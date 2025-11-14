Es oficial: así es el acuerdo comercial que Argentina acaba de firmar con EEUU

La Casa Blanca acaba de anunciar este jueves a la tarde que llegó a un acuerdo con Argentina sobre un marco (framework, en inglés) para impulsar comercio, inversiones y crecimiento con reglas claras y recíprocas. Faltan detalles, pero se acordó las líneas directrices de lo que será el acuerdo.

El comunicado completo:

El presidente Donald J. Trump y el presidente Javier Milei reafirmaron la alianza estratégica entre Estados Unidos de América (Estados Unidos o EE.UU.) y la República Argentina (Argentina) , basada en valores democráticos compartidos y en una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos.

Con el fin de avanzar hacia una asociación económica más sólida y equilibrada, Estados Unidos y Argentina acordaron un Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones. Este Marco para un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (el Acuerdo) busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades y crear un entorno transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación.

El resultado refleja la ambición y los valores compartidos de ambos países, y se apoya en las acciones que Argentina ya ha emprendido para modernizar su régimen de comercio e inversiones y fomentar condiciones recíprocas.

Los elementos clave del acuerdo incluyen:

Aranceles:

Los países abrirán sus mercados en productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes de EE.UU., incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas.

En reconocimiento a la ambiciosa agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en línea con su cumplimiento de los requisitos relevantes de seguridad económica y de cadenas de suministro, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados destinados a aplicaciones farmacéuticas.

Además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el impacto del Acuerdo sobre la seguridad nacional, incluyendo la posibilidad de tenerlo en cuenta al adoptar medidas comerciales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 (19 U.S.C. 1862).

Asimismo, ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna.

Eliminación de Barreras No Arancelarias:

Argentina ha desmantelado numerosas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluyendo licencias de importación, garantizando un terreno de juego más equitativo para el comercio internacional. En el marco de este Acuerdo, también se compromete a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses y a eliminar gradualmente el impuesto estadístico para bienes de EE.UU.

Normas y Evaluación de Conformidad:

Argentina está alineándose con estándares internacionales para facilitar el comercio. Permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan con normas, reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de conformidad de EE.UU. o internacionales sin requisitos adicionales.

Aceptará vehículos fabricados en Estados Unidos conforme a los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados y normas de emisiones de EE.UU., así como certificados de la FDA y autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Propiedad Intelectual:

Argentina ha tomado medidas contra un importante mercado regional de bienes falsificados y continuará mejorando la aplicación de medidas contra productos falsificados o pirateados, incluso en el entorno digital.

También se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el Informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., incluidos criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones de origen, así como avanzar hacia la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales.

Acceso a Mercados Agropecuarios:

Argentina abrió su mercado al ganado en pie de EE.UU., se comprometió a permitir el acceso para aves de corral estadounidenses en un plazo de un año y acordó no restringir el acceso a productos que utilicen determinados términos lácteos y cárnicos.

Simplificará los procesos de registro de productos para carne vacuna, derivados cárnicos, achuras y productos porcinos estadounidenses, y no aplicará requisitos de registro de plantas para importaciones de lácteos de EE.UU.

Ambos países trabajarán juntos para abordar barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas.

Trabajo:

Argentina reafirmó su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Asimismo, adoptará y aplicará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y fortalecerá la fiscalización laboral.

Medio Ambiente:

Argentina se comprometió a adoptar medidas adicionales para combatir la tala ilegal; fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos —incluido el sector de minerales críticos—; y cumplir plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC.

Alineamiento en Seguridad Económica:

Argentina mejorará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no de mercado de otros países. Ambos también se comprometieron a identificar herramientas para alinear enfoques en controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión arancelaria y otros temas clave.

Consideraciones y Oportunidades Comerciales:

Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar inversiones y comercio en minerales críticos. También acordaron trabajar para estabilizar el comercio global de soja.

Empresas Estatales y Subsidios:

Argentina se comprometió a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a enfrentar subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.

Comercio Digital:

Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con EE.UU. reconociendo a Estados Unidos como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos —incluidos datos personales— y a no discriminar servicios o productos digitales de EE.UU.

También tiene la intención de reconocer como válidas bajo su legislación las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley estadounidense.

Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del Acuerdo para su firma y cumplir con las formalidades internas necesarias para su entrada en vigor.

Ambos países revisarán la implementación del Acuerdo y mantendrán una coordinación estrecha en materia de comercio e inversiones a través del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión y del Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.

Fuente: el economista.