Cuanto cuesta vacacionar en camping en Tierra del Fuego en este verano 2025/2026.

Rio Grande 29/12/2025.- Vacacionar en Tierra del Fuego en cualquiera de los camping habilitados, tiene un costo de entre 600 y 800 mil pesos por una semana para 4 personas. Estos precios varían por el costo de la nafta, los alimentos para esos dias de esparcimiento y la cantidad de personas que decidan por esta opción.

Vacacionar en camping en Tierra del Fuego varía, desde opciones más económicas como el Camping Municipal o privado con tarifas desde unos pocos miles de pesos por persona/noche (ej. $15.300 ARS/día en Selva Negra en 2024, o entrada/noche en otros, con descuentos por estadía larga) , hasta campings con más servicios, pero siempre es una alternativa económica al alojamiento tradicional, con costos que dependen del nivel de infraestructura y si es temporada alta o baja en lugares como Ushuaia o Tolhuin.

Costos aproximados (referencia 2024/2025):

Campings Privados/Municipales (ej. Selva Negra, Tolhuin): Por día: Entre $13.600 y $17.000 ARS por persona, con descuentos por estadías largas (20-30% off). Parcela para carpa: Podría costar unos $7.000 ARS extra por noche (referencia Club de Pesca Lobos, no en TDF).

Parque Nacional Tierra del Fuego: No solo se paga la entrada al parque, sino también un registro de acampe, que varía según la temporada y si acampas en zonas habilitadas.

Campings más rústicos (Andorra, Río Olivia): Suelen ser más económicos o gratuitos, aunque pueden tener menos servicios.

Factores que influyen en el precio:

Ubicación: Ushuaia es más caro que Tolhuin o zonas más rurales.

Servicios: Baños, duchas, electricidad, quincho, etc., aumentan el costo.

Temporada: Verano es temporada alta, con precios más elevados.

Tipo de alojamiento: Tienda de campaña vs. motorhome.

Para un presupuesto estimado: Considera entre $15.000 y $30.000 ARS por persona por día (en pesos argentinos, ajustado a 2024/2025) para campings intermedios, más el costo de la entrada al Parque Nacional si vas allí.

Consejos:

Verifica tarifas actualizadas: Visita las páginas de turismo de Ushuaia, Tolhuin o los campings específicos (ej. Visita las páginas de turismo de Ushuaia, Tolhuin o los campings específicos (ej. Camping Selva Negra ). Consulta por descuentos: Busca si ofrecen rebajas por estadías prolongadas o fines de semana largos. Considera acampar en el Parque Nacional: Es una experiencia única, pero requiere pago de acceso y registro.

Para calcular el costo de combustible en Tierra del Fuego a finales de diciembre de 2025, debes considerar el precio local (exento de algunos impuestos) y las distancias típicas de un recorrido turístico.

1. Precio de la Nafta (Diciembre 2025)

A fecha de hoy, los precios de referencia en las estaciones de servicio de Tierra del Fuego (como YPF) son:

Nafta Súper: $1.007 ARS por litro.

Nafta Premium: $1.215 ARS por litro.

2. Consumo Estimado para un Vehículo Estándar

Un auto estándar promedio consume aproximadamente 10 litros cada 100 km en condiciones de ruta patagónica (considerando vientos y desniveles).

3. Ejemplo de Recorrido Turístico (Costo aproximado)

Si realizas el trayecto principal uniendo las tres ciudades y visitando el Parque Nacional:

Tramo Distancia (aprox.) Litros Necesarios Costo en Nafta Súper Río Grande – Tolhuin 110 km 11 L ~$11.077 ARS Tolhuin – Ushuaia 100 km 10 L ~$10.070 ARS Ushuaia – Parque Nacional (Ida/Vuelta) 40 km 4 L ~$4.028 ARS Recorridos internos/extras 50 km 5 L ~$5.035 ARS TOTAL (Solo ida) 300 km 30 L $30.210 ARS

Resumen de costos por vehículo:

Para un recorrido básico de 600 km (ida y vuelta entre ciudades principales y visitas a puntos de camping), el gasto total de nafta súper será de aproximadamente $60.000 a $65.000 ARS.

Recomendaciones adicionales:

Autonomía: Asegúrate de salir con el tanque lleno desde las ciudades, ya que no hay estaciones de servicio intermedias en la Ruta 3 entre Río Grande y Tolhuin, ni entre Tolhuin y Ushuaia.

Viento: El fuerte viento patagónico puede aumentar el consumo de combustible hasta un 20% si se conduce con viento en contra.

Ingreso al Parque: El costo de ingreso para residentes nacionales en 2025 es de $9.000 ARS por persona (independiente del vehículo).



Nafta Súper (YPF): Aproximadamente $1.272 (al 1 de diciembre).

Nafta Infinia (YPF): Alrededor de $1.472 (al 1 de diciembre).

Diesel 500 (YPF): Alrededor de $1.507 (al 1 de diciembre).

Infinia Diesel (YPF): Cerca de $1.673 (al 4 de diciembre).

Factores a considerar:

Micro-precios: YPF aplica precios diferenciados por horario y zona, por lo que los valores varían.

Si se tienen en cuanta los 4 aumentos de combustibles que hubo en lo que va de diciembre, estos precios varían.

Nafta super x litro $1293

Nafta infinia premium por litro $ 1484

Diesel 500 por litro $ 1508

Infinia Diesel Premium por litro $ 1673.