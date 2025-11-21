Lo habíamos adelantado: El riesgo pais aun debe bajar 150 puntos mas para que lleguen inversiones.

Riesgo pais 21/11/2025.- El indicador que elabora JP Morgan se redujo a la mitad desde las elecciones de octubre. Sin embargo, el Gobierno necesita un recorte adicional para financiarse a una tasa competitiva. El impacto en las acciones. El riesgo país debería estar en torno a las 150 unidades, para llegar a un nivel cercano a los 450 puntos, que permita financiarse en el mercado a tasas de entre 7,5% y 8,5%, según el plazo.

El riesgo país retrocedió 480 unidades desde el triunfo oficialista en las elecciones de medio término y este miércoles cerró en 601 puntos. La mejora en el indicador que elabora JP Morgan es innegable, pero los analistas indican que todavía hace falta un recorte adicional para que la Argentina pueda volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

La intención del Gobierno es hacer alguna colocación de bonos durante 2026. El FMI coincide en la necesidad de refinanciar vencimientos en el mercado. Sin embargo, el Tesoro dejó que las empresas y las provincias tomen la iniciativa en materia de emisiones de deuda, mientras intenta seguir bajando su costo financiero.

Es que el riesgo país no expresa otra cosa que la tasa adicional que la Argentina debería pagar por encima de la tasa de EE.UU. para tomar deuda en el mercado. Hoy, ese valor rondaría el 10%, una cifra que el Gobierno no está dispuesto a convalidar. Por eso, el equipo económico está buscando otras alternativas para pagar los vencimientos de enero.

El ministro de economía, Luis Caputo, explora alternativas financieras para pagar la deuda. (Foto: Daniel Vides/NA).

Para Martín Polo, estratega de Cohen, la compresión adicional del riesgo país debería estar en torno a las 150 unidades, para llegar a un nivel cercano a los 450 puntos, que permita financiarse en el mercado a tasas de entre 7,5% y 8,5%, según el plazo.

Según el analista, la baja acumulación de dólares y la falta de un plan claro del Gobierno para recomponerlas es el obstáculo que frena la caída del riesgo país. “Para mi se deberían dar las dos condiciones: que las reservas suban y reafirmar cómo van a pagar el vencimiento de enero. Eso cerraría la historia como para el que riesgo país siga bajando”, opinó.

A su turno, Javier Casabal, Sr. Fixed Income Strategist de Adcap, destacó la baja reciente del riesgo país, pero coincidió en que falta un trecho para que la Argentina pueda volver al mercado.

“En este nivel, el mercado se mantiene expectante ante posibles anuncios sobre recompra de deuda, como la ejecutada por Colombia en septiembre, con el apoyo de seis bancos, tres de los cuales estuvieron reunidos con el equipo económico en las últimas semanas”, dijo.

El FMI, conducido por Kristalina Georgieva, cree que la Argentina tendrá que financiarse en el mercado durante 2026. (Foto: Reuters).

Y completó: “Alternativamente, el Gobierno podría lanzar un canje de deuda de los bonos cortos por bonos mas largos, despejando el horizonte de vencimientos. Estos vehículos podrían comprimir el riesgo país en alrededor de 100 puntos más y llevarlo por debajo de los 500 puntos básicos. A ese nivel, ya podríamos empezar a pensar a salir al mercado para rollear los vencimientos de deuda en dólares».

Una buena noticia para las acciones

En enero de este año, el riesgo país había llegado a la zona de los 550 puntos, el nivel más bajo desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando llegó a cotizar por debajo de las 400 unidades.

Una compresión a esos niveles no solamente le sirve a las empresas, las provincias y el Gobierno nacional para financiarse en el mercado, sino que también puede impulsar la valuación de las acciones locales.

El presidente Javier Milei durante su visita a la Bolsa de Nueva York en septiembre 2024. (Foto: Presidencia)

“Si logramos reducir el riesgo país a los niveles de los mejores momentos de Macri, podríamos estar hablando de un Merval por encima de los 2500 puntos, lo que nos llevaría a un nuevo récord. La proyección es que, si las condiciones se mantienen y se manejan bien, hay un amplio espacio para que los activos argentinos crezcan y para que los índices sigan mejorando”, afirmó Gustavo Araujo, jefe de Research de Criteria.

En la misma línea se manifestaron los analistas de PPI, que aseguraron que el índice S&P Merval mantiene potencial al alza. “Un menor riesgo país se debería traducir en una menor tasa de descuento para los flujos futuros del equity (acciones)“, explicaron.