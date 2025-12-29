Cuanto cuesta vacacionar en camping en Tierra del Fuego en este verano 2025/2026.

Vacacionar en camping en Tierra del Fuego varía, desde opciones más económicas como el Camping Municipal o privado con tarifas desde unos pocos miles de pesos por persona/noche (ej. $15.300 ARS/día en Selva Negra en 2024, o entrada/noche en otros, con descuentos por estadía larga), hasta campings con más servicios, pero siempre es una alternativa económica al alojamiento tradicional, con costos que dependen del nivel de infraestructura y si es temporada alta o baja en lugares como Ushuaia o Tolhuin.
Costos aproximados (referencia 2024/2025):
- Campings Privados/Municipales (ej. Selva Negra, Tolhuin):
- Por día: Entre $13.600 y $17.000 ARS por persona, con descuentos por estadías largas (20-30% off).
- Parcela para carpa: Podría costar unos $7.000 ARS extra por noche (referencia Club de Pesca Lobos, no en TDF).
- Parque Nacional Tierra del Fuego: No solo se paga la entrada al parque, sino también un registro de acampe, que varía según la temporada y si acampas en zonas habilitadas.
- Campings más rústicos (Andorra, Río Olivia): Suelen ser más económicos o gratuitos, aunque pueden tener menos servicios.
Factores que influyen en el precio:
- Ubicación: Ushuaia es más caro que Tolhuin o zonas más rurales.
- Servicios: Baños, duchas, electricidad, quincho, etc., aumentan el costo.
- Temporada: Verano es temporada alta, con precios más elevados.
- Tipo de alojamiento: Tienda de campaña vs. motorhome.
Para un presupuesto estimado: Considera entre $15.000 y $30.000 ARS por persona por día (en pesos argentinos, ajustado a 2024/2025) para campings intermedios, más el costo de la entrada al Parque Nacional si vas allí.
Consejos:
- Verifica tarifas actualizadas: Visita las páginas de turismo de Ushuaia, Tolhuin o los campings específicos (ej. Camping Selva Negra).
- Consulta por descuentos: Busca si ofrecen rebajas por estadías prolongadas o fines de semana largos.
- Considera acampar en el Parque Nacional: Es una experiencia única, pero requiere pago de acceso y registro.
Para calcular el costo de combustible en Tierra del Fuego a finales de diciembre de 2025, debes considerar el precio local (exento de algunos impuestos) y las distancias típicas de un recorrido turístico.
1. Precio de la Nafta (Diciembre 2025)
A fecha de hoy, los precios de referencia en las estaciones de servicio de Tierra del Fuego (como YPF) son:
- Nafta Súper: $1.007 ARS por litro.
- Nafta Premium: $1.215 ARS por litro.
2. Consumo Estimado para un Vehículo Estándar
Un auto estándar promedio consume aproximadamente 10 litros cada 100 km en condiciones de ruta patagónica (considerando vientos y desniveles).
3. Ejemplo de Recorrido Turístico (Costo aproximado)
Si realizas el trayecto principal uniendo las tres ciudades y visitando el Parque Nacional:
|Tramo
|Distancia (aprox.)
|Litros Necesarios
|Costo en Nafta Súper
|Río Grande – Tolhuin
|110 km
|11 L
|~$11.077 ARS
|Tolhuin – Ushuaia
|100 km
|10 L
|~$10.070 ARS
|Ushuaia – Parque Nacional (Ida/Vuelta)
|40 km
|4 L
|~$4.028 ARS
|Recorridos internos/extras
|50 km
|5 L
|~$5.035 ARS
|TOTAL (Solo ida)
|300 km
|30 L
|$30.210 ARS
Resumen de costos por vehículo:
- Para un recorrido básico de 600 km (ida y vuelta entre ciudades principales y visitas a puntos de camping), el gasto total de nafta súper será de aproximadamente $60.000 a $65.000 ARS.
Recomendaciones adicionales:
- Autonomía: Asegúrate de salir con el tanque lleno desde las ciudades, ya que no hay estaciones de servicio intermedias en la Ruta 3 entre Río Grande y Tolhuin, ni entre Tolhuin y Ushuaia.
- Viento: El fuerte viento patagónico puede aumentar el consumo de combustible hasta un 20% si se conduce con viento en contra.
- Ingreso al Parque: El costo de ingreso para residentes nacionales en 2025 es de $9.000 ARS por persona (independiente del vehículo).
Factores a considerar:
- Micro-precios: YPF aplica precios diferenciados por horario y zona, por lo que los valores varían.
Si se tienen en cuanta los 4 aumentos de combustibles que hubo en lo que va de diciembre, estos precios varían.
Nafta super x litro $1293
Nafta infinia premium por litro $ 1484
Diesel 500 por litro $ 1508
Infinia Diesel Premium por litro $ 1673.