrutar de los diferentes stands: Industria, Agroproducción, Gastronomía, Textil, entre otras categorías. De esta forma, el Municipio sigue consolidando el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

El Municipio de Río Grande realizó la “Expo Oficios 2025”, un evento que buscó mostrar el trabajo que se lleva adelante a través del programa Formarte es Crecer, donde este año se capacitaron más de 2.000 personas en pos de potenciar el desarrollo personal y profesional de los riograndenses mediante cursos con salida laboral.



Durante la jornada, los y las visitantes recorrieron distintos stands donde se exhibieron productos elaborados por los participantes de los cursos que brinda la Dirección de Empleo como Agroproducción, Industria, Gastronomía, Estética, Textil, entre otros. Asimismo, disfrutaron de servicios gratuitos como cortes de cabello, manicura y masajes, además de la entrega gratuita de plantines.

La “Expo Oficios 2025” recibió la colaboración de destacadas empresas locales como SoldaSur, Comunicaciones Fueguinas, TANU y Fundación Mirgor, quienes participaron activamente durante todo el año.

Por su parte, el trabajo articulado con Fundación Mirgor se destacó por su participación en la organización de capacitaciones orientadas al sector industrial, contribuyendo a la formación de un perfil de mano de obra calificado que es cada vez más demandada en la ciudad.

A partir de estas alianzas público-privadas se refuerza la estrategia del Municipio en pos de promover el desarrollo económico local y fortalecer la matriz productiva de Río Grande, facilitando la inserción laboral de las vecinas y vecinos.

Fue un evento que reflejó el compromiso del Municipio de Río Grande con la capacitación continua, la empleabilidad local y el trabajo conjunto entre lo público y lo privado con el objetivo de construir una ciudad con desarrollo profesional.