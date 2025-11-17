SE FIRMÓ EL CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DR. ERNESTO GUEVARA DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

El proyecto contempla una superficie total de 1.923,60 m² e incluye la construcción de un gimnasio con todas sus dependencias, cuatro aulas taller y seis aulas comunes.
De la firma del contrato participaron también la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el ministro de Educación, Pablo López Silva y el referente de la empresa encargada de la ejecución.
Sobre esto, el titular de Educación, Pablo López Silva, manifestó que “es un sueño que se viene gestando ya hace tiempo”, y que, además del gimnasio “se contemplan aulas que van a ser destinadas no solamente a talleres para la parte práctica, sino también para seguir recibiendo estudiantes”.
“Esa institución, como todas las escuelas técnicas, tiene una gran demanda y es hacia donde nosotros estamos trabajando y convirtiendo nuestras escuelas de bachiller en escuelas técnicas”, añadió.
Por su parte, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, manifestó luego de la rúbrica que “es una deuda pendiente, un proyecto que lleva varios años” y recalcó: “el proyecto de la escuela plantea una necesidad de crecimiento y por eso este complemento que, por un lado, tiene que ver con el gimnasio tan necesario, pero fundamentalmente también una ampliación de superficie en la disposición de nuevos talleres y nuevos espacios de aula que permiten que se potencie profundamente este proyecto”.
“Es un proyecto que tiene mucha vida institucional, mucho trabajo en la comunidad, que viene a dar respuesta a iniciativas que también planteó la familia respecto de cómo crezca este proyecto”, contó y remarcó: “esta obra no es solo la ampliación de algunas aulas, sino que duplica la superficie de la escuela”.
“Esperamos pronto recibir el adelanto financiero para comenzar la obra”, sostuvo, y concluyó: “es un paso a paso en este contexto donde hay tan poca posibilidad de obra pública y la que se hace, se hace con un esfuerzo infinito de la provincia, entonces ponemos en valor esperamos aprovechar la temporada y que la obra en esta escuela sea una realidad”.