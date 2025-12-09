Balance económico financiero de 2025 para el municipio de Rio Grande

El municipio de Río Grande en Tierra del Fuego presenta en 2025 una situación financiera sólida en sus cuentas públicas, con un presupuesto aprobado de 133 mil millones de pesos, capacidad de ahorro primario y fuerte inversión en obra pública y servicios sociales. Sin embargo, el intendente advierte que la economía privada local atraviesa una coyuntura compleja y alarmante, con caída de la actividad en comercio, industria y turismo.
|Aspecto
|Detalle
|Presupuesto 2025
|133 mil millones de pesos aprobados por el Concejo Deliberante
|Destino de recursos
|20% a obra pública; prioridad en salud, asistencia social, adultos mayores y deporte
|Programas
|Más de 200 programas presupuestarios, incluyendo perspectiva de género
|Resultado fiscal
|Municipio con saldo positivo y ahorro primario; funcionamiento sostenido con recursos propios
|Obras públicas
|Plan íntegro financiado con fondos municipales, sin apoyo nacional
|Contexto privado
|Intendente Martín Pérez advirtió que la situación económica es “compleja y alarmante”, con fuerte caída en comercio, turismo e industria
Análisis
Fortalezas del municipio
- Gestión ordenada: El municipio demuestra capacidad de sostener gastos con recursos propios, lo que refleja solidez financiera.
- Inversión social: Se priorizan salud, asistencia social y programas para adultos mayores, mostrando un enfoque en bienestar comunitario.
- Obra pública activa: El 20% del presupuesto se destina a infraestructura, lo que dinamiza empleo y servicios locales.
Debilidades y desafíos
- Dependencia de recursos propios: Ante la falta de apoyo nacional, el municipio asume toda la carga de inversión, lo que puede limitar su margen de maniobra.
- Sector privado golpeado: El comercio, la industria y el turismo atraviesan una caída de actividad alarmante, lo que genera desempleo y menor recaudación tributaria.
- Contexto macroeconómico adverso: La inflación y la volatilidad cambiaria nacional repercuten en la economía local, afectando el poder adquisitivo y la inversión privada.
EN RESUMEN:
El municipio de Río Grande mantiene cuentas públicas equilibradas y capacidad de inversión social y en obra pública, lo que le otorga estabilidad institucional. Sin embargo, la economía privada de la ciudad está en crisis, con sectores productivos muy golpeados. En síntesis, el Estado municipal muestra fortaleza financiera, mientras que el tejido económico local enfrenta fragilidad y caída de actividad.