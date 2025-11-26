Villegas advirtió que la iniciativa para derogar la Ley 1355 es “ilegal” y ratificó su defensa del modelo de desarrollo sin salmoneras

Ushuaia 25/11/2025.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, se pronunció nuevamente contra el intento del Poder Ejecutivo de derogar la Ley Provincial N.º 1355, norma que prohíbe la instalación de la industria salmonera en Tierra del Fuego. Calificó la maniobra impulsada por el gobernador Gustavo Melella como “ilegal”, afirmando que vulnera el procedimiento institucional que rige la formación de leyes en la provincia.

Villegas sostuvo que este debate representa “una clara oportunidad para ratificar el modelo de desarrollo económico sostenible que excluye a las salmoneras y definir qué tipo de instituciones queremos para nuestra provincia”.

Asimismo, subrayó que, al igual que en años anteriores, continuará defendiendo de manera firme y consistente la prohibición de la salmonicultura en los mares fueguinos:

“Hoy, igual que ayer, seguiré defendiendo el No a las Salmoneras y el respeto absoluto a las reglas que la ley establece para los procesos de formación normativa”, afirmó.

Recordó que la Ley 1355 fue aprobada con amplio consenso social, científico y político, y que representa un hito histórico para la protección ambiental de mares, lagos y ríos, la biodiversidad marina y el modelo productivo local. En este sentido, alertó que cualquier intento de modificarla debe realizarse “en el marco del respeto institucional y no mediante imposiciones o presiones del Ejecutivo”.

Villegas adelantó que mantendrá su postura en el recinto y convocó a la ciudadanía a estar atenta frente a posibles retrocesos ambientales:

“La Ley 1355 no es un capricho: es una decisión estratégica de provincia. Defenderla es defender nuestra identidad, nuestro ambiente y nuestro futuro”, concluyó.