PRESUPUESTO 2026: “EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE SOSTIENE LA CIUDAD FRENTE AL AJUSTE NACIONAL Y LA FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROVINCIA”

Rio Grande 19/11/2025.- Así lo afirmó la concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande en el marco del debate por el Proyecto de Presupuesto Municipal 2026. En tanto, destacó que es “enorme el esfuerzo financiero que realiza el Municipio de Río Grande para garantizar el funcionamiento de la ciudad”.

Durante la exposición de los equipos municipales ante el Concejo Deliberante, la edil remarcó que “el Municipio se está haciendo cargo los servicios esenciales que recaen exclusivamente en las arcas municipales”.

En este sentido, la concejal subrayó que el proyecto de presupuesto refleja una administración “responsable, justa y cuidada, que prioriza lo esencial: salud, servicios públicos y el transporte local”. Además, enfatizó que “a pesar del retiro de recursos nacionales y la ausencia de apoyo provincial, Río Grande sigue garantizando respuestas concretas a los vecinos y vecinas”.

El debate presupuestario también puso en valor la continuidad de obras de mantenimiento urbano, el sostenimiento de los centros de salud, la inversión en obras públicas estratégicas y la preservación de servicios esenciales. “Es fundamental que la comunidad sepa que detrás de cada iluminación, cada recolección, cada obra y cada dispositivo de salud, hay un Municipio que trabaja con menos recursos pero con responsabilidad y compromiso con la comunidad”, señaló.

Finalmente, la concejal llamó a acompañar la aprobación del Presupuesto 2026, entendiendo que “este presupuesto representa una gestión que decide sostener su comunidad en un contexto adverso y complejo”.