SE FIRMÓ EL CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DR. ERNESTO GUEVARA DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 17/11/2025.- El Gobernador Gustavo Melella, firmó el contrato para la ampliación del Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara, una obra muy esperada por toda la comunidad educativa que será financiada con Fondos Nacionales de Educación Técnica y Profesional.

El proyecto contempla una superficie total de 1.923,60 m² e incluye la construcción de un gimnasio con todas sus dependencias, cuatro aulas taller y seis aulas comunes.

De la firma del contrato participaron también la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el ministro de Educación, Pablo López Silva y el referente de la empresa encargada de la ejecución.

Sobre esto, el titular de Educación, Pablo López Silva, manifestó que “es un sueño que se viene gestando ya hace tiempo”, y que, además del gimnasio “se contemplan aulas que van a ser destinadas no solamente a talleres para la parte práctica, sino también para seguir recibiendo estudiantes”.

“Esa institución, como todas las escuelas técnicas, tiene una gran demanda y es hacia donde nosotros estamos trabajando y convirtiendo nuestras escuelas de bachiller en escuelas técnicas”, añadió.

Por su parte, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, manifestó luego de la rúbrica que “es una deuda pendiente, un proyecto que lleva varios años” y recalcó: “el proyecto de la escuela plantea una necesidad de crecimiento y por eso este complemento que, por un lado, tiene que ver con el gimnasio tan necesario, pero fundamentalmente también una ampliación de superficie en la disposición de nuevos talleres y nuevos espacios de aula que permiten que se potencie profundamente este proyecto”.

“Es un proyecto que tiene mucha vida institucional, mucho trabajo en la comunidad, que viene a dar respuesta a iniciativas que también planteó la familia respecto de cómo crezca este proyecto”, contó y remarcó: “esta obra no es solo la ampliación de algunas aulas, sino que duplica la superficie de la escuela”.

“Esperamos pronto recibir el adelanto financiero para comenzar la obra”, sostuvo, y concluyó: “es un paso a paso en este contexto donde hay tan poca posibilidad de obra pública y la que se hace, se hace con un esfuerzo infinito de la provincia, entonces ponemos en valor esperamos aprovechar la temporada y que la obra en esta escuela sea una realidad”.