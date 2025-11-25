Autoridades sanitarias nacionales: Preocupación porque ninguna vacuna del calendario nacional alcanza el 95% de cobertura óptima.

Memorándum Oficial
De: Unidad de Análisis Técnico – Salud Pública Para: Autoridades Sanitarias Nacionales Asunto: Caída en Coberturas de Vacunación – Riesgos y Recomendaciones Fecha: Noviembre 2025
Antecedentes
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el Ministerio de Salud han informado una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente. Este fenómeno, vinculado al avance de discursos anticiencia y a la disminución de la percepción de riesgo, compromete la inmunidad colectiva y expone al país a la reintroducción de enfermedades previamente eliminadas.
Evidencia
- Ninguna vacuna del calendario nacional alcanza el 95% de cobertura óptima.
- Triple viral (sarampión, rubéola, paperas): 46% en 2024 (vs. 90% en 2015-2019).
- Poliomielitis (refuerzo 5 años): 47% en 2024 (vs. 88% en 2015-2019).
- Triple bacteriana: 46% en 2024 (vs. 88% en 2015-2019).
- VPH adolescentes: 55% mujeres, 51% varones.
- Triple bacteriana acelular en embarazadas: 54% en 2024, con fallecimientos por coqueluche en lactantes.
- Esquemas básicos en lactantes: caída de 10 puntos; 115 mil bebés sin completar dosis esenciales.
Riesgos Institucionales y Sanitarios
- Sanitarios: aumento de mortalidad infantil y materna; brotes epidémicos de enfermedades prevenibles.
- Institucionales: debilitamiento de la credibilidad estatal como garante de salud pública.
- Sociales: erosión del efecto rebaño y avance de narrativas individualistas.
- Internacionales: retroceso en estándares de la OMS y pérdida de reconocimiento como país con calendario ejemplar.
Recomendaciones
- Campañas de comunicación pública: relanzar estrategias masivas de concientización, adaptadas a redes sociales y medios digitales.
- Accesibilidad: ampliar horarios y puntos de vacunación, priorizando zonas vulnerables.
- Defensa institucional: respuesta inmediata y coordinada frente a discursos negacionistas.
- Monitoreo: creación de un observatorio interinstitucional para seguimiento de coberturas y alertas tempranas.
- Alianzas estratégicas: involucrar pediatras, escuelas y organizaciones comunitarias como multiplicadores de confianza.
- Legitimidad política: sostener el carácter obligatorio y gratuito de las vacunas como política de Estado.
Conclusión
La caída en las coberturas de vacunación constituye un riesgo crítico para la salud pública y la gobernanza institucional. Se recomienda la adopción urgente de medidas integrales que combinen comunicación, accesibilidad, defensa institucional y legitimidad política, a fin de revertir la tendencia y garantizar la protección colectiva.
Que impacto tuvo la salida de argentina de la Organización Mundial de la Salud
La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS tuvo un impacto significativo en su política sanitaria internacional, debilitando la cooperación global, generando incertidumbre sobre financiamiento y reduciendo su capacidad de influencia en decisiones de salud pública a nivel mundial.
Impactos principales
Político-institucional
- Cambio de rumbo en política exterior sanitaria: el gobierno justificó la decisión señalando “profundas diferencias” con la gestión de la OMS durante la pandemia.
- Repercusiones internacionales: la medida fue interpretada como un debilitamiento del compromiso argentino con la cooperación multilateral en salud.
- Alineamiento ideológico: la decisión se vinculó con posturas similares adoptadas por otros gobiernos críticos de organismos internacionales.
Financiamiento y cooperación
- Pérdida de acceso directo a programas de la OMS: Argentina dejó de ser miembro pleno, lo que limita su participación en iniciativas globales de investigación y respuesta sanitaria.
- Continuidad parcial vía OPS: el Ministerio de Salud aclaró que el país se mantiene en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la cual recibe asistencia técnica y financiamiento.
- Riesgo de menor apoyo internacional: la salida puede afectar la llegada de recursos en emergencias sanitarias y la capacidad de negociación en foros globales.
Impacto en salud pública
- Debilitamiento de la capacidad de respuesta ante emergencias: al no participar directamente en la OMS, Argentina pierde acceso inmediato a alertas, protocolos y coordinación global.
- Menor influencia en decisiones internacionales: el país deja de tener voz en la definición de estándares y recomendaciones sanitarias globales.
- Aumento de incertidumbre interna: especialistas advierten que la medida puede erosionar la confianza en las instituciones sanitarias y generar mayor fragmentación en políticas de salud.
Lectura estratégica
- Riesgo institucional: la salida proyecta una imagen de aislamiento y puede debilitar la legitimidad del Estado en materia de salud pública.
- Dependencia regional: al mantenerse en la OPS, Argentina conserva un canal de cooperación, pero con menor peso político global.
- Escenario de vulnerabilidad: en un contexto de caída de coberturas de vacunación y avance de discursos anticiencia, la desvinculación de la OMS incrementa el riesgo de brotes y reduce la capacidad de defensa institucional frente a crisis sanitarias.
La salida de la OMS no solo es un hecho político, sino un factor que amplifica la fragilidad sanitaria interna.
Cinco claves sobre la salida de Argentina de la OMS La Nación – Qué significa la salida de la Argentina de la OMS Uno Entre Ríos – Especialistas analizan el impacto
Cinco claves sobre la salida de Argentina de la OMS
Decisión política y fundamentos
- El presidente Javier Milei firmó un DNU para retirar a Argentina como miembro pleno de la OMS.
- El gobierno argumenta que la OMS falló en la pandemia de COVID-19, promoviendo cuarentenas “sin sustento científico”.
- Se acusa al organismo de responder más a intereses políticos y burocráticos que a la ciencia.
Continuidad en la OPS
- Aunque se deja la OMS, Argentina mantendrá su vínculo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- La OPS es la oficina regional de la OMS y canaliza acuerdos técnicos y financiamiento, lo que evita un aislamiento sanitario total.
Impacto en cooperación internacional
- Según especialistas consultados por Uno Entre Ríos, la salida puede limitar el acceso a información epidemiológica global y coordinación en emergencias sanitarias.
- Politólogos advierten que en un mundo interconectado, desvincularse de organismos multilaterales debilita la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias.
Repercusiones diplomáticas
- La medida generó críticas y adhesiones internas y externas.
- Argentina se alinea con posturas similares a las de Estados Unidos bajo Donald Trump, que también cuestionó la OMS.
- Esto puede redefinir alianzas internacionales, pero también aislar al país en foros sanitarios globales.
Consecuencias prácticas
- Financiamiento y programas de salud: riesgo de perder apoyo técnico y económico en campañas de vacunación, control de enfermedades y capacitación.
- Credibilidad internacional: la decisión puede afectar la imagen de Argentina como socio confiable en cooperación sanitaria.
- Debate interno: abre una discusión sobre soberanía sanitaria vs. necesidad de cooperación global.
Conclusión
La salida de Argentina de la OMS es más que un gesto político: pone en juego la capacidad del país de integrarse en redes globales de salud, acceder a financiamiento y coordinar respuestas ante emergencias. Si bien la permanencia en la OPS mitiga parte del impacto, especialistas advierten que el costo diplomático y sanitario puede ser significativo.
