EL MUNICIPIO INVITA A VIVIR EL VERANO 2026 EN EL NATATORIO MUNICIPAL EVA PERÓN

Rio Grande 15/12/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la subsecretaría de Deportes, invita a vecinos y vecinas que no son socios a participar de las actividades de verano que se desarrollarán durante enero y febrero en el Natatorio Municipal Eva Perón.

La propuesta está destinada a personas de todas las edades que deseen disfrutar de las instalaciones en un entorno cuidado, seguro y acompañado por profesionales. De esta manera, la Gestión Municipal continúa fortaleciendo el acceso comunitario a los espacios deportivos, promoviendo la inclusión, la recreación y la actividad física como pilares fundamentales para el bienestar de la comunidad.

Ya están abiertas las preinscripciones para quienes quieran participar, a través del sitio web https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes.

Luego de recibir la confirmación, a partir del lunes 22, podrán seleccionar el turno disponible. Asimismo, será obligatorio realizar una revisión médica en el propio natatorio, ubicado en Alberdi 645, de lunes a viernes de 08 a 21 horas.

Se recuerda que las niñas y niños de 4 a 12 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable. En tanto, quienes tengan entre 13 y 17 años deberán presentar una autorización firmada por madre, padre o tutor.

Por su parte, las y los socios del natatorio contarán con un cronograma específico de pileta libre, garantizando un acceso ordenado y equitativo para toda la comunidad.

El Natatorio Municipal Eva Perón se consolidó como un espacio de referencia en la promoción del deporte, la salud y los hábitos saludables en Río Grande. Este verano 2026, vuelve a abrir sus puertas para que más vecinos y vecinas puedan disfrutar de la temporada en un ámbito de encuentro, recreación y vida activa.