CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE FAMILIAS DE ACOGIMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA

Tierra del Fuego 06/11/2025.- El programa de Acogimiento Familiar convoca a personas solidarias que deseen brindar un entorno transitorio de cuidado y contención afectiva a niños, niñas y adolescentes que esperan por la restitución de sus derechos.

Bajo la premisa que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un ambiente familiar que les brinde cuidados integrales y contención afectiva, se realiza un llamado urgente a la comunidad para sumarse como familias de acogimiento.

Esta figura, prevista en el artículo 39 de la Ley Nacional 26.061, ofrece un entorno transitorio y protector a través de una medida excepcional de acogimiento familiar.

Las personas interesadas en formar parte de esta red de contención deben cumplir con ciertos requisitos básicos: no tener antecedentes penales y no estar inscripto en el registro de deudores alimentarios, ser mayor de 25 años, entre otros.

Los invitamos a dejar sus datos a través del siguiente enlace, para conocer más del programa https://www.tierradelfuego.gob.ar/convocatoria-al-programa-de-acogimiento-familiar

El acogimiento familiar no es una adopción, sino un acto solidario que proporciona estabilidad y afecto durante un período determinado, mientras se resuelve la situación definitiva del niño, niña o adolescente. Es una alternativa preferible al cuidado institucional, ya que favorece su desarrollo emocional y social en un entorno familiar.

Desde el Programa destacaron la importancia de la participación ciudadana: “Cada familia que se suma representa una posibilidad concreta de cambiar la realidad de un niño. La contención afectiva en un hogar es fundamental para su presente y su futuro”.