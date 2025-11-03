LAS OTRAS FUERZAS DEL CIELO Benditas elecciones: la avanzada evangélica gana poder en el Congreso

El avance del evangelismo en el Congreso tras las elecciones del 26 de octubre instala a Nadia Márquez como figura clave del nuevo mapa de poder. La senadora neuquina, referente de La Libertad Avanza, encarna la expansión cristiana que transforma la política argentina y proyecta su influencia desde las bancas libertarias.

Ese listado, compartido por una referente del ámbito religioso, condensa el fenómeno: una red de liderazgos de fe que encontró en la estructura libertaria un canal de representación.

Maira Frías, una de las mujeres evangélicas que avanzan en el Congreso X

Las nuevas figuras legislativas del evangelismo se sumarán al bloque libertario que ya integra el diputado fueguino Santiago Pauli, hijo de un pastor bautista reconocido en la provincia austral. Disidente pero con origen mileísta, la diputada Lourdes Arrieta, que se presenta en las redes con la leyenda “Dios es fiel y justo”, seguirá en su banca hasta 2027 (por ahora) en la bancada díscola Coherencia.

Récord de candidaturas y pocas afuera

Estas fueron las elecciones con mayor presencia de referentes de fe evangélica. Organizaciones cristianas contabilizan al menos ocho candidaturas, un número sin precedentes. Entre ellas, Evelin Barroso, sexta en la lista cordobesa de La Libertad Avanza, quedó a un paso de ingresar a la Cámara de Diputados.

Aunque Santa Fe no aportó nuevos nombres al Congreso, sí registró protagonismo en la Legislatura provincial durante el debate constitucional.

En la Patagonia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, apostó por el dirigente evangélico Daniel Álvarez, que finalmente no logró una banca. Los resultados confirman una tendencia: más allá de la suerte electoral, el evangelismo se consolida como fuerza de incidencia en las estrategias territoriales.

Nadia Márquez, la senadora empoderada

El domingo electoral tuvo para Karina Milei un sabor a consolidación. Su armado nacional permitió que La Libertad Avanza sumara 13 de los 24 escaños en disputa y se convirtiera en la segunda minoría del Senado. Entre las figuras destacadas, Márquez sobresalió por su peso político y su perfil de liderazgo religioso.

Como ya anticipó Letra P, el objetivo de la secretaría general es reordenar el tablero legislativo y reducir la influencia de Victoria Villarruel. En ese esquema, Márquez podría tener un rol decisivo en el bloque oficialista, capitalizando su llegada a sectores cristianos.

“No hay 2027 si no hay 2026, y no hay 2026 si no generamos diálogo”, sostuvo Márquez ante Letra P, bajando el tono a las especulaciones sobre su futuro político.

Su discurso combina moderación institucional y una mística que sintoniza con el electorado creyente del interior.

Brasil, el espejo en el que se miran

El auge del evangelismo parlamentario argentino encuentra en Brasil un espejo de advertencia. Allí, el Congreso Nacional cuenta con 195 diputados y ocho senadores evangélicos, y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) estima que representan el 26,9% de la población.

Como en los tiempos de Jair Bolsonaro, la política brasileña refleja una sinergia entre discurso religioso y proyecto de poder. El presidente Lula da Silva intenta recomponer la relación con ese electorado, consciente de su peso en las presidenciales de 2026.

El caso brasileño muestra cómo la fe, la identidad popular y la representación institucional convergen en una nueva gramática del poder.

En Argentina, esa tendencia empieza a delinearse: el salto de Márquez y la multiplicación de figuras cristianas en el Congreso anticipan un reordenamiento que excede lo doctrinario.

La democracia bendita suma nuevas personas predicadoras y su púlpito ahora está en el parlamento.

