Revelan mails que aseguran que Trump «pasó horas» en la casa de Epstein con una de las víctimas de tráfico sexual

Trump negó cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019, mientras esperaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos «plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein«.

Qué dicen los correos difundidos por el Congreso

En uno de los correos, de 2011, Epstein escribe que Trump “pasó horas” en la casa del financista junto a una de sus víctimas, cuyo nombre se mantiene en reserva. El mensaje iba dirigido a su ex socia Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años en prisión por reclutar a menores de edad para los delitos su mejor amigo.

“Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”, dice Epstein en ese mensaje. Agrega que el hoy presidente no había «mencionado ni una sola vez” su encuentro con esa víctima.

En otro correo, enviado en 2015, Epstein le responde al periodista Michael Wolff, que investigaba a Donald Trump durante su primera campaña presidencial. Discuten cómo impactaría la información sobre la relación de Trump con Epstein en la campaña. Wolff le avisa a Epstein que es posible la CNN interrogue a Trump sobre su relación con él. El financista le pregunta entonces: «Si pudiéramos armar una respuesta para él, ¿cuál cree que debería ser?». ”Creo que deberías dejarle que se ahorque solo«, sugiere el periodista. «Si dice que no estuvo en la casa o en el avión [en referencia a las avionetas en las que Epstein llevaba a las menores a las fiestas que organizaba en su isla privada], te dará una valiosa moneda de intercambio político. Si realmente pensás que puede ganar (las elecciones), podés salvarlo, y generarle una deuda».

En enero de 2019, apenas siete meses antes de que Epstein se suicidara en prisión a la espera del juicio, le aseguró a Wolff que el entonces ya presidente Trump era consciente de todo lo que sucedía con las menores. “Por supuesto que sabía sobre las chicas, si le pidió a Ghislaine que parara”, le dijo en el tercer correo difundido por el Congreso de Estados Unidos, que parece dar pruebas concluyentes de la participación del presidente en los delitos sexuales.

Estos correos se obtuvieron a partir de que congresistas demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citaron a los herederos de Epstein, a principios de este año.

Fuente: Perfil