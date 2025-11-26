Villegas advirtió que la iniciativa para derogar la Ley 1355 es “ilegal” y ratificó su defensa del modelo de desarrollo sin salmoneras

Villegas sostuvo que este debate representa “una clara oportunidad para ratificar el modelo de desarrollo económico sostenible que excluye a las salmoneras y definir qué tipo de instituciones queremos para nuestra provincia”.
Asimismo, subrayó que, al igual que en años anteriores, continuará defendiendo de manera firme y consistente la prohibición de la salmonicultura en los mares fueguinos:
“Hoy, igual que ayer, seguiré defendiendo el No a las Salmoneras y el respeto absoluto a las reglas que la ley establece para los procesos de formación normativa”, afirmó.
Recordó que la Ley 1355 fue aprobada con amplio consenso social, científico y político, y que representa un hito histórico para la protección ambiental de mares, lagos y ríos, la biodiversidad marina y el modelo productivo local. En este sentido, alertó que cualquier intento de modificarla debe realizarse “en el marco del respeto institucional y no mediante imposiciones o presiones del Ejecutivo”.
Villegas adelantó que mantendrá su postura en el recinto y convocó a la ciudadanía a estar atenta frente a posibles retrocesos ambientales:
“La Ley 1355 no es un capricho: es una decisión estratégica de provincia. Defenderla es defender nuestra identidad, nuestro ambiente y nuestro futuro”, concluyó.