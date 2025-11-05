La Policía de la provincia compaña con un fuerte dispositivo de seguridad las serenatas estudiantiles en Rio Grande

Rio Grande 05/11/2025.- El comisario Rolando Avellaneda brindó detalles sobre el operativo de seguridad que la Policía Provincial lleva adelante durante esta semana en el Cono de Sombra, en el marco de las tradicionales serenatas estudiantiles que realizan los alumnos del último año de los colegios secundarios de la ciudad de Río Grande.

El Comisario explicó que el operativo busca garantizar un contexto cuidado y seguro para los jóvenes durante sus festejos. “En relación al evento que desarrolla el Municipio, contrataron servicios de Policía adicional; en este caso, son diez efectivos que estarán apostados desde las 23:45 hasta las 06:00 con el fin de brindar seguridad en el Cono de Sombra”, señaló Avellaneda.

Según informó, alrededor de 400 estudiantes concurren cada noche al lugar. Asimismo, recordó que el ingreso está restringido para quienes porten bebidas alcohólicas u otros elementos no permitidos. “Los chicos que van a acudir deben ser los que están próximos a egresar, y previamente tienen que presentar su DNI y completar un formulario con los datos de contacto de un adulto responsable en caso de emergencia”, explicó.

Respecto al desarrollo de las actividades, el Comisario destacó que “todo se llevó a cabo con total normalidad”, aunque reconoció que “la desconcentración de los jóvenes al finalizar la jornada suele ser el momento más complejo”.

Por último, Avellaneda afirmó que los móviles de las comisarías locales permanecerán recorriendo la zona y que, ante cualquier requerimiento, “si el personal apostado necesita la presencia de un móvil, se acudirá de inmediato”.