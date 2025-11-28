El especialista en desarrollo con o sin dinero, parece haberse quedado sin ideas, ya que a menos de un mes y medio de terminar el año, los números de la economía son alarmantes.
En este informe, la confirmación de lo que hemos venido diciendo, los cómplices que hacen silencio, se esconden o niegan una realidad que los paso por arriba.
Detalles clave sobre los cierres de empresas
- Promedio diario: Entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, dejaron de operar más de 16.000 empresas, lo que equivale a un promedio de 28 cierres diarios.
- Impacto laboral: La contracción empresarial provocó la pérdida de más de 236.000 empleos formales, superando incluso los niveles de destrucción laboral registrados durante la pandemia.
- Datos oficiales: Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos 20 meses cerraron 17.063 empresas, lo que se traduce en casi 30 cierres por día.
- Sectores más afectados: La construcción y las grandes empresas fueron de los sectores más golpeados, aunque también hubo un fuerte impacto en las micro y pequeñas empresas.
- Contexto económico: Los analistas describen esta situación como una “glaciación productiva”, marcada por caída del consumo, recesión y dificultades para sostener la actividad.
Comparación de fuentes
|Fuente
|Período analizado
|Empresas cerradas
|Promedio diario
|Empleos perdidos
|Grupo Atenas (iProfesional)
|Dic 2023 – Jun 2025
|16.322
|28
|236.139
|SRT (El Economista)
|Últimos 20 meses
|17.063
|~30
|236.845
|CEPA (Misiones Online)
|Nov 2023 – Ago 2025
|19.164
|~30
|276.624
Conclusión
La cifra de 28 empresas cerradas por día es consistente y respaldada por varias fuentes. En algunos informes el promedio se acerca a 30 cierres diarios, lo que refleja una crisis empresarial profunda en Argentina durante los últimos dos años.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar, CEPA, El Economista, Grupo Atenas.