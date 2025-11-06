Renunció el Secretario Legislativo del Concejo Deliberante de Río Grande por una denuncia por violencia de género

Rio Grande 06/11/2025.- Se trata del Dr. Walter Garay Schon, quien hasta ayer, se encontraba a cargo de la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande. En las últimas horas se conoció que Garay, ya presentó su renuncia al cargo, a raíz de una denuncia por violencia por motivos de género. Según pudo saber Tarde pero Seguro, la Presidenta del Cuerpo de Concejales, la Dra. Guadalupe Zamora, ya esta al tanto de la situación e incluso habría tomado contacto con la denunciante y su representante legal. Por la naturaleza y la gravedad del hecho, no se difundirán otros datos.

La renuncia de Walter Garay Schon fue presentada este mediodía, y fue aceptada de modo inmediato, en este caso, por la Presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, la Dra. Guadalupe Zamora.

Por la naturaleza y la gravedad de los hechos, este medio decide no dar a conocer mayores detalles respecto de la denuncia a fin de resguardar la identidad e intimidad de la víctima.

Según averiguaciones efectuadas por Tarde pero Seguro, Garay tendría otros antecedentes del mismo tenor que datan del año 2018/2019, cuando fue denunciado por una empleada del Municipio de la ciudad de Río Grande, que aseguró haber sufrido acoso laboral y hostigamiento. En aquella denuncia también estaba involucrado el actual legislador Federico Greve, quien por ese entonces se desempeñaba como Subsecretario de Gestión Ciudadana.

Administrativamente hablando, Walter Garay presentó su renuncia, la misma se acepta, y mientras tanto, asume en su lugar, el actual Secretario Administrativo, Pablo González, hasta tanto haya acuerdo político para la designación de un nuevo Secretario Legislativo.

Por cuerda separada, corre la denuncia judicial contra Garay, que ya tendría algunos avances.

Sin protocolos de acción ante hechos de violencia de género

A partir de esta denuncia por violencia por motivos de género contra Walter Garay Schon, autoridades comenzaron a buscar protocolos de actuación ante estos hechos, y se dieron con la desagradable sorpresa que, pese a los múltiples trabajos llevados adelante en pos de prevenir y erradicar la violencia por motivos e género, no existen reglamentos, ni guías de actuación, ni en el ámbito Municipal, ni en el ámbito del Gobierno Provincial.

*Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia, recordá que podés comunicarte con la Línea 144, gratuita y disponible las 24 horas*.

Fuente: Tardeperoseguro