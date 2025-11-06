EL MUNICIPIO FORTALECE LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN LABORAL

Rio Grande 06/11/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral de la Secretaría de Gestión Ciudadana, lleva adelante una serie de capacitaciones destinadas a fortalecer la prevención y la seguridad en los distintos espacios municipales.

Las jornadas se desarrollan junto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y alcanzan a trabajadoras y trabajadores del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, Centros de Salud, la Planta Municipal de Faena, las Plantas Potabilizadoras, el Cementerio y el Parque de Deportes Urbanos, entre otros sectores, como parte de la agenda de capacitación permanente.



Durante las instancias de formación, los equipos municipales abordan temas vinculados al uso y práctica de extintores, con la identificación de tipos de fuego y el procedimiento adecuado ante un principio de incendio. Además, se trabajan contenidos relacionados con los riesgos generales en el puesto de trabajo, tales como incendios, atrapamientos, cortes, caídas, riesgo eléctrico, exposición a radiaciones, quemaduras y enfermedades laborales. También se profundiza en la organización y respuesta ante situaciones críticas, a través del desarrollo de planes de emergencia, simulacros y la definición de roles y puntos de encuentro.

Estas capacitaciones tienen como objetivo fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias, promover una cultura de seguridad activa entre todos los trabajadores municipales y cumplir con los lineamientos establecidos por la SRT en materia de prevención y salud laboral.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el cuidado, la salud y la seguridad de sus equipos de trabajo, promoviendo espacios de formación continua que contribuyen a mejorar las condiciones laborales y prevenir accidentes en el ámbito municipal.