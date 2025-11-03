Un joven fueguino fue enviado al frente de batalla en Rusia con Ucrania y su padre exige que lo saquen de ahí urgente.

Rio Grande 03/11/2025.- Se trata de Dante Bettiga de 23 años oriundo de Ushuaia, quien fue a estudiar idiomas a Rusia y hoy se supo través de su padre Juan Bettiga que fue enviado al frente de batalla en la guerra que Rusia mantiene con Ucrania. El pedido desesperado de su padre para que sea sacado de allí de inmediato, pero al no existir relaciones exteriores con Rusia, todo los tramites son prácticamente imposibles de realizar.

El pedido desesperado de su padre para que sea sacado de allí de inmediato, pero al no existir relaciones exteriores con Rusia, todo los tramites son prácticamente imposibles de realizar.

Su padre, elevo una nota al Ministro de Defensa, Fuerzas Armadas de Rusia, Andréi Beloúsov solicitando el regreso humanitario de su hijo Gianni Dante Bettiga. En la nota le pide a Beloúsov que, ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa.

Juan Bettiga , señala ademas que padece, cáncer de hígado y a esta nota anexó su historia clínica, con otros problemas de salud que también se publican en esta nota. Recurrimos a todos aquellos que pueda colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible, sometido a participar de una guerra en el otro ladoi del mundo.

La documentación fue aportada por Juan Bettiga, padre de Dante a Radio Provincia.