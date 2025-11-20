Los precios de alimentos en Patagonia Sur: la región con la canasta más cara del país

Patagonia 20/11/2025.- Publicamos el artículo de César Herrera, director del Observatorio en Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, investigador y docente de la FCE – UNPSJB de Comodoro Rivadavia sobre el precio de los alimentos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La Patagonia Sur, compuesta por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se ha consolidado nuevamente como la región donde el costo de la alimentación es más alto en Argentina.

De acuerdo con datos recientes, el valor necesario para llenar el «changuito», es decir, el carrito de compra con productos básicos de consumo cotidiano, supera los $820.000, situándose muy por encima del promedio nacional.

Coincide con el valor de la canasta básica alimentaria (CBA Obs_Econ_FCE_UNPSJB) en ciudades que abarcan el mismo espacio territorial.

Incrementos por sobre el nivel general

Las divisiones que agrupan «alimentos y bebidas no alcohólicas» y «bebidas alcohólicas y tabaco» exhiben aumentos de precios del 15,1% y 17,8%, respectivamente, desde mediados de 2024, cifras superiores al índice general de precios que difunde el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Este indicador, conocido como IPC (Índice de Precios al Consumidor), mide la variación promedio de precios de una canasta representativa de bienes y servicios y es crucial para entender la inflación en el país.