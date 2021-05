Libertarios, evangélicos, anti cuarentena.

Desde que comenzó la pandemia la preocupación de los evangélicos la sido la pérdida del diezmo, la recaudación o como quieran llamarla. Bajo la denominación de Consejo de pastores de Rio Grande han utilizado las redes sociales desde hace semanas para movilizar a aquellos que están en una situación desesperante poniendo en riesgo su salud y la de todo un pueblo.

Esto no solo es inaceptable teniendo en cuenta la situación económica en general y de miles de riograndenses que asisten a los cultos, sino que pone en riesgo a todo aquellos que a pesar de estar pasándolo muy mal económicamente tienen que salir a trabajar porque no tienen otro ingreso que el propio.

El discurso libertario no tiene en cuenta todo esto y las propuestas de Spert a nivel nacional, quien fue candidato a presidente y saco un porcentaje ínfimo de votos, están presentes en cada salida que este personaje realiza a través de medios nacionales.

No olvidemos que uno de los hijos de Héctor Pauli, pastor de la mencionada iglesia, fue candidato a concejal en Rio Grande y tampoco pudo ingresar al Concejo Deliberante. Pero aun dede este espacio se insiste con un discurso netamente político y de oposición tanto a nivel nacional como provincial donde las agresiones verbales suben cada vez más el tono.

Javier Miley otro economista de la misma línea se despegó de Spert luego de anunciar una posible fórmula para las próximas elecciones de noviembre por piantavotos y este también es todo un dato teniendo en cuenta que su oposición férrea al Kirchnerismo asusta hasta los propios seguidores del libertario que una clara expresión de la ultraderecha en argentina.

Seguramente las manifestaciones seguirán porque el ingreso de los pastores evangélicos que movilizan gente contra las medidas del gobierno tienen una posición económica que les permite hacerlo, pero no así muchos de sus seguidores que hoy reciben ayudas del gobierno o están en plena crisis económicas recortando cada vez más sus gastos incluso en alimentos que son solventados por el estado.

Los libertarios no son solidarios, ni inclusivos y su ultra conservadurismo es una política inaplicable en un estado destruido por la pandemia pero esto no parece ser un problema para ellos, es un problema de los otros, de los pobres, a los que ellos no están brindando apoyo, mas allá de lo “espiritual”, pero lo que en realidad necesita la gente es alimento trabajo, salud y educación, no alabanzas.

No cumplir con las normas y poner en riesgo a una sociedad, está mal y lo que está mal, está mal no importa quien lo haga.

Finalmente y respecto de una provocación preguntando de qué lado estaban los periodistas, no sé del resto y no me interesa, pero este medio no estuvo, no está, ni estará del lado de los dicen una cosa y hacen otra, o pregonan lo que no practican.