Rio Grande 28/11/2025.- Como decimos siempre, muchas veces no es necesario buscar la información, hay que confirmarla, esto pasó y está pasando con el industricidio provocado por Milei el especialista en desarrollo con o sin dinero, que ha empobrecido a mas del 56% de los argentinos, que no hoy no llegan ni a mitad de mes. Algunos detalles en este informe, promedio de 28 empresas cerradas en los últimos dos años, en Tierra del Fuego, se perdieron mas de 9000 empleos formales en el sector privado y mas de doscientos empleadores, los silencios cómplices, el giro a la derecha y un caldo de cultivo cada vez mas peligroso, perdida de poder adquisitivo del salario, caída del consumo, caída de ventas y aumento del desempleo,lo que todos vemos todos los dias.

El especialista en desarrollo con o sin dinero, parece haberse quedado sin ideas, ya que a menos de un mes y medio de terminar el año, los números de la economía son alarmantes.

En este informe, la confirmación de lo que hemos venido diciendo, los cómplices que hacen silencio, se esconden o niegan una realidad que los paso por arriba.

Detalles clave sobre los cierres de empresas

Promedio diario: Entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, dejaron de operar más de 16.000 empresas , lo que equivale a un promedio de 28 cierres diarios .

Entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, dejaron de operar , lo que equivale a un promedio de . Impacto laboral: La contracción empresarial provocó la pérdida de más de 236.000 empleos formales , superando incluso los niveles de destrucción laboral registrados durante la pandemia.

La contracción empresarial provocó la pérdida de , superando incluso los niveles de destrucción laboral registrados durante la pandemia. Datos oficiales: Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , en los últimos 20 meses cerraron 17.063 empresas , lo que se traduce en casi 30 cierres por día .

Según la , en los últimos 20 meses cerraron , lo que se traduce en casi . Sectores más afectados: La construcción y las grandes empresas fueron de los sectores más golpeados, aunque también hubo un fuerte impacto en las micro y pequeñas empresas.

La construcción y las grandes empresas fueron de los sectores más golpeados, aunque también hubo un fuerte impacto en las micro y pequeñas empresas. Contexto económico: Los analistas describen esta situación como una “glaciación productiva”, marcada por caída del consumo, recesión y dificultades para sostener la actividad.

Comparación de fuentes

Fuente Período analizado Empresas cerradas Promedio diario Empleos perdidos Grupo Atenas (iProfesional) Dic 2023 – Jun 2025 16.322 28 236.139 SRT (El Economista) Últimos 20 meses 17.063 ~30 236.845 CEPA (Misiones Online) Nov 2023 – Ago 2025 19.164 ~30 276.624

Conclusión

La cifra de 28 empresas cerradas por día es consistente y respaldada por varias fuentes. En algunos informes el promedio se acerca a 30 cierres diarios, lo que refleja una crisis empresarial profunda en Argentina durante los últimos dos años.

