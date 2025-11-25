Autoridades sanitarias nacionales: Preocupación porque ninguna vacuna del calendario nacional alcanza el 95% de cobertura óptima.

Memorándum Oficial

De: Unidad de Análisis Técnico – Salud Pública Para: Autoridades Sanitarias Nacionales Asunto: Caída en Coberturas de Vacunación – Riesgos y Recomendaciones Fecha: Noviembre 2025

Antecedentes

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el Ministerio de Salud han informado una caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente. Este fenómeno, vinculado al avance de discursos anticiencia y a la disminución de la percepción de riesgo, compromete la inmunidad colectiva y expone al país a la reintroducción de enfermedades previamente eliminadas.

Evidencia

Ninguna vacuna del calendario nacional alcanza el 95% de cobertura óptima .

. Triple viral (sarampión, rubéola, paperas): 46% en 2024 (vs. 90% en 2015-2019).

46% en 2024 (vs. 90% en 2015-2019). Poliomielitis (refuerzo 5 años): 47% en 2024 (vs. 88% en 2015-2019).

47% en 2024 (vs. 88% en 2015-2019). Triple bacteriana: 46% en 2024 (vs. 88% en 2015-2019).

46% en 2024 (vs. 88% en 2015-2019). VPH adolescentes: 55% mujeres, 51% varones.

55% mujeres, 51% varones. Triple bacteriana acelular en embarazadas: 54% en 2024, con fallecimientos por coqueluche en lactantes.

54% en 2024, con fallecimientos por coqueluche en lactantes. Esquemas básicos en lactantes: caída de 10 puntos; 115 mil bebés sin completar dosis esenciales.

Riesgos Institucionales y Sanitarios

Sanitarios: aumento de mortalidad infantil y materna; brotes epidémicos de enfermedades prevenibles.

aumento de mortalidad infantil y materna; brotes epidémicos de enfermedades prevenibles. Institucionales: debilitamiento de la credibilidad estatal como garante de salud pública.

debilitamiento de la credibilidad estatal como garante de salud pública. Sociales: erosión del efecto rebaño y avance de narrativas individualistas.

erosión del efecto rebaño y avance de narrativas individualistas. Internacionales: retroceso en estándares de la OMS y pérdida de reconocimiento como país con calendario ejemplar.

Recomendaciones

Campañas de comunicación pública: relanzar estrategias masivas de concientización, adaptadas a redes sociales y medios digitales. Accesibilidad: ampliar horarios y puntos de vacunación, priorizando zonas vulnerables. Defensa institucional: respuesta inmediata y coordinada frente a discursos negacionistas. Monitoreo: creación de un observatorio interinstitucional para seguimiento de coberturas y alertas tempranas. Alianzas estratégicas: involucrar pediatras, escuelas y organizaciones comunitarias como multiplicadores de confianza. Legitimidad política: sostener el carácter obligatorio y gratuito de las vacunas como política de Estado.

Conclusión

La caída en las coberturas de vacunación constituye un riesgo crítico para la salud pública y la gobernanza institucional. Se recomienda la adopción urgente de medidas integrales que combinen comunicación, accesibilidad, defensa institucional y legitimidad política, a fin de revertir la tendencia y garantizar la protección colectiva.

Que impacto tuvo la salida de argentina de la Organización Mundial de la Salud